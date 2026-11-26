Der Grund liegt im Geschäftsmodell. Element Solutions stellt Spezialchemikalien her, die bei der Fertigung von Leiterplatten, Halbleitern und Elektronikbauteilen gebraucht werden. Der Konzern verdient damit am Ausbau der KI-Infrastruktur, ohne selbst Chips zu bauen. Steigen Nvidia und Co., steigt Element Solutions mit. Fallen sie, fällt die Aktie ebenfalls.

Am Mittwoch kam ein weiteres Signal hinzu: Anleger kauften gut 10.000 Verkaufsoptionen auf die Aktie, fast fünfmal so viele wie an einem normalen Tag. Solche Wetten auf fallende Kurse können auch der Absicherung dienen. Dass die Aktie nachbörslich in die andere Richtung lief, passt zur Stimmung am Abend, als sich Technologiewerte auf breiter Front erholten.