Größere geldpolitische Maßnahmen seien üblicherweise dann angebracht, wenn die Geldpolitik erheblich hinter der wirtschaftlichen Entwicklung zurückliege. Nach Einschätzung von RBC BlueBay Asset Management sei dies derzeit jedoch nicht der Fall. Anders als im Jahr 2022, als die Leitzinsen bei null Prozent und die Inflation bei acht Prozent gelegen hätten, bewegten sich die aktuellen Leitzinsen leicht oberhalb der langfristigen Schätzung der FED für den neutralen Zinssatz. Zudem liege die Inflation zwar bereits seit längerer Zeit über dem Zielwert, allerdings nicht in besonders großem Umfang. Deshalb erscheine gegenwärtig lediglich eine schrittweise geldpolitische Straffung erforderlich.