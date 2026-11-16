Edwards-Lifesciences-Aktie: Wells-Fargo-Analyst Larry Biegelsen setzt auf „Overweight“ – Kursziel steigt auf 121 Dollar

Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 10,5 Prozent auf 1,72 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie wuchs um 19 Prozent auf 0,80 US-Dollar und lag über den Erwartungen.

Edwards hob die Wachstumsprognose für 2026 auf rund 11,5 Prozent an. Es war die dritte Anhebung in diesem Jahr.