Es ist die Aktie der Woche im TecDAX: Mit einem Plus von 11,16 Prozent steht die Eckert & Ziegler Aktie an der Spitze der Wochengewinner im Technologieindex. Allein am Freitag ging es um 5,79 Prozent nach oben, auf Monatssicht beträgt der Zuwachs rund 24 Prozent. Der Auslöser: ein Ergebnissprung von 25 Prozent im dritten Quartal und die Bestätigung der Jahresziele. Doch die Aktie liegt noch immer weit unter ihren früheren Höchstständen. Unsere Eckert & Ziegler Aktienanalyse prüft, ob aus der Erholung eine echte Wende wird – und was das für die Eckert & Ziegler Aktienprognose bedeutet.
Eckert & Ziegler Aktienanalyse: Gewinnsprung um 25 Prozent, Platz 1 im TecDAX – beginnt jetzt die Radiopharma-Aufholjagd?
Plus 11,16 Prozent in einer Woche: Die Eckert & Ziegler Aktie ist der stärkste Wert im TecDAX. Ein Ergebnissprung im dritten Quartal, eine bestätigte Jahresprognose und der Boom bei Radiopharmaka treiben den Berliner Strahlenspezialisten. Unsere Eckert & Ziegler Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Kurssprung steckt, wo die Risiken liegen und was die Eckert & Ziegler Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Eckert & Ziegler SE
- Sitz
- Berlin
- Ticker
- EUZ (Xetra)
- Index
- TecDAX
- Kurs
- rund 15,30 Euro
- Börsenwert
- rund 0,95 Milliarden Euro
- Dividende
- 0,22 Euro je Aktie
- Geschäft
- Radiopharmaka, Isotopentechnik, Strahlenquellen
Stand: 13.11.2026, Kurs: Xetra-Schluss 13.11.2026, eigene Rechnung auf Basis des Schlusskurses vom 12.11.; Börsenwert eigene Überschlagsrechnung
Die Ausgangslage
Vom Jahrestief an die TecDAX-Spitze: die Wende im Herbst
Die Eckert & Ziegler Aktie hat ein schwieriges Jahr hinter sich – umso bemerkenswerter ist der Lauf der vergangenen Wochen.
Im September markierte die Aktie bei gut 12 Euro ein neues 12-Monats-Tief. Gleich mehrere Belastungen hatten sich überlagert: Im zweiten Quartal sank der Umsatz, weil im Vorjahr Lizenzerlöse enthalten waren, die 2026 ausblieben. Ein Cyberangriff verzögerte Lieferungen, und die Finanzaufsicht BaFin nahm die Bilanz 2024 wegen der Abspaltung der früheren Tochter Pentixapharm unter die Lupe. Seit Oktober dreht das Bild: Die Aktie löste sich deutlich vom Tief, und mit den Zahlen vom 12. November bekam die Erholung ein fundamentales Fundament.
Die Quartalszahlen
Plus 25 Prozent beim operativen Ergebnis: Zweifel an der Prognose ausgeräumt
Für jede Eckert & Ziegler Aktienanalyse ist das dritte Quartal der Beweis, dass die zweite Jahreshälfte anzieht.
Im dritten Quartal steigerte Eckert & Ziegler den Umsatz um knapp 6 Prozent auf 79,6 Millionen Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT vor Sondereinflüssen) sprang um 25 Prozent auf 19,3 Millionen Euro. Nach neun Monaten steht ein Umsatz von 229,0 Millionen Euro zu Buche, ein Plus von 2 Prozent. Das bereinigte EBIT legte um knapp 4 Prozent auf 52,6 Millionen Euro zu, der Nettogewinn sogar um 19 Prozent auf 35,4 Millionen Euro – das entspricht 0,57 Euro je Aktie. Bemerkenswert: Der Vorjahreszeitraum enthielt 5,0 Millionen Euro aus dem Lizenzgeschäft, denen 2026 bislang keine Erlöse gegenüberstehen. Bereinigt um diesen Effekt fällt das Wachstum also deutlich kräftiger aus.
Eckert & Ziegler: Bereinigtes EBIT im dritten Quartal
Millionen Euro
Quelle: Eckert & Ziegler, Mitteilung vom 12. November 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Bereinigtes EBIT
|Q3 2025
|15,4
|Q3 2026
|19,3
Die Geschäftsbereiche
Medical boomt, Isotope schwächelt: zwei Geschwindigkeiten
Der Motor ist das Segment Medical. Eckert & Ziegler liefert Radioisotope und Dienstleistungen für die Radiopharmazie – also für Medikamente, die radioaktive Teilchen gezielt zu Tumoren transportieren. Die Nachfrage nach diesen Produkten ist stark, und mit der Herstellungserlaubnis nach GMP-Standard für Actinium-225 hat das Unternehmen Ende Oktober einen wichtigen Meilenstein erreicht. Actinium-225 gilt als einer der vielversprechendsten Wirkstoffe der nächsten Generation von Krebstherapien. Schwächer läuft dagegen das Segment Isotope Products mit Strahlenquellen für Industrie und Messtechnik: Hier sank das bereinigte EBIT nach neun Monaten um 11 Prozent auf 17,9 Millionen Euro.
