Starkes Wachstum stützt Unternehmensgewinne, macht es Notenbanken aber schwerer, Zinsen zu senken oder stabil zu halten. Andreas Lipkow von CMC Markets sagte laut ariva, nach zuletzt überraschend hohen Inflationsdaten seien die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen deutlich gestiegen. Laut Onvista liegt die Inflation in den USA seit 68 Monaten über dem Fed-Ziel von 2 Prozent. Die Commerzbank erwartet für den US-PCE-Preisindex am Mittwoch, 25. November, 14:30 Uhr MEZ, 3,8 Prozent.

Für den DAX heißt das: Konjunkturstarke Branchen wie Industrie und Dienstleister könnten Rückenwind erhalten, zinssensible Werte bleiben anfällig. Der DAX schloss am Freitag laut dpa-AFX bei rund 24.800 Punkten, ein Minus von 2,6 Prozent, nach einem Rekord von knapp über 27.000 Punkten vor rund zehn Tagen. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.