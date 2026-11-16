Eli-Lilly-Aktie: Bis zu 1,5 Milliarden Dollar für Calytrix – Lilly greift nach dem Blutkrebs-Markt

Calytrix entwickelt Therapien gegen sogenannte myeloproliferative Neoplasien (MPN) – eine Gruppe chronischer Blutkrebserkrankungen, bei denen das Knochenmark zu viele Blutzellen bildet. Das Hauptprogramm ist ein experimenteller biparatoper Antikörper, der gleichzeitig zwei Bindungsstellen ansteuert. Ziel ist mutiertes Calreticulin (mCALR) der Typen 1 und 2, das bei einem Teil der Patienten mit essenzieller Thrombozythämie (ET) und Myelofibrose (MF) die Erkrankung antreibt.

Der Ansatz: Das mutierte Protein sitzt nach Angaben des Unternehmens als tumorspezifisches Merkmal auf der Zelloberfläche. Ein Antikörper könnte damit gezielt den krankmachenden Zellklon angreifen und gesundes Gewebe schonen. Statt nur Symptome zu lindern, soll die Behandlung so an der Ursache ansetzen.