Die Eckert & Ziegler Aktie bleibt am Mittag unter den TecDAX Verlierern und hat ihre Verluste seit dem Morgen ausgeweitet. Um 13:12 Uhr kostete das Papier auf Xetra 15,05 Euro, das sind 0,42 Euro oder 2,71 Prozent weniger als beim Xetra-Schluss am Montag von 15,47 Euro. Damit rückt der Radiopharma-Spezialist (Ticker: EUZ, ISIN: DE0005659700) auf Platz drei der schwächsten Werte im Index vor, nur Evotec und SAP verlieren noch etwas mehr. Der TecDAX selbst lag um 13:21 Uhr mit 0,70 Prozent im Minus bei 4.039,68 Punkten. Die Aktie fällt also fast viermal so stark wie der Index.
Eckert & Ziegler Aktie: TecDAX Verlierer am Mittag – das Minus wächst auf 2,7 Prozent, fällt jetzt die 15-Euro-Marke?
Die Eckert & Ziegler Aktie rutscht am Mittag weiter ab und ist jetzt Platz drei der TecDAX Verlierer: 15,05 Euro auf Xetra, 2,71 Prozent unter dem Vortag. Seit dem Morgen hat sich das Minus vergrößert, die runde 15-Euro-Marke ist nur noch fünf Cent entfernt. Neue Unternehmensnachrichten gibt es weiterhin nicht, dafür dreht sich die Stimmung im TecDAX zugunsten der Chipwerte.
Was seit dem Morgen passiert ist
Kein Boden gefunden: die Eckert & Ziegler Aktie rutscht weiter
Am Morgen war noch offen, wie tief der Rücksetzer wirklich ist. Am Mittag ist die Antwort eindeutig: Die Verkäufer haben die Oberhand behalten.
In unserer Meldung vom Vormittag hatten wir die Eckert & Ziegler Aktie um 9:40 Uhr bei 15,16 Euro und einem Minus von 2,00 Prozent gesehen, damals Rang vier der Verliererliste. Weil andere Kursanbieter damals nur rund ein halbes Prozent Abschlag zeigten, blieb das Ausmaß unklar. Das hat sich erledigt. Bis zum Mittag hat die Aktie weiter nachgegeben und das Tagestief des Vormittags von 15,13 Euro unterschritten. Schon vorbörslich hatte sie bei Lang & Schwarz um 7:40 Uhr mit 15,27 Euro im Minus gelegen. Die Schwäche zog sich damit durch den gesamten bisherigen Handelstag.
Weiterhin keine Unternehmensmeldung
Auch bis zum Mittag hat Eckert & Ziegler keine Ad-hoc-Mitteilung oder Unternehmensnachricht veröffentlicht. Die jüngsten Meldungen stammen aus der Woche der Q3-Zahlen.
Rotation zurück in die Chipwerte
Aixtron, PVA TePla, SUSS MicroTec und Jenoptik erholen sich nach dem Rutsch vom Montag. Gesucht sind wieder die Werte, die am Vortag gemieden wurden.
Gesundheitswerte am Ende der Liste
Mit Evotec, Ottobock und Eckert & Ziegler stehen gleich drei Gesundheitswerte unter den schwächeren TecDAX-Titeln, dazu Software wie SAP, Nemetschek und IONOS.
Die Einordnung
Eckert & Ziegler Aktie als TecDAX Verlierer: Opfer der Umschichtung?
Am Morgen sah es noch so aus, als werde die Aktie im allgemeinen Rückzug aus Technologiewerten vor den Nvidia-Zahlen mitgerissen. Das Bild am Mittag ist ein anderes: Die Halbleiterwerte, die am Montag kräftig verloren hatten, holen auf, Aixtron führt die Gewinnerliste an. Verkauft werden stattdessen Software- und Gesundheitstitel, darunter solche, die in den vergangenen Tagen gut gelaufen sind. Die Eckert & Ziegler Aktie gehört dazu: Sie hatte nach den Quartalszahlen deutlich zugelegt und zählte noch am Montag zu den TecDAX Gewinnern. Nach Einschätzung der Redaktion fließt heute Geld aus solchen Gewinnern zurück in die zuvor abgestraften Chipwerte. Ein konkreter, belegbarer Auslöser für das Minus ist auch am Mittag nicht erkennbar.
