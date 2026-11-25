Seit gut einer Woche geht es aufwärts – und am Mittwoch erreichte der Kurs den bisherigen Höhepunkt des Jahres. Die Eisai Aktie (ISIN: JP3160400002, WKN: 855526, Tokio-Kürzel: 4523, deutsches Handelssymbol: EII) ist einer der größten Nikkei 225 Gewinner des Tages. Am Nachmittag notierte der Pharmakonzern in Tokio bei 5.638 Yen, ein Plus von 280 Yen oder 5,23 Prozent. Im Handelsverlauf erreichte die Aktie mit 5.652 Yen ein neues Jahreshoch. Im deutschen Handel stand die Eisai Aktie am Morgen bei 32,01 Euro, ein Plus von 5,75 Prozent.
Eisai Aktie Nikkei 225 Gewinner: Neues Jahreshoch im Crash – Pharma ist die stärkste Branche des Tages
Die Eisai Aktie gehört zu den größten Nikkei 225 Gewinnern des Tages. Der Pharmakonzern steigt in Tokio um mehr als 5 Prozent auf ein neues Jahreshoch, während der Nikkei 225 um 2,78 Prozent fällt. Anleger flüchten aus KI-Werten in defensive Gesundheitsaktien – und bei Eisai kommt eine frische Analystenstimme hinzu.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Wenn Chips fallen, steigen Pillen
Pharma an der Spitze
Arzneimittelhersteller waren in Tokio die stärkste Branche des Tages, am Vormittag lag der Sektor fast 5 Prozent im Plus. Neben Eisai stiegen Chugai, Astellas, Otsuka und Ono deutlich.
Flucht aus KI-Werten
Japanische Marktbeobachter beschreiben den Tag als klassische Risikoreduzierung: Geld wandert aus KI- und Halbleiteraktien in Titel, deren Erträge wenig von der Konjunktur abhängen.
Analystenstimme vom Vortag
Am Dienstag hatte ein großes US-Wertpapierhaus seine Einschätzung für Eisai angehoben. Das gab der Aktie schon vor der Branchenrally Rückenwind.
Aufwärtstrend
Seit dem 17. November ist die Aktie von 5.296 Yen aus deutlich gestiegen.
Einordnung
Ein Pharmawert mit eigenem Thema
Eisai ist international vor allem durch sein gemeinsam mit Biogen vermarktetes Alzheimer-Medikament bekannt. Damit unterscheidet sich der Konzern von vielen defensiven Werten: Er bietet Schutz in unruhigen Börsenphasen und zugleich eine eigene Wachstumsgeschichte. Am Mittwoch stand allerdings die erste Eigenschaft im Vordergrund. Der Nikkei 225 Gewinner profitierte von einer Umschichtung, die fast alle japanischen Pharmawerte nach oben trug, während der Nikkei 225 2,78 Prozent auf 57.011,62 Punkte verlor.
Häufige Fragen zur Eisai Aktie
Warum ist die Eisai Aktie heute Nikkei 225 Gewinner?
Anleger schichteten aus KI- und Chipwerten in defensive Pharmaaktien um. Zusätzlich wirkte eine positive Analystenstimme vom Vortag nach.
Hat die Eisai Aktie ein neues Hoch erreicht?
Ja, mit 5.652 Yen markierte sie im Handelsverlauf ein neues Jahreshoch.
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