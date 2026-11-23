Die Einkommensteuerreform 2027 ist der finanzielle Kern des Reformpakets der schwarz-roten Koalition: Zum 1. Januar 2027 sollen Steuerzahler um rund 10 Milliarden Euro pro Jahr entlastet werden, ein Durchschnittshaushalt laut Kanzler Friedrich Merz um bis zu 600 Euro. Beschlossen hat das der Koalitionsausschuss Anfang Juli 2026; ob und wie weit die Gesetzgebung inzwischen fortgeschritten ist, konnten wir aus den uns vorliegenden Quellen nicht belegen. Für Anleger ist das Thema trotzdem relevant: Es geht um Kaufkraft für Konsumaktien im DAX, um Folgen für Versicherer-Aktien wie die Allianz Aktie und um die Frage, wie stark der Staat parallel an anderer Stelle zugreift.
Einkommensteuerreform 2027: Rund 10 Milliarden Euro Entlastung ab Januar, höhere Abgaben für Spitzenverdiener – wer profitiert an der Börse?
Die Koalition will die Einkommensteuer zum 1. Januar 2027 senken und das über höhere Sätze für Spitzenverdiener, Minijobs und Handwerkerleistungen gegenfinanzieren. Was die Eckpunkte für Konsum, Versicherer und den DAX bedeuten.
Was sieht die Einkommensteuerreform 2027 vor?
Nach Angaben der Bundesregierung (2.7.2026) soll die Entlastung über mehrere Stellschrauben erfolgen: den Grundfreibetrag, den Kinderfreibetrag, das Kindergeld und den Arbeitnehmerpauschbetrag. Die volle Wirkung soll ab 2028 eintreten; für eine Familie mit zwei Kindern und 60.000 Euro zu versteuerndem Einkommen nennt die Regierung dann mehr als 600 Euro jährlich. Der Spitzensteuersatz soll nach Regierungsangaben erst ab 70.600 Euro greifen.
|Maßnahme
|Was geplant ist
|Wirkung
|Einkommensteuer
|Anpassung von Grundfreibetrag, Kinderfreibetrag, Kindergeld, Pauschbetrag
|rund 10 Mrd. € Entlastung pro Jahr
|Spitzenverdiener
|45 % ab 250.000 €, 47 % ab 280.000 € zu versteuerndes Einkommen
|Gegenfinanzierung
|Minijobs
|Pauschalsteuer steigt von 2 auf 5 %
|Gegenfinanzierung
|Handwerkerleistungen
|Absetzbarkeit sinkt von 20 auf 15 %, Höchstbetrag von 1.200 auf 900 €
|Gegenfinanzierung
|KfW
|Gewinn 2027 und 2028 je 500 Mio. €
|Gegenfinanzierung
Beschlusslage der Koalition, nicht der Gesetzgebung.
Quelle: Bundesregierung, 2.7.2026; ZDFheute, 2.7.2026
Wer zahlt für die Entlastung?
Die Koalition setzt auf eine Mischung aus höheren Sätzen oben und Streichungen bei Pauschalen. Für Spitzenverdiener soll der 45-Prozent-Satz schon ab 250.000 Euro gelten, ein 47-Prozent-Satz ab 280.000 Euro; ZDFheute nennt als bisherige Schwelle 277.826 Euro. Vizekanzler Lars Klingbeil sagte laut ZDFheute, die Höchstverdiener übernähmen damit einen größeren Anteil. Zusätzlich steigt die Pauschalsteuer für Minijobs von 2 auf 5 Prozent, und der Steuerabzug für Handwerkerleistungen sinkt. Die Abschaffung der Minijobs selbst bleibt strittig: Söder sieht sie laut ZDFheute als vom Tisch, Merz nannte sie offen.
Was bedeutet das Reformpaket für Rente, Arbeitsmarkt und Bürokratie?
Die Steuerreform ist Teil eines Pakets mit 34 Maßnahmen. Bei der Rente sollen die 33 Empfehlungen der Alterssicherungskommission in ein Gesetzespaket fließen, das nach Regierungsplan bis Ende 2026 den Bundestag passieren soll. ZDFheute nennt zudem eine geplante Kapitalrente, bei der der hälftig gezahlte Rentenbeitrag um bis zu zwei Prozentpunkte steigen könnte, sowie ein kleinschrittig steigendes Rentenalter über 67 hinaus. Laut dpa (13.10.2026) lag zu diesem Zeitpunkt noch kein Gesetzentwurf vor, und die Empfehlungen sollten nicht komplett umgesetzt werden.
Am Arbeitsmarkt soll die sachgrundlose Befristung auf bis zu 48 Monate ausgeweitet werden, die telefonische Krankschreibung entfällt, und Berichtspflichten sollen sinken; jede vierte Dokumentationspflicht soll binnen eines Jahres wegfallen. Ein „Deutschlandfonds“ mit rund 30 Milliarden Euro soll private Investitionen von rund 130 Milliarden Euro anstoßen.
Welche Aktien und Branchen sind betroffen?
Die Reform berührt mehrere Branchen. Konsum- und Handelsaktien wie die Zalando Aktie können von höherer Kaufkraft profitieren, doch der reale Einzelhandelsumsatz sank im September um 2,0 Prozent und das Konsumklima bleibt schwach. Versicherer- und Vermögensverwalter-Aktien wie die Allianz Aktie, Munich Re Aktie oder DWS Aktie stehen im Blick, falls eine Kapitalrente oder die Reform der privaten Vorsorge Kapital in Fonds und Policen lenkt. Für Bau- und Handwerksaktien kann der geringere Steuerabzug bei Handwerkerleistungen die Nachfrage der Privathaushalte dämpfen. Der DAX insgesamt dürfte stärker von Zinsen und Konjunktur abhängen als von einzelnen Steuerparametern.
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Wichtig sind der Zeitplan der Gesetzentwürfe, die Abstimmungen in Bundestag und Bundesrat, die Haushaltsberatungen für 2027 und die Frage, ob Forderungen etwa nach einer niedrigeren Stromsteuer oder einem Ausgleich der kalten Progression das Gesamtpaket verändern. Das Steuervereinfachungsgesetz mit einer vorausgefüllten digitalen Steuererklärung sollte laut Bundesregierung bis Herbst 2026 vorliegen.
Häufige Fragen zur Steuerreform 2027
Wann soll die Einkommensteuerreform starten? Geplant ist der 1. Januar 2027; die volle Wirkung soll ab 2028 eintreten.
Wie hoch ist die Entlastung? Die Koalition nennt rund 10 Milliarden Euro pro Jahr und bis zu 600 Euro für einen Durchschnittshaushalt.
Wer zahlt mehr? Spitzenverdiener mit höheren Sätzen ab 250.000 und 280.000 Euro, Minijob-Arbeitgeber mit 5 statt 2 Prozent Pauschalsteuer und Nutzer von Handwerkerleistungen mit geringerem Steuerabzug.
Ist das Gesetz schon beschlossen? Nach unseren Quellen handelt es sich um einen Koalitionsbeschluss; Bundestags- oder Bundesratsbeschlüsse konnten wir nicht belegen.
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