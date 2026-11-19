Der Zeitdruck ist real: Läuft der Rechtsrahmen Ende 2026 aus, entstünden laut t-online 2027 zunächst kaum neue Erneuerbaren-Projekte, weil Banken keine Kredite vergeben. Union und SPD wollen laut t-online EEG und Netzanschlusspaket in der Woche ab dem 23. November beschließen; der Tagesspiegel nennt die letzte Novemberwoche. Ein Sitzungstag wird nicht genannt, und es ist offen, ob es klappt.

Für die Börse ergeben sich drei Linien, die als Einschätzung der Redaktion zu lesen sind. Erstens betrifft die Vergütung bis 25 kW vor allem Dachanlagen im Privatbereich, ein Markt, in dem Wechselrichter-Hersteller wie SMA Solar aktiv sind; wie hoch der Umsatzanteil des deutschen Heimgeschäfts ist, geht aus den Quellen nicht hervor. Zweitens würde eine Südquote beim Wind Projekte in Süddeutschland attraktiver machen, was Windaktien und Turbinenhersteller berührt. Drittens entscheidet das Netzpaket, wie schnell neue Anlagen ans Netz kommen; Stadtwerke und der VKU drängen darauf.

Die Kosten sind umstritten: 26 Ökonomen, darunter vier der fünf Wirtschaftsweisen, schrieben laut t-online in der FAZ, allein die Biogasförderung könne den Staat 50 Milliarden Euro kosten. Scheer weist das zurück. Die Zahl ist eine Prognose der Ökonomen, keine amtliche Größe.