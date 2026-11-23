Die Steuerreform ist Teil eines Pakets mit 34 Maßnahmen. Bei der Rente sollen die 33 Empfehlungen der Alterssicherungskommission in ein Gesetzespaket fließen, das nach Regierungsplan bis Ende 2026 den Bundestag passieren soll. ZDFheute nennt zudem eine geplante Kapitalrente, bei der der hälftig gezahlte Rentenbeitrag um bis zu zwei Prozentpunkte steigen könnte, sowie ein kleinschrittig steigendes Rentenalter über 67 hinaus. Laut dpa (13.10.2026) lag zu diesem Zeitpunkt noch kein Gesetzentwurf vor, und die Empfehlungen sollten nicht komplett umgesetzt werden.

Am Arbeitsmarkt soll die sachgrundlose Befristung auf bis zu 48 Monate ausgeweitet werden, die telefonische Krankschreibung entfällt, und Berichtspflichten sollen sinken; jede vierte Dokumentationspflicht soll binnen eines Jahres wegfallen. Ein „Deutschlandfonds“ mit rund 30 Milliarden Euro soll private Investitionen von rund 130 Milliarden Euro anstoßen.