Am Morgen stand die Frage, ob die 15-Euro-Marke wackelt, noch als Möglichkeit im Raum. Am Mittag ist sie die zentrale Frage des Tages: Mit 15,05 Euro trennen die Aktie nur noch fünf Cent, rund 0,3 Prozent, von der runden Marke. Aus Sicht der Charttechnik wäre ein Schlusskurs darunter nach Einschätzung der Redaktion ein Rückschlag, weil die Aktie einen Teil des Anstiegs nach den Quartalszahlen wieder abgeben würde. Hält die Marke dagegen, spräche das für eine normale Atempause nach der Rally. Nach oben liegt das 52-Wochen-Hoch von 16,81 Euro knapp 12 Prozent über dem aktuellen Kurs, das Jahrestief von 11,99 Euro liegt gut 20 Prozent tiefer. Mit einem Börsenwert von rund 940 Millionen Euro ist Eckert & Ziegler einer der kleineren Titel im TecDAX.