Die deutsche Wirtschaft sendet ein kräftiges Lebenszeichen: Der Einkaufsmanagerindex für Deutschland stieg im November laut Meldung vom 23. November 2026 von 53,4 auf 55,0 Punkte und übertraf damit die Erwartung von 53,2 Punkten; es ist der höchste Stand seit März 2022. Die Industrie meldet ebenfalls 55,0 Punkte, die Dienstleister klettern von 52,5 auf 54,0 Punkte. Für den DAX (ISIN DE0008469008) ist das ein Lichtblick nach der schwächsten Börsenwoche seit April 2025, doch gute Daten können in Zeiten hoher Inflation auch Zinssorgen nähren.
Einkaufsmanagerindex: Deutschlands Wirtschaft überrascht mit 55,0 Punkten – wird die starke Konjunktur zum Zinsrisiko für den DAX?
Der deutsche Einkaufsmanagerindex springt im November auf 55,0 Punkte und übertrifft die Erwartung von 53,2 deutlich. Zugleich steigen die Zinssorgen. Warum gute Konjunkturdaten für Anleger zwei Seiten haben.
Konjunkturdaten
Wie stark ist der deutsche Einkaufsmanagerindex im November?
Ein Wert über 50 Punkten signalisiert Wachstum. Mit 55,0 Punkten liegt der Gesamtindex klar darüber, und beide Teilbereiche expandieren: Die Industrie erreicht 55,0 Punkte, die Dienstleister 54,0 Punkte. Der Anstieg kam damit breit und nicht nur aus einem Sektor. Zu den Daten der Eurozone liegen in den gelesenen Quellen keine Zahlen vor.
|Index
|November
|Vormonat
|Erwartung
|Gesamt (Composite)
|55,0
|53,4
|53,2
|Industrie
|55,0
|–
|–
|Dienstleister
|54,0
|52,5
|–
Werte über 50 Punkten bedeuten Wachstum. Zweitquelle für die Einzelwerte lag nicht vor.
Quelle: Verbraucherschutzforum Berlin, 23.11.2026, 09:03 UTC
Die Zahlen fügen sich in das Bild, das Commerzbank und DekaBank für die Woche zeichnen: Der ifo-Index am Dienstag, 24. November, 10:00 Uhr soll laut DekaBank leicht steigen, auch weil der sinkende Ölpreis die Stimmung stützt. Commerzbank-Analyst Martin Roth sieht dagegen keine neue Konjunkturwende (ariva/dpa-AFX, 23.11., 05:50 Uhr).
Das große Bild
Warum können gute Konjunkturdaten Zinssorgen auslösen?
Starkes Wachstum stützt Unternehmensgewinne, macht es Notenbanken aber schwerer, Zinsen zu senken oder stabil zu halten. Andreas Lipkow von CMC Markets sagte laut ariva, nach zuletzt überraschend hohen Inflationsdaten seien die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen deutlich gestiegen. Laut Onvista liegt die Inflation in den USA seit 68 Monaten über dem Fed-Ziel von 2 Prozent. Die Commerzbank erwartet für den US-PCE-Preisindex am Mittwoch, 25. November, 14:30 Uhr MEZ, 3,8 Prozent.
Für den DAX heißt das: Konjunkturstarke Branchen wie Industrie und Dienstleister könnten Rückenwind erhalten, zinssensible Werte bleiben anfällig. Der DAX schloss am Freitag laut dpa-AFX bei rund 24.800 Punkten, ein Minus von 2,6 Prozent, nach einem Rekord von knapp über 27.000 Punkten vor rund zehn Tagen. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.
Ausblick
Was sollten Anleger nach dem Einkaufsmanagerindex beobachten?
Das ifo-Geschäftsklima am Dienstag, 24.11., 10:00 Uhr.
Den US-PCE-Preisindex am Mittwoch, 25.11., 14:30 Uhr MEZ.
Die Eurozone-Wirtschaftsstimmung am Freitag, 27.11., 11:00 Uhr (DekaBank erwartet unverändert 96,9 Punkte).
Ob DAX und Industrie-Aktien die Erholung nach dem Kursrutsch der Vorwoche bestätigen.
Häufige Fragen zum Einkaufsmanagerindex
Wie hoch ist der deutsche Einkaufsmanagerindex im November? 55,0 Punkte gesamt, nach 53,4 im Vormonat und gegen eine Erwartung von 53,2.
Was bedeutet ein Wert über 50? Wachstum der Wirtschaftsaktivität.
Wann kommt das ifo-Geschäftsklima? Am Dienstag, 24. November 2026, um 10:00 Uhr.
Was bedeutet der Index für den DAX? Er kann die Stimmung stützen, steigende Zinserwartungen bleiben ein Gegengewicht; konkrete Kursprognosen gibt aktiencheck.de nicht ab.
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