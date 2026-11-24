Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN: DE0005659700, FSE: EUZ) gehört am Dienstagmittag zu den TecDAX Gewinnern: Das Papier des Berliner Isotopenspezialisten legt um 1,64 Prozent auf 14,86 Euro zu (Stand 12:42 Uhr, comdirect), obwohl der Gesamtmarkt nachgibt.
Eckert & Ziegler Aktie: TecDAX Gewinner – Lutetium-Nachfrage und bestätigte Ziele
Die Eckert & Ziegler Aktie steigt am Dienstagmittag um 1,64 Prozent und ist TecDAX Gewinner. Treiber sind die Nachfrage nach Lutetium, solide Quartalszahlen und der Auftritt auf dem Eigenkapitalforum.
Warum steigt die Eckert & Ziegler Aktie heute?
Der Kurs stützt sich auf die starke Nachfrage nach Lutetium-177, einem Isotop für die Krebstherapie. Als Zulieferer profitiert Eckert & Ziegler davon, dass radiopharmazeutische Wirkstoffe zunehmend in Therapien eingesetzt werden. Zusätzlich liefern die jüngsten Zahlen Rückenwind: Im dritten Quartal stieg der Umsatz auf 79,6 Millionen Euro, das bereinigte EBIT legte um 25 Prozent auf 19,3 Millionen Euro zu.
Die Jahresziele bestätigte das Unternehmen: Es erwartet rund 320 Millionen Euro Umsatz und etwa 80 Millionen Euro bereinigtes EBIT. Zudem präsentiert sich der Konzern bis Mittwoch auf dem Deutschen Eigenkapitalforum, das Anleger auf das Papier aufmerksam macht.
Berenberg-Analyst Christian Ehmann hob am 13. November das Kursziel von 23 auf 24 Euro an und bestätigte das Urteil „Buy“. Auch NuWays rät zum Kauf.
Was jetzt für die Eckert & Ziegler Aktie zählt
Entscheidend sind weitere Lieferverträge und der Ausbau der Produktionskapazitäten. Für die Eckert & Ziegler Aktie als TecDAX Gewinner bleibt die Frage, ob die Nachfrage nach Radiopharmaka so dynamisch bleibt wie bisher.
Stammdaten
Eckert & Ziegler SE: ISIN DE0005659700, WKN 565970, Handelssymbol EUZ, US-Handelssymbol EKZRF (OTC)
Kurs: 14,86 Euro, plus 1,64 Prozent (Stand 12:42 Uhr, comdirect)
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