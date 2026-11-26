Union und SPD wollten vor Weihnachten mehrere Reformen beschließen, darunter die Einkommensteuerreform. Laut Handelsblatt könnten die Erhöhung der Steuern für Spitzenverdiener und die geplanten Entlastungen nun erst 2027 beschlossen werden. Der Grund ist ein Junktim: Die Union will die Steuerreform nur beschließen, wenn zeitgleich die Arbeitsmarktreform das Parlament passiert. Das Kabinett hat den Entwurf von Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) bereits beschlossen. Koalitionskreise sehen laut Handelsblatt keine Einigung in Reichweite.

Der Finanzwissenschaftler Frank Hechtner von der Universität Erlangen-Nürnberg hält rückwirkende Beschlüsse laut Handelsblatt für umsetzbar. Er kritisiert aber, dass der Streit auf dem Rücken von Bürgern und Arbeitgebern ausgetragen werde. Die konkreten Folgen für Steuerzahler stehen im Teil des Artikels, der hinter der Bezahlschranke liegt und uns nicht vorliegt.