Die Koalition wird die Einkommensteuerreform wohl nicht mehr in diesem Jahr beschließen. Das berichtet das Handelsblatt am Mittwoch, 25. November 2026 (14:55 Uhr). Die Union will die Reform von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) nur verabschieden, wenn zugleich die Arbeitsmarktreform den Bundestag passiert, doch die reguläre Frist für dieses Jahr ist abgelaufen. Für Anleger ist die Frage wichtig, ob die geplante Entlastung von rund 10 Milliarden Euro pro Jahr rechtzeitig kommt: Es geht um Kaufkraft und damit um Konsumaktien, um den DAX und um die Verschuldung des Bundes.
Einkommensteuerreform: Koalition verschiebt wohl auf 2027 – was heißt das für Konsumaktien, DAX und Bundesanleihen?
Union und SPD wollten die Steuerreform vor Weihnachten beschließen, doch die Union koppelt sie an die Arbeitsmarktreform. Laut Handelsblatt kommt der Beschluss wohl erst 2027. Was die Verschiebung für Anleger bedeutet.
Der Streit
Warum verschiebt die Koalition die Steuerreform?
Union und SPD wollten vor Weihnachten mehrere Reformen beschließen, darunter die Einkommensteuerreform. Laut Handelsblatt könnten die Erhöhung der Steuern für Spitzenverdiener und die geplanten Entlastungen nun erst 2027 beschlossen werden. Der Grund ist ein Junktim: Die Union will die Steuerreform nur beschließen, wenn zeitgleich die Arbeitsmarktreform das Parlament passiert. Das Kabinett hat den Entwurf von Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) bereits beschlossen. Koalitionskreise sehen laut Handelsblatt keine Einigung in Reichweite.
Der Finanzwissenschaftler Frank Hechtner von der Universität Erlangen-Nürnberg hält rückwirkende Beschlüsse laut Handelsblatt für umsetzbar. Er kritisiert aber, dass der Streit auf dem Rücken von Bürgern und Arbeitgebern ausgetragen werde. Die konkreten Folgen für Steuerzahler stehen im Teil des Artikels, der hinter der Bezahlschranke liegt und uns nicht vorliegt.
Wichtig für die Einordnung: Das Handelsblatt formuliert vorsichtig, die Koalition werde die Reform „wohl“ verschieben. Eine förmliche Entscheidung der Koalition haben wir nicht gefunden.
Die Pläne
Was steht in der Einkommensteuerreform 2027?
Nach Angaben der Bundesregierung vom 2. Juli 2026 soll die Entlastung über Grundfreibetrag, Kinderfreibetrag, Kindergeld und Arbeitnehmerpauschbetrag erfolgen. Die Koalition nennt rund 10 Milliarden Euro pro Jahr und bis zu 600 Euro für einen Durchschnittshaushalt. Geplanter Start war der 1. Januar 2027, die volle Wirkung sollte ab 2028 eintreten. Zur Gegenfinanzierung sollen höhere Sätze für Spitzenverdiener, eine höhere Pauschalsteuer für Minijobs und ein geringerer Steuerabzug für Handwerkerleistungen dienen.
|Maßnahme
|Plan
|Wirkung
|Einkommensteuer
|Grundfreibetrag, Kinderfreibetrag, Kindergeld, Pauschbetrag
|rund 10 Mrd. € Entlastung pro Jahr
|Spitzenverdiener
|45 % ab 250.000 €, 47 % ab 280.000 €
|Gegenfinanzierung
|Minijobs
|Pauschalsteuer von 2 auf 5 %
|Gegenfinanzierung
|Handwerkerleistungen
|Abzug von 20 auf 15 %
|Gegenfinanzierung
Beschlusslage des Koalitionsausschusses vom Juli 2026, noch kein Gesetz.
