Die britische Großbank Barclays legt bei der Eli-Lilly-Aktie nach: Barclays hebt das Kursziel für die Eli-Lilly-Aktie von 1.400 auf 1.550 US-Dollar an und bestätigt das Rating „Overweight“. Das entspricht einer Anhebung um 10,7 Prozent. Gemessen am Schlusskurs vom Freitag (13. November) von 1.443,50 Dollar an der New York Stock Exchange signalisiert das neue Barclays-Kursziel ein Kurspotenzial von rund 7,4 Prozent.
Eli-Lilly-Aktie: Barclays bleibt bei „Overweight“ – Kursziel steigt von 1.400 auf 1.550 Dollar
Barclays hebt das Kursziel für die Eli-Lilly-Aktie um 10,7 Prozent von 1.400 auf 1.550 US-Dollar und bestätigt das Rating „Overweight“. Zum Freitags-Schlusskurs von 1.443,50 Dollar entspricht das einem Kurspotenzial von rund 7,4 Prozent. Am selben Tag kündigt Lilly die Übernahme von Calytrix Bio an.
Steckbrief
- Unternehmen
- Eli Lilly and Company
- Handelssymbol
- LLY (NYSE)
- ISIN
- US5324571083
- Analyst
- Barclays-Pharmateam (Name nicht veröffentlicht)
- Bank
- Barclays
- Rating
- Overweight (unverändert)
- Kursziel
- 1.550 US-Dollar (zuvor 1.400 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs NYSE vom Freitag, 13.11.2026
Die Barclays-Studie fällt auf einen ereignisreichen Montag für die Eli-Lilly-Aktie: Am selben Tag gab der Pharmakonzern die Übernahme des Biotech-Unternehmens Calytrix Bio für bis zu 1,5 Milliarden Dollar bekannt, wie Bloomberg und Reuters berichteten.
Das neue Kursziel
Barclays erhöht für die Eli-Lilly-Aktie um 150 Dollar
Seit Anfang Mai hatte das Barclays-Kursziel für die Eli-Lilly-Aktie bei 1.400 Dollar gelegen. Jetzt hebt die Bank die Messlatte um 150 Dollar an – an der positiven Grundhaltung ändert sich nichts.
Der Weg des Barclays-Kursziels zeigt, wie konsequent die Bank die Eli-Lilly-Aktie über das Jahr begleitet hat: Ende März bestätigte Barclays das Rating „Overweight“ mit einem Kursziel von 1.350 Dollar, Anfang Mai folgte laut MT Newswires die Anhebung auf 1.400 Dollar. Nun steigt das Barclays-Kursziel auf 1.550 Dollar.
|Kennzahl
|Bisher
|Neu
|Rating
|Overweight
|Overweight
|Kursziel
|1.400 $
|1.550 $
|Abstand zum Schlusskurs 13.11. (1.443,50 $)
|–3,0 %
|+7,4 %
Quelle: TradingView, MarketScreener/MT Newswires (16.11.2026)
Bemerkenswert: Mit dem alten Kursziel von 1.400 Dollar lag Barclays zuletzt sogar unter dem aktuellen Kurs der Eli-Lilly-Aktie. Die Anhebung auf 1.550 Dollar zieht das Kursziel also wieder über den Marktpreis und stellt die Einstufung „Overweight“ auf eine rechnerisch stimmige Grundlage.
Was für die Aktie spricht
Die Argumente rund um die Eli-Lilly-Aktie
Eine ausführliche Begründung der Barclays-Studie ist bislang nicht frei zugänglich veröffentlicht. Das Umfeld, in dem Barclays das Kursziel für die Eli-Lilly-Aktie anhebt, lässt sich aber klar umreißen:
Bestätigtes „Overweight“
Barclays hält an der Kaufempfehlung „Overweight“ für die Eli-Lilly-Aktie fest und hebt das Kursziel auf 1.550 Dollar – ein Zeichen anhaltenden Vertrauens in das Geschäftsmodell.
Neue Übernahme
Mit Calytrix Bio kauft Lilly für bis zu 1,5 Milliarden Dollar ein Unternehmen mit Fokus auf Bluterkrankungen – laut CNBC ein Schritt über das Kerngeschäft Abnehmmedikamente hinaus.
Breite Rückendeckung der Wall Street
Laut TradingView haben in den vergangenen 30 Tagen Jefferies (1.700 $), J.P. Morgan (1.650 $), Citigroup (1.650 $), UBS (1.625 $) und Cantor Fitzgerald (1.600 $) positive Urteile mit höheren Kurszielen abgegeben.
Einordnung
Barclays-Kursziel am unteren Ende der Spanne
Im Vergleich zu den jüngsten Kurszielen anderer Häuser bleibt Barclays trotz der Anhebung eher zurückhaltend: Die von TradingView aufgeführten Kursziele der vergangenen 30 Tage reichen von 1.600 bis 1.700 Dollar – das neue Barclays-Kursziel von 1.550 Dollar liegt darunter. Laut von FactSet befragten Analysten (via MarketScreener) lautet die Durchschnittsempfehlung für die Eli-Lilly-Aktie „Overweight“, das mittlere Kursziel liegt bei 1.506,42 Dollar. Das Barclays-Kursziel liegt damit leicht über dem Konsens.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays, der Name des zuständigen Analysten ist in den frei zugänglichen Quellen nicht genannt. Ein Datum der Originalstudie ist nicht veröffentlicht; die früheste belegte Veröffentlichung datiert vom 16.11.2026, 11:42 Uhr UTC (MT Newswires via MarketScreener). Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 1.550 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: publicresearch.barclays.com/search/index.htm. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Eli Lilly and Company (LLY): Kaufen, Kursziel 1.550,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Barclays (Analyst nicht namentlich veröffentlicht) vom 16.11.2026, 12:42 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 21:31 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 21:31 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Barclays (Analyst nicht namentlich veröffentlicht).
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