James Bond, Anthropic und GTA 6 bewegen die Menschen und die Märkte, so Mark Dowding, Fixed Income CIO bei RBC BlueBay Asset Management.
Ein Quantum Trost?
Kurzfristig bleibt die Marktstimmung etwas instabil
Ein demokratisch dominierter US-Kongress könnte das Ausmaß des KI-Finanzierungsbedarfs eindämmen und damit dazu beitragen, Angebot und Nachfrage am Anleihemarkt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Nach einem herausfordernden Anleihejahr könnten Anleger für 2027 möglicherweise auf ruhigeres Fahrwasser hoffen.
US-Aktien hätten in der vergangenen Woche weiterhin unter Druck gestanden, obwohl NVIDIA positive Geschäftszahlen vorgelegt habe und das Interesse am lang erwarteten Börsengang von Anthropic groß gewesen sei. Zu den Bedenken hinsichtlich des regulatorischen Umfelds für künstliche Intelligenz unter einem demokratisch dominierten Kongress seien zusätzliche Sorgen über die Unternehmensführung, insbesondere bei NVIDIA, hinzugekommen.
RBC BlueBay Asset Management gehe bereits seit einiger Zeit davon aus, dass die US-Notenbank FED im Dezember die Leitzinsen um 25 Basispunkte anheben werde. Spekulationen über eine möglicherweise stärkere Zinserhöhung um 50 Basispunkte halte der Vermögensverwalter zum gegenwärtigen Zeitpunkt für nicht gerechtfertigt, sofern die kommenden Inflationsdaten nicht deutlich höher ausfielen als erwartet.
Größere geldpolitische Maßnahmen seien üblicherweise dann angebracht, wenn die Geldpolitik erheblich hinter der wirtschaftlichen Entwicklung zurückliege. Nach Einschätzung von RBC BlueBay Asset Management sei dies derzeit jedoch nicht der Fall. Anders als im Jahr 2022, als die Leitzinsen bei null Prozent und die Inflation bei acht Prozent gelegen hätten, bewegten sich die aktuellen Leitzinsen leicht oberhalb der langfristigen Schätzung der FED für den neutralen Zinssatz. Zudem liege die Inflation zwar bereits seit längerer Zeit über dem Zielwert, allerdings nicht in besonders großem Umfang. Deshalb erscheine gegenwärtig lediglich eine schrittweise geldpolitische Straffung erforderlich.
Geldpolitische Maßnahmen entfalteten ihre Wirkung in der Regel mit zeitlicher Verzögerung. Ein heute eingeleiteter Kurswechsel könne unter Umständen erst nach zwölf Monaten seine volle Wirkung zeigen. In einem Jahr dürfte die US-Inflation nach Einschätzung des Vermögensverwalters niedriger liegen als gegenwärtig. Eine Ausnahme könne allerdings entstehen, wenn geldpolitische Veränderungen eine schnellere und deutlichere Lockerung oder Straffung der finanziellen Rahmenbedingungen auslösten. Die Marktvolatilität seit der Zinserhöhung der FED um 25 Basispunkte im September könnte deshalb ein zusätzlicher Grund sein, derzeit auf einen größeren geldpolitischen Schritt zu verzichten, um eine mögliche weitere Marktkorrektur zu vermeiden.
Für das erste Quartal rechne RBC BlueBay Asset Management mit einer weiteren Zinserhöhung in den USA. Dabei dürfte sich die FED stark an den jeweils verfügbaren Wirtschaftsdaten orientieren. Der Vermögensverwalter gehe weiterhin davon aus, dass die Inflation in einigen Monaten ihren Höhepunkt erreichen werde. Von zusätzlichen Straffungsmaßnahmen über das kommende Frühjahr hinaus dürfte die US-Notenbank absehen, sofern sie davon überzeugt sei, dass sich die Inflation auf einem nachhaltigen Abwärtspfad befinde.
Ein kräftiges Wirtschaftswachstum, das insbesondere durch hohe Unternehmensinvestitionen angetrieben werde, könnte hingegen dazu führen, dass sich die Inflation auf einem erhöhten Niveau verfestige. Allerdings dürfte die FED Inflationsraten tolerieren, solange diese mit einer Zwei vor dem Komma begännen.
