Die Eli Lilly Aktie erhält Rückenwind aus dem zweitgrößten Pharmamarkt der Welt. Lillys Abnehmpille Foundayo, Wirkstoff Orforglipron, ist nach einem Reuters-Bericht als erste Tablette zur Gewichtsreduktion in China zugelassen worden. Bislang waren Patienten dort auf Spritzen angewiesen. Kurz zuvor hatte bereits die europäische Arzneimittelbehörde EMA die Zulassung empfohlen. Im dritten Quartal erlöste Foundayo 184 Millionen Dollar, seit dem Marktstart im April insgesamt 281 Millionen Dollar.
Eli Lilly Aktie: Erste Abnehmpille in China zugelassen – öffnet Foundayo den nächsten Milliardenmarkt?
Als erste Abnehmpille überhaupt erhält Lillys Foundayo die Zulassung in China. Doch in den USA liegt die Konkurrenzpille von Novo Nordisk bei den Rezepten vorn. Was der China-Coup für die Eli Lilly Aktie bedeutet.
Das Duell
Lilly gegen Novo in der Pillen-Arena
In den USA ist das Rennen um die Abnehmpille härter als gedacht. Laut IQVIA-Daten entfielen zuletzt 63.110 Wochenrezepte auf Foundayo – die Wegovy-Pille von Novo Nordisk kam auf rund 183.000. Der Quartalsumsatz von Foundayo blieb hinter den Schätzungen zurück. Ein Argument spricht für Lilly: Die Pille kann ohne Rücksicht auf Mahlzeiten oder Wasser eingenommen werden. Bei neuen Patienten erreichte Foundayo im September bereits mehr als 30 Prozent Anteil.
Die nächsten Schritte
Diabetes-Zulassung und Weltmarkt
Weitere Impulse könnten bald folgen. Für den Einsatz bei Typ-2-Diabetes erwartet Lilly noch im vierten Quartal eine Entscheidung der US-Arzneimittelbehörde FDA. Foundayo ist bislang in vier Ländern gestartet und wird in mehr als 40 weiteren geprüft – bis 2027 soll die Pille in den meisten internationalen Märkten erhältlich sein. Zudem erleichtert ein seit Juli laufendes Medicare-Programm in den USA den Zugang zu Abnehmmitteln.
Die Eli Lilly Aktie lebt vom Abnehm-Boom. Die China-Zulassung zeigt das globale Potenzial der Pille – in den USA muss Foundayo aber erst noch zum Herausforderer aufschließen.
Häufige Fragen zur Eli Lilly Aktie
Was ist Foundayo?
Lillys Abnehmpille mit dem Wirkstoff Orforglipron, die täglich als Tablette eingenommen wird.
Wo ist Foundayo zugelassen?
Unter anderem in den USA und nach Medienberichten nun als erste Abnehmpille auch in China.
Wie viel Umsatz hat Foundayo bisher gemacht?
Rund 281 Millionen Dollar seit dem Marktstart im April 2026.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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