Die Eckert & Ziegler Aktie rettet ihr Tagesplus bis in den Abend. Im Späthandel notierte das Papier des Berliner Isotopen-Spezialisten an der Börse Stuttgart um 19:46 Uhr bei 15,29 Euro, ein Plus von 0,09 Euro oder 0,59 Prozent gegenüber dem dortigen Vortagesschluss. Damit belegt Eckert & Ziegler Rang fünf der TecDAX Gewinner. Am Morgen hatte die Aktie mit 15,59 Euro noch an der Spitze des Index gelegen, zum Xetra-Schluss stand ein Plus von 0,85 Prozent auf 15,47 Euro. Am Abend bröckelte der Gewinn weiter, während der TecDAX laut Ariva-Indikation um 22:00 Uhr 0,90 Prozent im Minus lag.
Eckert & Ziegler Aktie: TecDAX Gewinner – im Späthandel bleibt das Radiopharma-Plus knapp erhalten, hält die Zone um 15 Euro?
Die Eckert & Ziegler Aktie schließt den Montag auch im Späthandel als TecDAX Gewinner ab: Plus 0,59 Prozent auf 15,29 Euro an der Börse Stuttgart. Der Vorsprung ist seit dem Morgen geschrumpft, doch an einem Abend mit fallenden Technologiewerten bleibt das Vorzeichen positiv. Was den Isotopen-Spezialisten stützt und welche Marken jetzt zählen.
Der Tagesverlauf
Vom Spitzenplatz zum knappen Plus: was der Abend zeigt
Ein schrumpfender Gewinn ist noch kein Stimmungsumschwung. An einem Tag mit fallenden Technologiewerten zählt vor allem das Vorzeichen.
Für die Eckert & Ziegler Aktie gab es am Montag keine neue Unternehmensmeldung. Nach Einschätzung der Redaktion sicherten Anleger nach dem Anstieg der Vorwoche schrittweise Gewinne, ohne dass es zu einem Ausverkauf kam. Das Umfeld am Abend war schwierig: An der Wall Street lag der Nasdaq Composite kurz vor Handelsschluss 2,47 Prozent im Minus, der S&P 500 1,94 Prozent. Dass die Aktie dennoch im Plus blieb, zeigt, wie wenig ihr Geschäft mit dem KI- und Chipthema verknüpft ist, das die Märkte am Montag bewegte.
Dritter Tag der Erholung
Nach dem Plus von 5,79 Prozent am Freitag legte die Aktie auch am Montag zu, wenn auch deutlich weniger.
Rund ein Viertel in einem Monat
Auf Monatssicht hat die Eckert & Ziegler Aktie rund 24 Prozent gewonnen.
Ausgangspunkt 14,50 Euro
Vom Xetra-Schluss vor den Quartalszahlen bei 14,50 Euro aus gerechnet bleibt ein deutliches Plus.
Das Fundament
Eckert & Ziegler Aktie als TecDAX Gewinner: Radiopharma trägt
Rückenwind liefert weiter das Zahlenwerk vom 12. November. Im dritten Quartal stieg das bereinigte EBIT um rund 25 Prozent auf 19,3 Millionen Euro, der Umsatz lag bei 79,6 Millionen Euro – und das ohne Lizenzerlöse, die im Vorjahr noch enthalten waren. Treiber ist das Segment Medical: Pharmakonzerne brauchen für radioaktive Krebsmedikamente Isotope in pharmazeutischer Qualität, und Eckert & Ziegler gehört zu den wenigen Lieferanten. Ende Oktober kam die GMP-Herstellungserlaubnis für Actinium-225 hinzu. Für 2026 bestätigte der Vorstand rund 320 Millionen Euro Umsatz und rund 80 Millionen Euro bereinigtes EBIT.
Die Messlatte für das Schlussquartal bleibt hoch: Nach eigener Rechnung muss das vierte Quartal etwa 91 Millionen Euro Umsatz und gut 27 Millionen Euro bereinigtes EBIT liefern. Den Unterschied sollen angekündigte Lizenzerträge machen – ein Unsicherheitsfaktor, den die Börse offenbar im Blick behält.
Die Marken
15 Euro als erste Auffanglinie
Aus Sicht der Redaktion zeigt der Tagesverlauf, dass oberhalb von 15,50 Euro Verkaufsbereitschaft besteht. Nach unten ist die Zone um 15 Euro die erste Auffanglinie, wichtiger ist der Bereich um 14,50 Euro, von dem aus der Zahlensprung startete. Nach oben bleibt die runde Marke von 16 Euro die nächste Hürde. Eine Verschnaufpause nach dem steilen Anstieg wäre nichts Ungewöhnliches. Das sind Beobachtungsmarken, keine Prognose.
Die Analysten
Ziele über 20 Euro
Das Researchhaus NuWays bestätigte nach den Quartalszahlen sein Kaufvotum mit einem Kursziel von 21,50 Euro, das Bankhaus Metzler nennt 21 Euro. Es handelt sich um Einschätzungen der jeweiligen Häuser, nicht um eine Prognose von aktiencheck.de.
Häufige Fragen zur Eckert & Ziegler Aktie
Warum ist die Eckert & Ziegler Aktie heute TecDAX Gewinner?
Die Aktie setzt ihre Erholung nach den starken Quartalszahlen fort. Eine neue Meldung gab es nicht; weil ihr Geschäft kaum vom KI-Handel abhängt, blieb sie auch am schwachen Abend im Plus.
Wo notiert die Eckert & Ziegler Aktie im Späthandel?
Um 19:46 Uhr an der Börse Stuttgart bei 15,29 Euro, 0,59 Prozent im Plus.
Was ist Actinium-225?
Ein Alpha-Strahler, auf den viele Entwickler neuer Krebstherapien setzen. Eckert & Ziegler darf ihn nun in GMP-Qualität herstellen.
Welche Kursziele nennen Analysten?
NuWays 21,50 Euro, Metzler 21 Euro – Einschätzungen der Häuser.
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