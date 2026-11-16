Im Vergleich zu den jüngsten Kurszielen anderer Häuser bleibt Barclays trotz der Anhebung eher zurückhaltend: Die von TradingView aufgeführten Kursziele der vergangenen 30 Tage reichen von 1.600 bis 1.700 Dollar – das neue Barclays-Kursziel von 1.550 Dollar liegt darunter. Laut von FactSet befragten Analysten (via MarketScreener) lautet die Durchschnittsempfehlung für die Eli-Lilly-Aktie „Overweight“, das mittlere Kursziel liegt bei 1.506,42 Dollar. Das Barclays-Kursziel liegt damit leicht über dem Konsens.