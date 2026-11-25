Was ist Foundayo?

Lillys Abnehmpille mit dem Wirkstoff Orforglipron, die täglich als Tablette eingenommen wird.

Wo ist Foundayo zugelassen?

Unter anderem in den USA und nach Medienberichten nun als erste Abnehmpille auch in China.

Wie viel Umsatz hat Foundayo bisher gemacht?

Rund 281 Millionen Dollar seit dem Marktstart im April 2026.