Mit Blick auf den Kapitaleinsatz im Bereich künstlicher Intelligenz könnten die Demokraten die regulatorischen Anforderungen verschärfen. Für 2026 sei die Aufnahme KI-bezogener Schulden in Höhe von rund 650 Milliarden US-Dollar vorgesehen. Für 2027 werde am Markt sogar mit einem Volumen von rund einer Billion US-Dollar gerechnet. Diese Schätzung könnte sich allerdings als überhöht erweisen. Geringere Investitionen könnten dazu beitragen, Angebot und Nachfrage am Anleihemarkt wieder besser ins Gleichgewicht zu bringen.
Im laufenden Jahr habe es eine regelrechte Flut neuer Unternehmens- und Staatsanleihen gegeben, die weltweit zu höheren Laufzeit- und Kreditrisikoprämien geführt habe. Sollte das Angebot an KI-bezogenen Anleihen weiterhin nahezu exponentiell wachsen, könnte der Druck auf die Märkte weiter zunehmen, sofern das verfügbare Kapital mit dieser Entwicklung nicht Schritt halten könne.
Solange das erwartete Emissionsvolumen neuer Anleihen nicht fortlaufend nach oben korrigiert werde, könnten sich die technischen Marktbedingungen wieder verbessern. In einer Phase, in der die Nachfrage nach laufenden Erträgen und attraktiven Renditen hoch sei und die Anleiherenditen weltweit auf dem höchsten Niveau seit Jahren lägen, sehe RBC BlueBay Asset Management durchaus Spielraum dafür, dass sich die Kreditrisikoaufschläge nach ihrer jüngsten Ausweitung wieder einengen könnten. Dies gelte insbesondere für Europa.
Ausblick
In der zweiten Monatshälfte sei der Kalender für wichtige Wirtschaftsdaten vergleichsweise dünn besetzt. Deshalb könnten sich die Anleihemärkte, abgesehen von möglichen Äußerungen der Zentralbanken, weiterhin stark an der Entwicklung der Aktienmärkte orientieren. Gegen Jahresende dürfte sich die Aufmerksamkeit dann zunehmend auf die geldpolitischen Sitzungen der Zentralbanken rund um den Globus richten.
Im Nahen Osten schwеле der Konflikt weiterhin auf niedrigem Niveau, ohne dass sich ein baldiges Ende abzeichne. Aktuelle Berichte deuteten darauf hin, dass der Rohölmarkt inzwischen wieder auf einen Angebotsüberschuss zusteuere. Die Energiepreise lägen deutlich unter ihren Höchstständen des vergangenen Monats. Dadurch könnte die monatliche US-Gesamtinflationsrate bei ihrer Veröffentlichung im Dezember sogar auf minus 0,3 Prozent fallen.
Auch wenn die Entwicklung der Kerninflation für die geldpolitischen Entscheidungen der FED von größerer Bedeutung sein dürfte, könnte sich das Inflationsbild bis zur nächsten Sitzung etwas freundlicher darstellen. Niedrigere Benzinpreise könnten zudem die Inflationsentwicklung in der Eurozone günstig beeinflussen. Dadurch könnte der Höhepunkt der jährlichen Inflationsrate irgendwann im kommenden Quartal erreicht werden.
Das Jahr 2026 sei für viele Anlegerinnen und Anleger ausgesprochen holprig verlaufen. Dennoch bestehe Hoffnung auf ruhigeres Fahrwasser in der Zukunft. Tatsächlich sei es ein derart schwieriges Jahr für Anleihen gewesen, dass selbst der neue James Bond kaum Begeisterung auslösen könne. Man wünsche sich offenbar Daniel Craig zurück.
Da die Bewertungen inzwischen jedoch so attraktiv seien wie seit Langem nicht mehr, könnte es möglicherweise bereits ausreichen, wenn weitere schlechte Nachrichten ausblieben, damit die Märkte das Jahr etwas positiver abschließen könnten.
Kurzfristig bleibe die Marktstimmung allerdings instabil. Mit etwas Glück könnten sich einige Technologiebegeisterte verstärkt dem Videospiel GTA 6 widmen und dadurch für einige Tage weniger Zeit für den Börsenhandel aufbringen. Auch der Börsengang von Anthropic könnte die Stimmung verbessern, da dieser gewissermaßen eine Art Marktbereinigung darstellen könnte.
Mit Thanksgiving in der kommenden Woche und dem bevorstehenden Weihnachtsfest dürfte ein wenig saisonale Vorfreude durchaus angebracht sein. Vielleicht sei sogar ein gewisser „Quantum Trost“ erlaubt. Sollte sich diese Hoffnung erfüllen, könnten die Anleihemärkte das Schlimmste bereits hinter sich haben. Möglicherweise seien dann sämtliche negativen Nachrichten bereits in den Kursen berücksichtigt.
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