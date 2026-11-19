Das Erneuerbare-Energien-Gesetz wird zum Machtkampf in der Koalition: Während die energiepolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Nina Scheer, laut Reuters und Tagesspiegel eine Einigung der Koalitionsfraktionen verkündet hat, nach der die feste Einspeisevergütung für neue Solaranlagen bis 25 Kilowatt bleibt, dementierte die Union laut t-online sofort, dass es diese Einigung gibt. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) wollte die Vergütung für neue Anlagen abschaffen. Für Anleger der SMA Solar Aktie (Ticker S92, Xetra) und anderer Solaraktien ist der Ausgang des Streits ein politischer Taktgeber; eine belegte Kursreaktion gibt es in den Quellen nicht.
EEG-Streit: Reiche scheitert mit dem Aus für die Einspeisevergütung, Abstimmung noch im November offen – wer gewinnt bei Solar- und Windaktien?
Die Koalitionsfraktionen wollen die Einspeisevergütung für kleine Solaranlagen bis 25 kW erhalten, Wirtschaftsministerin Reiche drängt auf ein Nein. Zeit drängt: Die EU-Genehmigung läuft Ende 2026 aus. Was das für die SMA Solar Aktie, Windwerte und Netzbetreiber bedeutet.
Der Streit
Was wollte Reiche, was wollen Union und SPD?
Der Regierungsentwurf, den das Kabinett laut t-online im Juli 2026 beschloss, sah vor, die feste Einspeisevergütung für neue Anlagen abzuschaffen. Für kleinere Solaranlagen war nur eine auf drei Jahre begrenzte Übergangsförderung vorgesehen (Tagesspiegel). Zudem sollte ein „Redispatch-Vorbehalt“ Netzbetreibern erlauben, neue Wind- und Solarparks abzulehnen, wenn keine Netzkapazität da ist.
Laut Scheer sieht die Fraktionseinigung anders aus: Vergütung bis 25 kW bleibt, für Anlagen von 26 bis 50 kW nehmen Netzbetreiber den Strom ab und vermarkten ihn zum Jahresmarktwert. Bei Wind kommt eine „Südquote“ für mehr Anlagen in Süddeutschland, der Pachtdeckel wird abgeschwächt und greift nur, wenn Ausschreibungen zu wenig Gebote bringen. Die SPD lehnt den Redispatch-Vorbehalt ab; dazu laufen laut t-online noch Verhandlungen.
Reiche soll laut Spiegel-Bericht, den t-online wiedergibt, in der Unionsfraktion das EEG als „Subventionsmaschine“ bezeichnet haben; ihre Vertreter sollen einen Rücktritt angedeutet haben. Beides ist laut t-online nicht bestätigt.
|Akteur
|Position
|Katherina Reiche (CDU)
|Einspeisevergütung abschaffen, Redispatch-Vorbehalt, weniger Förderung
|Nina Scheer (SPD)
|Vergütung bis 25 kW erhalten, Verabschiedung „so bald wie möglich“
|Union
|EEG nur zusammen mit dem Netzpaket beschließen; dementiert Einigung
|Grüne (Kellner)
|schnelle Verabschiedung, keine Kopplung ans Netzpaket
|VKU und BNE
|Stadtwerke und Energiewirtschaft drängen auf rasche Lösung
|26 Ökonomen (FAZ)
|gegen Subventionen für Biogas und kleine Solaranlagen
Stand: 19.11.2026. Aussagen zur Einigung stammen von der SPD-Seite; die Union dementierte.
Quelle: Tagesspiegel/Reuters, t-online
Das große Bild
Was bedeutet das EEG-Patt für Solaraktien, Windaktien und Netzbetreiber?
Der Zeitdruck ist real: Läuft der Rechtsrahmen Ende 2026 aus, entstünden laut t-online 2027 zunächst kaum neue Erneuerbaren-Projekte, weil Banken keine Kredite vergeben. Union und SPD wollen laut t-online EEG und Netzanschlusspaket in der Woche ab dem 23. November beschließen; der Tagesspiegel nennt die letzte Novemberwoche. Ein Sitzungstag wird nicht genannt, und es ist offen, ob es klappt.
Für die Börse ergeben sich drei Linien, die als Einschätzung der Redaktion zu lesen sind. Erstens betrifft die Vergütung bis 25 kW vor allem Dachanlagen im Privatbereich, ein Markt, in dem Wechselrichter-Hersteller wie SMA Solar aktiv sind; wie hoch der Umsatzanteil des deutschen Heimgeschäfts ist, geht aus den Quellen nicht hervor. Zweitens würde eine Südquote beim Wind Projekte in Süddeutschland attraktiver machen, was Windaktien und Turbinenhersteller berührt. Drittens entscheidet das Netzpaket, wie schnell neue Anlagen ans Netz kommen; Stadtwerke und der VKU drängen darauf.
Die Kosten sind umstritten: 26 Ökonomen, darunter vier der fünf Wirtschaftsweisen, schrieben laut t-online in der FAZ, allein die Biogasförderung könne den Staat 50 Milliarden Euro kosten. Scheer weist das zurück. Die Zahl ist eine Prognose der Ökonomen, keine amtliche Größe.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
Woche ab 23. November: geplante Abstimmung zu EEG und Netzanschlusspaket (laut t-online, ohne Sitzungstag).
Freitag, 27. November: Verabschiedung des Bundeshaushalts 2027 im Bundestag, in dem die Gegenfinanzierung der Stromsteuersenkung steckt (dpa/WirtschaftsWoche).
Ende 2026: Auslaufen des bisherigen EEG-Rahmens.
FAQ
Häufige Fragen zum EEG-Streit
Bleibt die Einspeisevergütung für kleine Solaranlagen? Nach Angaben von Nina Scheer ja, für neue Anlagen bis 25 kW. Die Union dementiert eine Einigung.
Warum die Eile bei der EEG-Novelle? Der bisherige Rahmen und die EU-Genehmigung laufen Ende 2026 aus.
Was ist der Redispatch-Vorbehalt? Netzbetreiber könnten neue Wind- und Solarparks ablehnen, wenn keine Netzkapazität vorhanden ist; die SPD lehnt das ab.
Was heißt das für die SMA Solar Aktie? Ein direkter Kurseffekt ist nicht belegt. Vergütungsregeln beeinflussen den Markt für Wechselrichter, sind aber nur ein Faktor unter vielen.
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