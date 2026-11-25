Der Inflationsdruck im Euroraum liegt im Oktober bei 4,0 Prozent. Lagarde sagte laut Dow Jones in einem Interview der Zeitung Yomiuri Shimbun: „Wir wissen, dass die Inflationszahlen in den kommenden Quartalen hoch bleiben werden." Eine Anhebung im Dezember ist damit angedeutet, aber nicht beschlossen. Einkaufsmanager sehen den Preisdruck laut SpazioCrypto nachlassen. Entscheidend sind die nächsten Daten: die zweite BIP-Schätzung heute um 08:00 Uhr, das EZB-Protokoll am Donnerstag um 13:30 Uhr, die deutschen Verbraucherpreise am Montag (30.11.) um 14:00 Uhr und die vorläufige Euro-Inflation am Dienstag (1.12.) um 11:00 Uhr.