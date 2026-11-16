Eli-Lilly-Aktie: Der Billionen-Konzern kauft, forscht, wächst – kann Novo das Rennen noch drehen?

Lilly übernimmt das Biotech-Unternehmen Calytrix Bio aus Wellesley Hills in Massachusetts für bis zu 1,5 Mrd. Dollar in bar, inklusive Meilensteinzahlungen für klinische und regulatorische Fortschritte. Calytrix entwickelt einen Antikörper gegen ein verändertes Protein namens Calreticulin. Diese Mutation treibt seltene Bluterkrankungen wie die essenzielle Thrombozythämie und die Myelofibrose, bei denen das Knochenmark zu viele krankhafte Blutzellen bildet. Der Wirkstoff soll gezielt diese Zellen zerstören und die gesunden schonen.

Der Haken: Das Mittel wurde laut Reuters noch nicht an Menschen getestet. Lilly kauft also eine frühe Wette – und kann sie sich leisten.