Radiopharmaka als Wachstumstreiber
Die Pharmaindustrie investiert Milliarden in nuklearmedizinische Krebstherapien. Eckert & Ziegler sitzt als Lieferant der Isotope an einer Schlüsselstelle der Wertschöpfungskette.
Actinium-225 als Zukunftsoption
Die GMP-Herstellungserlaubnis öffnet den Markt für klinische und später kommerzielle Anwendungen des begehrten Alpha-Strahlers.
Lizenzerlöse im vierten Quartal
Das Management kündigt für das Schlussquartal Lizenzerträge an, die 2026 bislang fehlen. Sie sollen die Jahresziele absichern.
Der Ausblick
320 Millionen Umsatz, 80 Millionen EBIT: das Schlussquartal muss liefern
Der Vorstand bestätigte die Prognose für 2026: einen Umsatz von rund 320 Millionen Euro und ein bereinigtes EBIT von rund 80 Millionen Euro. Rechnerisch muss das vierte Quartal damit rund 91 Millionen Euro Umsatz und etwa 27 Millionen Euro bereinigtes EBIT liefern – deutlich mehr als jedes bisherige Quartal des Jahres. Das ist ambitioniert. Das Management begründet seine Zuversicht mit der anhaltend starken Nachfrage nach Radiopharmaka und den angekündigten Lizenzerträgen. Für die Eckert & Ziegler Aktienprognose ist das Schlussquartal deshalb der entscheidende Prüfstein.
Die Bewertung
Ein Fünftel unter dem Jahreshoch: Luft nach oben?
Trotz des Wochenplus liegt die Eckert & Ziegler Aktie noch rund ein Fünftel unter ihrem 52-Wochen-Hoch von knapp 19 Euro und weit unter den Niveaus von vor fünf Jahren. Gemessen am Neunmonatsgewinn und einem saisonal starken Schlussquartal kommt die Aktie nach eigener Überschlagsrechnung auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis um 20. Die Analysten, die den Wert beobachten, sahen das durchschnittliche Kursziel zuletzt bei rund 21,60 Euro. Häuser wie Berenberg und Hauck Aufhäuser Lampe hatten die Aktie zuletzt mit Kaufempfehlungen versehen. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Eckert & Ziegler Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Das Schlussquartal überzeugt
Lizenzerlöse und Radiopharma-Nachfrage tragen das vierte Quartal, die Jahresziele werden erreicht. Dann rückt das 52-Wochen-Hoch nahe 19 Euro wieder in den Blick, und die Analystenziele um 21 Euro gewinnen an Glaubwürdigkeit.
Szenario 2: Verschnaufpause nach der Rally
Nach 24 Prozent Plus in einem Monat nehmen Anleger Gewinne mit. Die Aktie konsolidiert, bis die Jahreszahlen im Frühjahr Klarheit bringen.
Szenario 3: Die Prognose wackelt
Verschieben sich Lizenzerträge ins nächste Jahr oder schwächelt das Industriegeschäft weiter, wird das Jahresziel verfehlt. Dann droht ein Rückfall in Richtung der Herbsttiefs um 12 Euro.
Häufige Fragen zur Eckert & Ziegler Aktienanalyse
Warum ist die Eckert & Ziegler Aktie TecDAX-Gewinner der Woche?
Das Unternehmen meldete am 12. November ein um 25 Prozent höheres bereinigtes EBIT im dritten Quartal und bestätigte die Jahresprognose. Die Aktie stieg in der Woche um 11,16 Prozent.
Was erwartet Eckert & Ziegler für 2026?
Einen Umsatz von rund 320 Millionen Euro und ein bereinigtes EBIT von rund 80 Millionen Euro.
Warum ist Actinium-225 wichtig?
Der Alpha-Strahler gilt als Hoffnungsträger für eine neue Generation radiopharmazeutischer Krebstherapien. Mit der GMP-Erlaubnis kann Eckert & Ziegler ihn für klinische Anwendungen herstellen.
Zahlt Eckert & Ziegler eine Dividende?
Ja, zuletzt 0,22 Euro je Aktie.
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