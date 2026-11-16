Die Eckert & Ziegler Aktie rettet ihr Tagesplus bis in den Abend. Im Späthandel notierte das Papier des Berliner Isotopen-Spezialisten an der Börse Stuttgart um 19:46 Uhr bei 15,29 Euro, ein Plus von 0,09 Euro oder 0,59 Prozent gegenüber dem dortigen Vortagesschluss. Damit belegt Eckert & Ziegler Rang fünf der TecDAX Gewinner. Am Morgen hatte die Aktie mit 15,59 Euro noch an der Spitze des Index gelegen, zum Xetra-Schluss stand ein Plus von 0,85 Prozent auf 15,47 Euro. Am Abend bröckelte der Gewinn weiter, während der TecDAX laut Ariva-Indikation um 22:00 Uhr 0,90 Prozent im Minus lag.