Quelle: Bundesregierung, 2.7.2026
Ein Beschluss erst im neuen Jahr heißt nicht zwingend, dass die Entlastung ausfällt. Hechtner hält rückwirkende Regelungen für machbar. Das bleibt aber politisch offen, auch weil die Länder bei der kalten Progression uneins sind.
Haushalt
Wie passt die Verschiebung zum Haushalt 2027?
Der Bundeshaushalt 2027 ist laut Handelsblatt-Berichten mit rund 210 Milliarden Euro neuen Schulden geplant, und Kanzler Friedrich Merz räumte in der Generaldebatte laut Handelsblatt ein, der Staat habe nicht mehr für alles das Geld. Eine Verschiebung der Steuerreform entlastet den Haushalt kurzfristig, weil geplante Mindereinnahmen später anfallen, und verschiebt zugleich die Mehreinnahmen aus höheren Spitzensätzen. Das Saldo hängt vom Zeitpunkt ab; belastbare Zahlen dazu liegen uns nicht vor.
Der Haushalt selbst ist nicht an die Steuerreform gebunden. Dennoch zeigt der Streit, wie angespannt das Verhältnis in der Koalition ist, wenn mehrere Großprojekte parallel laufen. Für den Markt zählt vor allem die Verlässlichkeit: Anleger der Bundesanleihen schauen auf Defizit und Emissionsplanung, Aktieninvestoren auf Kaufkraft und Planungssicherheit.
Börse
Was bedeutet das für Konsumaktien, DAX und Bundesanleihen?
Der DAX lag am Donnerstag um 10:02 Uhr nach dpa-AFX bei rund 25.191 Punkten, etwa 2 Prozent im Plus, nach einem Tief seit Juli am Vortag. Der Index hängt aktuell stärker an KI-Stimmung, Zinsen und Zöllen als an der Steuerpolitik. Laut aktueller Konsumumfrage bleibt die Kauflaune der Verbraucher schwach, wie das Handelsblatt zum GfK-Konsumklima berichtet. Eine spätere Entlastung verschiebt den möglichen Rückenwind für Konsumaktien und den Einzelhandel.
Einschätzung der Redaktion: Die Verschiebung ist für den DAX insgesamt ein Randthema. Relevanter ist sie für binnenorientierte Branchen wie Handel und Konsumgüter, deren Kunden mit höherem Nettoeinkommen mehr ausgeben könnten. Spitzenverdiener, oft auch Anleger, bleiben bei den bisherigen Sätzen, solange die Reform nicht beschlossen ist. Ob das Aktienmärkte bewegt, ist offen.
Was Anleger jetzt beobachten
Ob die Koalition die Verschiebung förmlich beschließt und wann ein neuer Zeitplan genannt wird.
Die Verabschiedung des Bundeshaushalts 2027 und die Aussagen von Finanzminister Klingbeil dazu.
Den Streit um die Arbeitsmarktreform, deren Entwurf das Kabinett bereits beschlossen hat.
Die Entwicklung von Konsumklima und Einzelhandelsumsätzen im Weihnachtsgeschäft.
Häufige Fragen zur Steuerreform
Wird die Einkommensteuerreform 2027 verschoben? Das Handelsblatt berichtet, die Koalition werde sie wohl verschieben, weil die Union sie an die Arbeitsmarktreform koppelt. Ein förmlicher Beschluss liegt uns nicht vor.
Wie hoch soll die Entlastung sein? Laut Koalitionsbeschluss vom Juli rund 10 Milliarden Euro pro Jahr und bis zu 600 Euro für einen Durchschnittshaushalt.
Kommt die Entlastung rückwirkend? Finanzwissenschaftler Frank Hechtner hält rückwirkende Beschlüsse für umsetzbar. Ob die Koalition das plant, ist offen.
Was heißt das für Konsumaktien und den DAX? Der DAX hängt derzeit stärker an Zinsen, Zöllen und KI-Stimmung. Für Konsumwerte ist die spätere Entlastung ein verschobener Rückenwind.
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