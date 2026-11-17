Die Eckert & Ziegler Aktie gehört am Dienstagvormittag zu den TecDAX Verlierern. Das Papier des Berliner Strahlen- und Medizintechnikspezialisten notierte um 9:40 Uhr bei 15,16 Euro, ein Minus von 0,31 Euro oder 2,00 Prozent gegenüber dem Vortag von 15,47 Euro (Kursdaten laut finanzen.net). Damit lag die Aktie (Ticker: EUZ, ISIN: DE0005659700) auf Platz vier der schwächsten Indexwerte. Der TecDAX selbst gab bis 9:47 Uhr um 0,62 Prozent auf 4.042,76 Punkte nach. Wichtig zur Einordnung: Andere Kursanbieter wiesen am Vormittag ein deutlich kleineres Minus von rund 0,5 Prozent aus. Der Vormittag verlief also schwankungsreich, die Höhe des Abschlags hängt stark von Zeitpunkt und Vergleichskurs ab.
Eckert & Ziegler Aktie: TecDAX Verlierer – Gewinnmitnahmen nach der Zahlen-Erholung, wackelt jetzt die 15-Euro-Marke?
Die Eckert & Ziegler Aktie zählt am Dienstagvormittag zu den TecDAX Verlierern: Um 9:40 Uhr notierte sie bei 15,16 Euro, 2,00 Prozent unter dem Vortag. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Nach starken Q3-Zahlen und bestätigter Prognose ringt der Radiopharma-Spezialist mit Gewinnmitnahmen im schwachen Tech-Markt.
Der Auslöser
Keine Nachricht, aber ein nervöser Markt: warum die Eckert & Ziegler Aktie nachgibt
Eine Unternehmensmeldung, die den Rückgang erklärt, lag am Vormittag nicht vor. Das Minus passt vielmehr ins Bild eines Tages, an dem Anleger im TecDAX Risiko abbauen.
Vor den Nvidia-Zahlen am Abend ziehen sich viele Investoren aus Technologie- und Wachstumswerten zurück, nach einem schwachen Montag an der Nasdaq ist die Stimmung gedrückt. Gefragt sind defensive Titel wie die Deutsche Telekom. Eckert & Ziegler hat mit dem Chipzyklus zwar wenig zu tun, wird als Nebenwert im TecDAX aber mit verkauft. Hinzu kommt nach Einschätzung der Redaktion ein zweiter Faktor: Die Eckert & Ziegler Aktie hatte sich seit den Quartalszahlen in der Vorwoche spürbar erholt und war noch am Montag unter den TecDAX Gewinnern. Ein Teil der Anleger dürfte diese Gewinne nun mitnehmen. Belegt ist das nicht, ein konkreter Auslöser für das heutige Minus ist nicht erkennbar.
Die Zahlen
Starkes drittes Quartal: das Fundament der Eckert & Ziegler Aktie
Operativ lieferte Eckert & Ziegler am 12. November gute Nachrichten. Im dritten Quartal stieg der Umsatz auf 79,6 Millionen Euro nach 75,3 Millionen im Vorjahr. Das bereinigte EBIT kletterte um 25 Prozent auf 19,3 Millionen Euro, der Nettogewinn auf 13,1 Millionen Euro nach 8,5 Millionen. Nach neun Monaten steht ein Umsatz von 229,0 Millionen Euro (plus 2 Prozent) und ein Nettogewinn von 35,4 Millionen Euro (plus 19 Prozent), das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 Euro. Die Prognose für 2026 bestätigte der Vorstand: rund 320 Millionen Euro Umsatz und rund 80 Millionen Euro bereinigtes EBIT. Die Aktie legte am Tag der Zahlen laut boerse-global.de um 3,8 Prozent zu.
Radiopharma ist der Wachstumsmotor
Das Geschäft mit pharmazeutischen Radioisotopen ist laut Unternehmen wichtigster Umsatzbringer. Treiber im Segment Medical waren Generatoren, Lutetium-177 und das Auftragsfertigungsgeschäft.
Medical mit deutlichem Ergebnisplus
Das bereinigte EBIT im Segment Medical stieg nach neun Monaten um 16 Prozent auf 36,2 Millionen Euro, ohne den Lizenzeffekt des Vorjahres um 38 Prozent.
Isotope Products dreht ins Plus
Nach einem schwachen Halbjahr wuchs das Segment im dritten Quartal wieder: externer Umsatz plus rund 8 Prozent, bereinigtes EBIT 8,6 Millionen Euro nach 7,8 Millionen.
Das vierte Quartal muss liefern
Um das EBIT-Ziel von rund 80 Millionen Euro zu erreichen, braucht Eckert & Ziegler im Schlussquartal rund 27 Millionen Euro – erwartet werden dafür auch Lizenzerlöse.
Die Marken
Eckert & Ziegler Aktie als TecDAX Verlierer: 15 Euro als Haltelinie
Aus Sicht der Charttechnik rückt nach Einschätzung der Redaktion die runde Marke von 15 Euro in den Fokus. Sie war in den vergangenen Tagen überwunden worden; ein Schlusskurs darunter würde einen Teil der jüngsten Erholung wieder zunichtemachen. Nach oben bleibt der Bereich um 16,50 bis 16,80 Euro die Hürde, dort liegt je nach Datenanbieter das 52-Wochen-Hoch. Das Jahrestief bei 11,99 Euro ist weit entfernt. Mit einem Börsenwert von rund 950 Millionen Euro bleibt die Aktie ein Nebenwert, dessen Kurs auch bei geringem Handelsvolumen kräftig schwanken kann.
Die Analysten
Kursziele über 20 Euro: Analysten sehen Luft nach oben
Die Analysten bleiben für die Eckert & Ziegler Aktie positiv gestimmt. Das Analysehaus NuWays bestätigte nach den Zahlen am 13. November seine Einstufung „Buy“ mit einem Kursziel von 21,50 Euro. Die Studie hebt das starke Medical-Segment hervor, verweist aber auch auf die Hürde im vierten Quartal: Die erwarteten Lizenzerlöse dürften laut NuWays mit 3 bis 5,6 Millionen Euro unter den 9,4 Millionen Euro des Vorjahresquartals liegen. Für Lutetium-177 erwarten die Analysten 2026 Umsätze von 7 bis 8 Millionen Euro und 2027 rund 15 Millionen Euro. Berenberg führt die Aktie seit Ende August mit „Buy“ und einem Kursziel von 23 Euro. Alle Angaben sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Eckert & Ziegler Aktie
Warum ist die Eckert & Ziegler Aktie heute TecDAX Verlierer?
Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Die Aktie leidet unter der schwachen Stimmung im TecDAX vor den Nvidia-Zahlen, zudem dürften nach Einschätzung der Redaktion Gewinnmitnahmen nach der Erholung seit den Q3-Zahlen eine Rolle spielen.
Wie fielen die Q3-Zahlen von Eckert & Ziegler aus?
Der Umsatz stieg auf 79,6 Millionen Euro, das bereinigte EBIT um 25 Prozent auf 19,3 Millionen Euro. Die Prognose für 2026 wurde bestätigt.
Welche Rolle spielt das Radiopharma-Geschäft?
Es ist laut Unternehmen der wichtigste Umsatzbringer und Wachstumstreiber, unter anderem mit Generatoren und Lutetium-177 für die Krebsdiagnostik und -therapie.
Welche Kursziele nennen Analysten?
NuWays sieht 21,50 Euro, Berenberg 23 Euro, beide mit Kaufempfehlung. Das sind Einschätzungen der Häuser.
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