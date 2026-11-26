Die Element Solutions Aktie (ISIN: US28618M1062, WKN: A2PCMA, NYSE-Symbol: ESI) hat am Mittwochabend im nachbörslichen US-Handel 5,60 Prozent auf 32,34 Dollar zugelegt. Das sind 1,71 Dollar mehr als der Schlusskurs von 30,63 Dollar. Damit zählt Element Solutions zu den größten nachbörslichen Gewinnern des Abends. Mit rund 307.000 gehandelten Aktien war der Umsatz höher als bei den meisten anderen Gewinnern. Eine Unternehmensmeldung lag bis Redaktionsschluss dennoch nicht vor.
Element Solutions Aktie: Nachbörslicher Gewinner nach nervösen Tagen – der stille Profiteur des KI-Booms
Die Element Solutions Aktie steigt nachbörslich um 5,60 Prozent auf 32,34 Dollar und gehört zu den nachbörslichen Gewinnern in den USA. Der Spezialchemiekonzern liefert Chemie für Leiterplatten und Chips, meldet Rekordquartale und schwankt trotzdem heftig. Was hinter dem Kurssprung stecken könnte und warum Optionshändler am Mittwoch auf fallende Kurse setzten.
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Die Woche
Rauf, runter, wieder rauf
Kaum eine Aktie zeigt die Nervosität dieser Woche so deutlich. Am Montag gewann Element Solutions fast 8 Prozent, am Dienstag ging es 3,6 Prozent abwärts.
Der Grund liegt im Geschäftsmodell. Element Solutions stellt Spezialchemikalien her, die bei der Fertigung von Leiterplatten, Halbleitern und Elektronikbauteilen gebraucht werden. Der Konzern verdient damit am Ausbau der KI-Infrastruktur, ohne selbst Chips zu bauen. Steigen Nvidia und Co., steigt Element Solutions mit. Fallen sie, fällt die Aktie ebenfalls.
Am Mittwoch kam ein weiteres Signal hinzu: Anleger kauften gut 10.000 Verkaufsoptionen auf die Aktie, fast fünfmal so viele wie an einem normalen Tag. Solche Wetten auf fallende Kurse können auch der Absicherung dienen. Dass die Aktie nachbörslich in die andere Richtung lief, passt zur Stimmung am Abend, als sich Technologiewerte auf breiter Front erholten.
Das Geschäft
Rekordquartal und eine geplatzte Übernahme
Operativ steht Element Solutions gut da. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 52 Prozent auf 995 Millionen Dollar, auch dank Zukäufen. Aus eigener Kraft wuchs der Konzern um 13 Prozent. Die Elektroniksparte legte um 68 Prozent auf 780 Millionen Dollar zu. Das bereinigte EBITDA erreichte 191 Millionen Dollar, die Jahresprognose stieg auf rund 720 Millionen Dollar.
Hinter dem Unternehmen liegt ein turbulentes Jahr. Im Juli hatte der Chemiekonzern Solstice die Übernahme von Element Solutions vereinbart. Ende August lösten beide Seiten den Vertrag einvernehmlich wieder auf. Konzernchef Benjamin Gliklich betonte, das Team habe sich davon nicht ablenken lassen. Die Aktie liegt dennoch weit unter ihrem Jahreshoch von 49,25 Dollar.
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