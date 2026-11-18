Die Eli Lilly-Aktie (ISIN US5324571083, Handelssymbol LLY) ist ein Papier, an dem sich die Frage dieser Börsenphase besonders gut ablesen lässt: Was darf ein Gewinner kosten, wenn die ganze Branche an ihm gemessen wird? Zum Handelsschluss am 17. November stand die Aktie bei 1.415,55 Dollar, ein Tagesminus von 1,13 Prozent. Das Jahreshoch liegt mit 1.475,25 Dollar nur gut vier Prozent entfernt, und der Börsenwert beläuft sich laut Kursmodul von Motley Fool auf rund 1,33 Billionen Dollar.
Eli Lilly-Aktie: 1,33 Billionen Dollar schwer - Wie viel Zukunft ist eingepreist?
Die Eli Lilly-Aktie schloss am 17. November bei 1.415,55 Dollar, der Umsatz stieg im dritten Quartal um 39 Prozent auf 24,4 Milliarden Dollar. Was der Kurs schon vorwegnimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Eli Lilly and Company
- Handelssymbol
- LLY (NYSE)
- Börsenwert
- rund 1,33 Billionen $
- 52-Wochen-Spanne
- 850,51 bis 1.475,25 $
- Dividendenrendite
- 0,49 %
Stand: 17.11.2026, Schlusskurs NYSE, 16:00 Uhr US-Ostküstenzeit
Der Konzern aus Indianapolis steht damit bei weit über einer Billion Dollar Börsenwert. Getragen wird das von einem einzigen Themenkomplex, den Medikamenten gegen Übergewicht und Diabetes. Und genau deshalb lohnt der Blick auf das große Bild: Was treibt den Konzern, was steckt im Preis, und was könnte die Geschichte stören?
Die Zahlen
Wie stark sind die Quartalszahlen der Eli Lilly-Aktie wirklich?
Die Zahlen für das dritte Quartal lesen sich wie aus einer anderen Branche. Der Umsatz legte laut Motley Fool um 39 Prozent auf 24,4 Milliarden Dollar zu, der Gewinn je Aktie stieg um 16 Prozent auf 7,22 Dollar. Dass der Gewinn deutlich langsamer wächst als der Umsatz, ist bei einem Konzern in einer Investitionsphase nicht ungewöhnlich, es ist aber ein Detail, das man im Blick behalten sollte. Auf die Zahlen hin hob Lilly die Umsatzprognose für 2026 von zuvor 85 bis 87 Milliarden Dollar auf nun 91 bis 92 Milliarden Dollar an.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz Q3
|24,4 Mrd. $ (+39 %)
|Gewinn je Aktie Q3
|7,22 $ (+16 %)
|Umsatzprognose 2026 (alt)
|85–87 Mrd. $
|Umsatzprognose 2026 (neu)
|91–92 Mrd. $
|Bruttomarge
|83,63 %
Quelle: Motley Fool (Artikel vom 12.11.2026, Kursmodul Stand 17.11.2026)
Die Pipeline
Welche Studien treiben die Eli Lilly-Aktie derzeit?
Neben den laufenden Umsätzen sind es die Studiendaten, die dem Kurs Fantasie geben. Beim experimentellen Wirkstoff Retatrutide gab es laut Motley Fool Phase-3-Daten bei Knie-Arthrose: Bei hohen Dosen sank das Körpergewicht im Schnitt um bis zu 25 Prozent, der Arthroseschmerz ging um 50 Prozent zurück. Diese Ergebnisse könnten eine Zulassung für Gewichtsverlust und Arthroseschmerz stützen.
Hinzu kommt Foundayo, das bereits für die Gewichtsabnahme zugelassen ist. In einem Phase-3-Programm bei obstruktiver Schlafapnoe senkte der Wirkstoff die nächtlichen Atemaussetzer nach Konzernangaben im Schnitt um bis zu 44 Prozent. Die Einreichung bei der US-Zulassungsbehörde FDA für diese Indikation plant Lilly bis Ende 2026. Dazu kommt eine Kooperation mit Hims & Hers Health, die den Zugang zu Zepbound und Foundayo über die Telemedizin-Plattform ausbauen soll.
Die Bewertung
Ist die Eli Lilly-Aktie zu teuer?
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 47 auf Basis der zuletzt gemeldeten Gewinne bezeichnet der Fool-Autor die Aktie als teuer. Die Dividendenrendite von 0,49 Prozent spielt für die Anlagegeschichte praktisch keine Rolle. In den vergangenen 52 Wochen legte die Aktie laut Fool um 51 Prozent zu. Wer in einem solchen Papier investiert ist, wettet also darauf, dass Umsatz und Gewinn die hohe Bewertung über die nächsten Jahre einholen.
Analysten sehen das unterschiedlich weit vorne. Jefferies hob nach Angaben von Motley Fool das Kursziel von 1.610 auf 1.700 Dollar an; die Aktie notiert derzeit bei rund 1.400 Dollar. Dies ist die Einschätzung von Jefferies und keine Aussage von aktiencheck.de.
Die Risiken
Was spricht gegen eine Fortsetzung der Eli Lilly-Rally?
Der Ausblick
Welche Termine stehen für die Eli Lilly-Aktie an?
Der wichtigste feste Termin im Kalender ist die geplante Einreichung von Foundayo bei der FDA für die Indikation Schlafapnoe bis zum Jahresende. Der nächste Quartalsbericht folgt nach dem üblichen Rhythmus erst im neuen Jahr; ein konkretes Datum lag bei der Recherche nicht vor.
FAQ: Häufige Fragen zur Eli Lilly-Aktie
Wie hoch war der Kurs der Eli Lilly-Aktie zuletzt? Zum Schluss am 17. November 2026 stand sie bei 1.415,55 Dollar (NYSE), die 52-Wochen-Spanne reicht von 850,51 bis 1.475,25 Dollar.
Wie hoch ist der Börsenwert von Eli Lilly? Laut Motley Fool rund 1,33 Billionen Dollar, berechnet auf Basis der öffentlich gehandelten Aktien.
Welche Prognose hat Eli Lilly für 2026? Der Konzern erwartet einen Umsatz von 91 bis 92 Milliarden Dollar, zuvor waren es 85 bis 87 Milliarden Dollar.
Zahlt Eli Lilly eine Dividende? Ja, die Dividendenrendite beträgt laut Kursmodul 0,49 Prozent.
Welches Kursziel nennen Analysten? Jefferies hob sein Ziel von 1.610 auf 1.700 Dollar an. Weitere Urteile lagen bei der Recherche nicht belegt vor.
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