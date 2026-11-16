An einem Tag, an dem die Wall Street Technologiewerte in großem Stil verkaufte, legte die Eli-Lilly-Aktie (NYSE: LLY, ISIN US5324571083) zu – laut Reuters um 1,4 Prozent im frühen Handel. Der Pharmakonzern aus Indianapolis ist an der Börse inzwischen rund 1,29 Billionen Dollar wert und erreichte erst vergangenen Donnerstag ein Rekordhoch, mehr als 70 Prozent über dem Jahrestief. Am Montag lieferte Lilly gleich mehrere Gründe, warum Anleger in unruhigen Zeiten zu diesem Wert greifen: eine Übernahme im Blutkrebs-Bereich, neue Studiendaten zur Abnehmspritze Zepbound – und eine Konkurrenz, die nachlegt, aber noch nicht aufholt.
Eli-Lilly-Aktie: Der Billionen-Konzern kauft, forscht, wächst – kann Novo das Rennen noch drehen?
Die Eli-Lilly-Aktie steigt gegen den schwachen Markt. Lilly kauft Calytrix für bis zu 1,5 Mrd. Dollar, legt neue Abnehmdaten vor – und Novo kontert mit CagriSema.
Steckbrief
- Unternehmen
- Eli Lilly and Company
- ISIN
- US5324571083
- Börse
- NYSE (LLY)
- Schlusskurs 13.11.
- 1.443,50 $
- 52-Wochen-Spanne
- 850,51 – 1.460,00 $
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs vom 13.11.; Bewegung am 16.11. aus dem frühen US-Handel
Die Übernahme
Was kauft Eli Lilly mit Calytrix für bis zu 1,5 Milliarden Dollar?
Lilly baut sich ein zweites Standbein neben dem Abnehm-Geschäft. Der Zukauf ist klein für einen Billionen-Konzern, zeigt aber die Richtung.
Lilly übernimmt das Biotech-Unternehmen Calytrix Bio aus Wellesley Hills in Massachusetts für bis zu 1,5 Mrd. Dollar in bar, inklusive Meilensteinzahlungen für klinische und regulatorische Fortschritte. Calytrix entwickelt einen Antikörper gegen ein verändertes Protein namens Calreticulin. Diese Mutation treibt seltene Bluterkrankungen wie die essenzielle Thrombozythämie und die Myelofibrose, bei denen das Knochenmark zu viele krankhafte Blutzellen bildet. Der Wirkstoff soll gezielt diese Zellen zerstören und die gesunden schonen.
Der Haken: Das Mittel wurde laut Reuters noch nicht an Menschen getestet. Lilly kauft also eine frühe Wette – und kann sie sich leisten.
ObesityWeek
Wie gut wirkt Zepbound bei Jugendlichen?
Auf der Fachkonferenz ObesityWeek in Washington legte Lilly neue Daten vor. In der Studie SURMOUNT-ADOLESCENTS senkte Zepbound bei Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren den Body-Mass-Index über 72 Wochen um durchschnittlich 21,4 Prozent. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer galt danach nicht mehr als adipös. Mit dem Wirkstoff EloraTZP verloren Erwachsene mit Übergewicht und Typ-2-Diabetes in 48 Wochen im Schnitt 23,3 Prozent ihres Gewichts.
Für die Eli-Lilly-Aktie ist das mehr als eine medizinische Fußnote: Jede neue Patientengruppe vergrößert den Markt, auf dem Lilly ohnehin dominiert.
Das Duell
Holt Novo Nordisk mit CagriSema gegen Eli Lilly auf?
Der dänische Rivale meldete am Montag selbst Daten. In der Studie REDEFINE 9 führte CagriSema in niedrigeren Dosen über 68 Wochen zu 21 beziehungsweise 20,7 Prozent Gewichtsverlust, unter Placebo waren es 2 Prozent. Die Analysten von BMO nannten die Wirksamkeit laut BioSpace „stark“. Eine Entscheidung der US-Zulassungsbehörde wird noch im vierten Quartal erwartet.
Zur Einordnung: Studien mit unterschiedlichem Aufbau lassen sich nicht direkt vergleichen. Doch die Kräfteverhältnisse zeigen die Umsätze. Allein Mounjaro brachte Lilly im dritten Quartal 10,7 Mrd. Dollar, Zepbound weitere 5,4 Mrd. Dollar. Dazu kommt die Abnehmpille Foundayo mit dem Wirkstoff Orforglipron, die im Quartal 184 Mio. Dollar umsetzte und am 12. November in China zugelassen wurde.
Quartalszahlen
Wie stark wächst Eli Lilly wirklich?
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|Umsatz
|24,40 Mrd. $
|+39 %
|Mounjaro
|10,72 Mrd. $
|+65 %
|Zepbound
|5,35 Mrd. $
|+49 %
|Foundayo
|184 Mio. $
|neu
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|7,48 $
|+7 %
Quelle: Eli Lilly, Quartalsmitteilung Q3 2026
Ein Umsatzplus von 39 Prozent ist für einen Konzern dieser Größe außergewöhnlich. Lilly hob deshalb die Umsatzprognose für 2026 auf 91 bis 92 Mrd. Dollar an, nach zuvor 85 bis 87 Mrd. Dollar. Die Gewinnprognose senkte der Konzern dagegen leicht auf 35,00 bis 36,00 Dollar je Aktie. Grund sind Belastungen von 4,57 Dollar je Aktie für zugekaufte Forschungsprojekte – genau die Art von Deals wie jetzt mit Calytrix.
Lilly investiert auch in Beton: Am 12. November begannen die Bauarbeiten für ein 3,5 Mrd. Dollar teures Werk im Lehigh Valley in Pennsylvania.
Die Analysten
Welches Kursziel sehen Analysten für die Eli-Lilly-Aktie?
Die Bank of America bestätigte am 5. November ihre Kaufempfehlung und hob das Kursziel von 1.497 auf 1.557 Dollar an, Analyst ist Jason Gerberry. Im Schnitt liegt das Kursziel von 31 Analysten laut stockanalysis.com bei 1.463,40 Dollar – nur knapp über dem aktuellen Kurs. Diese Einschätzungen stammen von den genannten Häusern; aktiencheck.de gibt keine eigene Empfehlung ab. Die Dividende beträgt aufs Jahr gerechnet 6,92 Dollar je Aktie, die Rendite liegt bei rund 0,5 Prozent.
Häufige Fragen zur Eli-Lilly-Aktie
Was kauft Eli Lilly mit Calytrix Bio? Einen frühen Antikörper gegen seltene Bluterkrankungen wie Myelofibrose, für bis zu 1,5 Mrd. Dollar in bar inklusive Meilensteinen.
Wie viel ist Eli Lilly an der Börse wert? Rund 1,29 Billionen Dollar.
Wie stark wirkt Zepbound bei Jugendlichen? In der Studie SURMOUNT-ADOLESCENTS sank der Body-Mass-Index über 72 Wochen im Schnitt um 21,4 Prozent.
Zahlt Eli Lilly eine Dividende? Ja, aufs Jahr gerechnet 6,92 Dollar je Aktie, was einer Rendite von rund 0,5 Prozent entspricht.
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