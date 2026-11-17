Warum ist die Eckert & Ziegler Aktie heute TecDAX Verlierer?

Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Die Aktie leidet unter der schwachen Stimmung im TecDAX vor den Nvidia-Zahlen, zudem dürften nach Einschätzung der Redaktion Gewinnmitnahmen nach der Erholung seit den Q3-Zahlen eine Rolle spielen.

Wie fielen die Q3-Zahlen von Eckert & Ziegler aus?

Der Umsatz stieg auf 79,6 Millionen Euro, das bereinigte EBIT um 25 Prozent auf 19,3 Millionen Euro. Die Prognose für 2026 wurde bestätigt.

Welche Rolle spielt das Radiopharma-Geschäft?

Es ist laut Unternehmen der wichtigste Umsatzbringer und Wachstumstreiber, unter anderem mit Generatoren und Lutetium-177 für die Krebsdiagnostik und -therapie.

Welche Kursziele nennen Analysten?

NuWays sieht 21,50 Euro, Berenberg 23 Euro, beide mit Kaufempfehlung. Das sind Einschätzungen der Häuser.