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Edwards-Lifesciences-Aktie: Wells-Fargo-Analyst Larry Biegelsen setzt auf „Overweight“ – Kursziel steigt auf 121 Dollar

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

Wells-Fargo-Analyst Larry Biegelsen führt die Aktie von Edwards Lifesciences mit „Overweight“ und hebt das Kursziel von 113 auf 121 US-Dollar. Zum Kurs von 107,31 US-Dollar sind das rund 13 Prozent Potenzial. Der Herzklappen-Spezialist hat seine Prognose zum dritten Mal angehoben.

Stethoskop und Notizbuch auf einem Schreibtisch
Bild: Foto: Pexels (https://www.pexels.com/photo/stethoscope-and-notebook-on-desk-5407238/)
Rating Wells Fargo
Overweight
Kursziel (zuvor 113 $)
121 $
Kurs 16.11.2026
107,31 $
Abstand zum Kursziel
+12,8 %

Steckbrief

Unternehmen
Edwards Lifesciences Corporation
Handelssymbol
EW (NYSE)
Analyst
Larry Biegelsen
Bank
Wells Fargo
Rating
Overweight
Kursziel
121 US-Dollar (zuvor 113 US-Dollar)

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Herzklappen mit Rückenwind: Wells-Fargo-Analyst Larry Biegelsen führt die Edwards-Lifesciences-Aktie mit „Overweight“ und hebt das Kursziel von 113 auf 121 US-Dollar. Zum Kurs von 107,31 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 13 Prozent. Edwards ist führend bei Herzklappen, die per Katheter eingesetzt werden (TAVR).

Wells Fargo zur Edwards-Lifesciences-Aktie

Dritte Prognoseanhebung – Biegelsen erhöht das Ziel

Larry Biegelsen hebt sein Kursziel nach starken Zahlen zum dritten Quartal an.

Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 10,5 Prozent auf 1,72 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie wuchs um 19 Prozent auf 0,80 US-Dollar und lag über den Erwartungen.

Edwards hob die Wachstumsprognose für 2026 auf rund 11,5 Prozent an. Es war die dritte Anhebung in diesem Jahr.

Was die Einschätzung prägt

Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Wells-Fargo-Analyst Larry Biegelsen zu lesen ist:

  1. TAVR wieder stärker

    Für das Kerngeschäft mit Aortenklappen erwartet Edwards nun 9,0 bis 9,5 Prozent Wachstum.

  2. Mitral und Trikuspidal

    Der Umsatz mit Mitral- und Trikuspidalklappen stieg um 44 Prozent.

  3. Mehr Patienten

    Die US-Krankenversicherung Medicare erstattet TAVR nun auch bei Patienten ohne Beschwerden.

  4. Neue Studien

    Studiendaten bei mittelschwerer Aortenstenose wurden im New England Journal of Medicine veröffentlicht.

Wertberichtigung belastet GAAP-Gewinn

Eine Abschreibung von 220 Millionen US-Dollar drückte den GAAP-Gewinn auf 0,53 US-Dollar je Aktie. Das operative Bild blieb davon unberührt.

Für 2026 erwartet Edwards einen bereinigten Gewinn von 2,97 bis 3,05 US-Dollar je Aktie.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Wells Fargo Securities, LLC, Analyst Larry Biegelsen. Die Einstufung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 121 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.wellsfargo.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Edwards Lifesciences Corporation (EW): Kaufen, Kursziel 121,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Larry Biegelsen, Aktienanalyst, Wells Fargo Securities, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 16:36 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 16:36 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Larry Biegelsen, Aktienanalyst, Wells Fargo Securities, LLC.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.