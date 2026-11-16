Herzklappen mit Rückenwind: Wells-Fargo-Analyst Larry Biegelsen führt die Edwards-Lifesciences-Aktie mit „Overweight“ und hebt das Kursziel von 113 auf 121 US-Dollar. Zum Kurs von 107,31 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 13 Prozent. Edwards ist führend bei Herzklappen, die per Katheter eingesetzt werden (TAVR).
Edwards-Lifesciences-Aktie: Wells-Fargo-Analyst Larry Biegelsen setzt auf „Overweight“ – Kursziel steigt auf 121 Dollar
Wells-Fargo-Analyst Larry Biegelsen führt die Aktie von Edwards Lifesciences mit „Overweight“ und hebt das Kursziel von 113 auf 121 US-Dollar. Zum Kurs von 107,31 US-Dollar sind das rund 13 Prozent Potenzial. Der Herzklappen-Spezialist hat seine Prognose zum dritten Mal angehoben.
Steckbrief
- Unternehmen
- Edwards Lifesciences Corporation
- Handelssymbol
- EW (NYSE)
- Analyst
- Larry Biegelsen
- Bank
- Wells Fargo
- Rating
- Overweight
- Kursziel
- 121 US-Dollar (zuvor 113 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Wells Fargo zur Edwards-Lifesciences-Aktie
Dritte Prognoseanhebung – Biegelsen erhöht das Ziel
Larry Biegelsen hebt sein Kursziel nach starken Zahlen zum dritten Quartal an.
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 10,5 Prozent auf 1,72 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie wuchs um 19 Prozent auf 0,80 US-Dollar und lag über den Erwartungen.
Edwards hob die Wachstumsprognose für 2026 auf rund 11,5 Prozent an. Es war die dritte Anhebung in diesem Jahr.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Wells-Fargo-Analyst Larry Biegelsen zu lesen ist:
TAVR wieder stärker
Für das Kerngeschäft mit Aortenklappen erwartet Edwards nun 9,0 bis 9,5 Prozent Wachstum.
Mitral und Trikuspidal
Der Umsatz mit Mitral- und Trikuspidalklappen stieg um 44 Prozent.
Mehr Patienten
Die US-Krankenversicherung Medicare erstattet TAVR nun auch bei Patienten ohne Beschwerden.
Neue Studien
Studiendaten bei mittelschwerer Aortenstenose wurden im New England Journal of Medicine veröffentlicht.
Wertberichtigung belastet GAAP-Gewinn
Eine Abschreibung von 220 Millionen US-Dollar drückte den GAAP-Gewinn auf 0,53 US-Dollar je Aktie. Das operative Bild blieb davon unberührt.
Für 2026 erwartet Edwards einen bereinigten Gewinn von 2,97 bis 3,05 US-Dollar je Aktie.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Wells Fargo Securities, LLC, Analyst Larry Biegelsen. Die Einstufung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 121 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.wellsfargo.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Edwards Lifesciences Corporation (EW): Kaufen, Kursziel 121,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Larry Biegelsen, Aktienanalyst, Wells Fargo Securities, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:36 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:36 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Larry Biegelsen, Aktienanalyst, Wells Fargo Securities, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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