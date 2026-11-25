Eisai ist international vor allem durch sein gemeinsam mit Biogen vermarktetes Alzheimer-Medikament bekannt. Damit unterscheidet sich der Konzern von vielen defensiven Werten: Er bietet Schutz in unruhigen Börsenphasen und zugleich eine eigene Wachstumsgeschichte. Am Mittwoch stand allerdings die erste Eigenschaft im Vordergrund. Der Nikkei 225 Gewinner profitierte von einer Umschichtung, die fast alle japanischen Pharmawerte nach oben trug, während der Nikkei 225 2,78 Prozent auf 57.011,62 Punkte verlor.