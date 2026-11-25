Die Konjunktur der Eurozone zerfällt in zwei Lager: Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für Deutschland stieg im November auf 55,0 Punkte, den höchsten Stand seit März 2022, während Frankreich mit 46,2 Punkten auf ein Sechsmonatstief fiel. Die Eurozone insgesamt blieb bei 51,7. Für den DAX und die EZB ist das heikel: Bei 4,0 Prozent Inflation deutet EZB-Chefin Christine Lagarde laut Medienberichten eine Zinserhöhung im Dezember an.
Einkaufsmanagerindex: Deutschland auf Vierjahreshoch, Frankreich im Tief – wie viel EZB-Zinserhöhung verträgt der Aufschwung?
Die Flash-PMIs zeigen eine gespaltene Eurozone: Deutschland boomt, Frankreich schrumpft. Dazu 4,0 Prozent Inflation und eine mögliche EZB-Erhöhung im Dezember. Was das für DAX und Euro bedeutet.
Die Zahlen stammen aus den Flash-Schätzungen von S&P Global vom 23. November 2026. Im Detail: Deutschland Dienstleister 54,0 (Vormonat 52,5), Industrie 55,0 (54,2); Eurozone Dienstleister 51,2 (51,4), Industrie 52,9 (52,7); Frankreich Industrie 47,9 (49,5), Dienstleister 46,6 (46,2). Das Geschäftsvertrauen für das kommende Jahr fiel auf den niedrigsten Stand seit Mai. Die Beschäftigung wächst in der Industrie, in den Dienstleistern werden Stellen abgebaut.
Die Zahlen
Was zeigen die Einkaufsmanagerindizes für Deutschland und Frankreich?
|Region
|Composite
|Dienstleister
|Industrie
|Deutschland
|55,0 (53,4)
|54,0 (52,5)
|55,0 (54,2)
|Eurozone
|51,7 (51,7)
|51,2 (51,4)
|52,9 (52,7)
|Frankreich
|46,2 (46,6)
|46,6 (46,2)
|47,9 (49,5)
Ein Wert über 50 signalisiert Wachstum. Vormonatswerte in Klammern.
Quelle: S&P Global über SpazioCrypto, 24.11.2026
Die Divergenz hat politische Ursachen: In Frankreich werden Projekte vor den Präsidentschaftswahlen 2027 aufgeschoben, die Inlandsnachfrage ist schwach, eine technische Rezession im laufenden Quartal wird wahrscheinlicher. Zusätzlich hat die Nationalversammlung laut Medienberichten am 4. November den Haushalt 2027 der Regierung abgelehnt. In Deutschland stützt dagegen die expansive Fiskalpolitik: Der Bundestag berät in dieser Woche einen Haushalt mit Rekordausgaben von rund 560 Milliarden Euro.
Wird die EZB im Dezember die Zinsen erhöhen?
Der Inflationsdruck im Euroraum liegt im Oktober bei 4,0 Prozent. Lagarde sagte laut Dow Jones in einem Interview der Zeitung Yomiuri Shimbun: „Wir wissen, dass die Inflationszahlen in den kommenden Quartalen hoch bleiben werden." Eine Anhebung im Dezember ist damit angedeutet, aber nicht beschlossen. Einkaufsmanager sehen den Preisdruck laut SpazioCrypto nachlassen. Entscheidend sind die nächsten Daten: die zweite BIP-Schätzung heute um 08:00 Uhr, das EZB-Protokoll am Donnerstag um 13:30 Uhr, die deutschen Verbraucherpreise am Montag (30.11.) um 14:00 Uhr und die vorläufige Euro-Inflation am Dienstag (1.12.) um 11:00 Uhr.
Welche Aktien profitieren, wenn Deutschland stärker wächst als Europa?
Ein PMI von 55 stützt zyklische DAX-Werte aus Industrie und Dienstleistung. Gleichzeitig würden höhere Zinsen Bankaktien tendenziell begünstigen, aber Immobilienaktien und Wachstumswerte belasten; das ist eine Einschätzung der Redaktion. Der DAX liegt nach aktiencheck.de-Angaben rund 8 Prozent unter seinem Rekordhoch vom 12. November. Die Zollsorgen aus den USA belasten die Exportwerte zusätzlich. Für den Euro-Dollar-Kurs und die Bundesanleihen gilt: Eine straffere EZB könnte den Euro stützen, kurzfristige Aussagen dazu liegen uns heute nicht vor.
Was Anleger jetzt beobachten
Mittwoch, 08:00 Uhr: zweite BIP-Schätzung (Schnellmeldung Q3: plus 0,2 Prozent).
Donnerstag, 13:30 Uhr: EZB-Protokoll.
Montag, 14:00 Uhr: deutsche Verbraucherpreise; Dienstag, 11:00 Uhr: Euro-Inflation.
Dezember: EZB-Sitzung und finale PMI-Werte.
Häufige Fragen zu PMI und EZB
Was misst der Einkaufsmanagerindex? Eine Umfrage unter Einkaufsmanagern; Werte über 50 zeigen Wachstum, darunter Schrumpfung.
Wie hoch ist der deutsche PMI? 55,0 Punkte im November, der höchste Stand seit März 2022.
Wird die EZB die Zinsen erhöhen? Lagarde hat eine Erhöhung im Dezember angedeutet; beschlossen ist sie nicht.
Was bedeutet das für den DAX? Starke deutsche Daten stützen Zykliker, höhere Zinsen belasten Wachstumswerte; ein klarer Kurstreiber ist nicht belegt.
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