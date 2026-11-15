Eckert & Ziegler Aktienanalyse: Gewinnsprung um 25 Prozent, Platz 1 im TecDAX – beginnt jetzt die Radiopharma-Aufholjagd?

Es ist die Aktie der Woche im TecDAX: Mit einem Plus von 11,16 Prozent steht die Eckert & Ziegler Aktie an der Spitze der Wochengewinner im Technologieindex. Allein am Freitag ging es um 5,79 Prozent nach oben, auf Monatssicht beträgt der Zuwachs rund 24 Prozent. Der Auslöser: ein Ergebnissprung von 25 Prozent im dritten Quartal und die Bestätigung der Jahresziele. Doch die Aktie liegt noch immer weit unter ihren früheren Höchstständen. Unsere Eckert & Ziegler Aktienanalyse prüft, ob aus der Erholung eine echte Wende wird – und was das für die Eckert & Ziegler Aktienprognose bedeutet.