Neben den laufenden Umsätzen sind es die Studiendaten, die dem Kurs Fantasie geben. Beim experimentellen Wirkstoff Retatrutide gab es laut Motley Fool Phase-3-Daten bei Knie-Arthrose: Bei hohen Dosen sank das Körpergewicht im Schnitt um bis zu 25 Prozent, der Arthroseschmerz ging um 50 Prozent zurück. Diese Ergebnisse könnten eine Zulassung für Gewichtsverlust und Arthroseschmerz stützen.

Hinzu kommt Foundayo, das bereits für die Gewichtsabnahme zugelassen ist. In einem Phase-3-Programm bei obstruktiver Schlafapnoe senkte der Wirkstoff die nächtlichen Atemaussetzer nach Konzernangaben im Schnitt um bis zu 44 Prozent. Die Einreichung bei der US-Zulassungsbehörde FDA für diese Indikation plant Lilly bis Ende 2026. Dazu kommt eine Kooperation mit Hims & Hers Health, die den Zugang zu Zepbound und Foundayo über die Telemedizin-Plattform ausbauen soll.