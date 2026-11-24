Der Kurs stützt sich auf die starke Nachfrage nach Lutetium-177, einem Isotop für die Krebstherapie. Als Zulieferer profitiert Eckert & Ziegler davon, dass radiopharmazeutische Wirkstoffe zunehmend in Therapien eingesetzt werden. Zusätzlich liefern die jüngsten Zahlen Rückenwind: Im dritten Quartal stieg der Umsatz auf 79,6 Millionen Euro, das bereinigte EBIT legte um 25 Prozent auf 19,3 Millionen Euro zu.

Die Jahresziele bestätigte das Unternehmen: Es erwartet rund 320 Millionen Euro Umsatz und etwa 80 Millionen Euro bereinigtes EBIT. Zudem präsentiert sich der Konzern bis Mittwoch auf dem Deutschen Eigenkapitalforum, das Anleger auf das Papier aufmerksam macht.