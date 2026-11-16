Ein junger Börsenwert mit Durchbruch-Status: H.C.-Wainwright-Analyst Ram Selvaraju bleibt bei „Buy“ für die Electra-Aktie und nennt ein Kursziel von 30 US-Dollar. Zum Kurs von 8,77 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 242 Prozent. Electra entwickelt Antikörper gegen schwere Immunerkrankungen und Krebs.
Electra-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Ram Selvaraju bleibt bei „Buy“ – Kursziel 30 Dollar für den Börsenneuling
H.C.-Wainwright-Analyst Ram Selvaraju bleibt bei „Buy“ für die Aktie von Electra Therapeutics und nennt ein Kursziel von 30 US-Dollar. Zum Kurs von 8,77 US-Dollar sind das rund 242 Prozent Potenzial. Das Biotech ist erst seit September an der Börse.
Steckbrief
- Unternehmen
- Electra Therapeutics Inc.
- Handelssymbol
- ETRA (Nasdaq)
- Analyst
- Ram Selvaraju
- Bank
- H.C. Wainwright
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 30 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
H.C. Wainwright zur Electra-Aktie
Holpriger Börsenstart – Selvaraju sieht viel Potenzial
Ram Selvaraju hält an seiner Kaufempfehlung fest, obwohl die Aktie weit unter dem Ausgabepreis notiert.
Electra ging im September 2026 zu 15 US-Dollar je Aktie an die Nasdaq und nahm 350 Millionen US-Dollar ein. Schon am ersten Handelstag schloss die Aktie knapp 12 Prozent tiefer.
Inzwischen notiert sie bei unter 9 US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Ram Selvaraju zu lesen ist:
Seltene, schwere Krankheit
Ipsoprubart wird bei sekundärer HLH getestet, einer lebensbedrohlichen Überreaktion des Immunsystems.
Zulassungsstudie läuft
Die globale Phase-2/3-Studie SURPASS soll ihre Rekrutierung im zweiten Halbjahr 2027 abschließen.
Sonderstatus
Die FDA hat Ipsoprubart als Durchbruchstherapie eingestuft, die EU gewährte den PRIME-Status.
Starke Frühdaten
In Phase 1b überlebten alle zwölf Patienten mit krebsbedingter HLH die ersten acht Wochen.
Gut finanziert, aber noch ohne Umsatz
Der Börsengang hat Electra viel Kapital verschafft. Erste Umsätze sind aber frühestens nach einer Zulassung zu erwarten.
Die Frühdaten stammen aus einer kleinen Patientengruppe.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Ram Selvaraju. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 30 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Electra Therapeutics Inc. (ETRA): Kaufen, Kursziel 30,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Ram Selvaraju, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:33 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:33 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Ram Selvaraju, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.