Für den weiteren Tagesverlauf hängt viel an den Nvidia-Zahlen, die nach US-Börsenschluss erwartet werden, am Donnerstag folgt der Börsengang von Anthropic. Mit dem Isotopengeschäft hat beides wenig zu tun, doch es bestimmt, wohin Anleger im TecDAX umschichten, und bei einem Nebenwert schlagen solche Ströme stärker durch.
Die Marken
Nur noch fünf Cent Luft: die 15 Euro im Härtetest
Am Morgen stand die Frage, ob die 15-Euro-Marke wackelt, noch als Möglichkeit im Raum. Am Mittag ist sie die zentrale Frage des Tages: Mit 15,05 Euro trennen die Aktie nur noch fünf Cent, rund 0,3 Prozent, von der runden Marke. Aus Sicht der Charttechnik wäre ein Schlusskurs darunter nach Einschätzung der Redaktion ein Rückschlag, weil die Aktie einen Teil des Anstiegs nach den Quartalszahlen wieder abgeben würde. Hält die Marke dagegen, spräche das für eine normale Atempause nach der Rally. Nach oben liegt das 52-Wochen-Hoch von 16,81 Euro knapp 12 Prozent über dem aktuellen Kurs, das Jahrestief von 11,99 Euro liegt gut 20 Prozent tiefer. Mit einem Börsenwert von rund 940 Millionen Euro ist Eckert & Ziegler einer der kleineren Titel im TecDAX.
Die Analysten
Kursziel angehoben: Berenberg sieht 24 Euro
Ein Detail, das in unserer Morgenmeldung noch fehlte: Berenberg hat sein Kursziel für die Eckert & Ziegler Aktie bereits am 13. November von 23 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung „Buy“ bestätigt. Analyst Christian Ehmann verwies auf das dritte Quartal, das von einer weiterhin starken Lutetium-Nachfrage geprägt gewesen sei. Das Analysehaus NuWays bestätigte nach den Zahlen ebenfalls „Buy“ mit einem Kursziel von 21,50 Euro, mahnte aber, dass im vierten Quartal geringere Lizenzerlöse als im Vorjahr zu erwarten seien. Beide Angaben sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser und keine Prognose der Redaktion.
Fundamental hat sich seit dem Morgen nichts verändert: Das bereinigte EBIT stieg im dritten Quartal um 25 Prozent auf 19,3 Millionen Euro, die Jahresziele von rund 320 Millionen Euro Umsatz und rund 80 Millionen Euro bereinigtem EBIT stehen. Im Schlussquartal fehlen nach eigener Rechnung noch rund 27 Millionen Euro.
Häufige Fragen zur Eckert & Ziegler Aktie
Warum ist die Eckert & Ziegler Aktie heute TecDAX Verlierer?
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Nach Einschätzung der Redaktion nehmen Anleger Gewinne nach dem Anstieg seit den Q3-Zahlen mit und schichten zurück in die Chipwerte, die sich am Mittag erholen.
Wie hat sich der Kurs seit dem Morgen entwickelt?
Um 9:40 Uhr lag die Aktie bei 15,16 Euro (minus 2,00 Prozent), um 13:12 Uhr auf Xetra bei 15,05 Euro (minus 2,71 Prozent). Damit ist sie von Platz vier auf Platz drei der TecDAX Verlierer gerutscht.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Berenberg sieht 24 Euro, NuWays 21,50 Euro, beide mit „Buy“. Es handelt sich um Einschätzungen der Häuser.
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