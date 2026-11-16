Die Eckert & Ziegler Aktie führt zum Wochenstart die Liste der TecDAX Gewinner an. Um 9:11 Uhr notiert das Papier des Berliner Isotopen-Spezialisten auf Xetra bei 15,59 Euro, ein Plus von 1,63 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 15,34 Euro. Damit setzt die Aktie eine Bewegung fort, die am vergangenen Donnerstag mit einem Kurssprung von gut 8 Prozent begonnen hat. Auslöser waren Neunmonatszahlen, die eine Frage beantwortet haben, die Anleger seit Monaten umtreibt: Schafft Eckert & Ziegler die Jahresziele? Der Vorstand sagt Ja – und die Börse glaubt ihm zunehmend. Doch wer genauer hinsieht, erkennt, wie viel jetzt am vierten Quartal hängt.
Eckert & Ziegler Aktie: TecDAX Gewinner – die Zahlen-Rally geht weiter, kommt jetzt der Ausbruch über 16 Euro?
Die Eckert & Ziegler Aktie ist zum Wochenstart der größte TecDAX Gewinner: Plus 1,63 Prozent auf 15,59 Euro. Seit den starken Neunmonatszahlen mit 25 Prozent mehr operativem Gewinn im dritten Quartal kennt die Aktie des Isotopen-Spezialisten nur eine Richtung. Doch bis zur Jahresprognose klafft noch eine große Lücke – und die soll ausgerechnet das Lizenzgeschäft schließen. Was hinter dem Kursanstieg steckt, welche Marken jetzt zählen und was Analysten erwarten.
Der Auslöser
Das dritte Quartal dreht die Stimmung: warum die Eckert & Ziegler Aktie steigt
Nach einem holprigen ersten Halbjahr hatten viele Anleger die Jahresprognose bereits abgeschrieben. Das dritte Quartal hat diese Zweifel weitgehend ausgeräumt.
Im dritten Quartal steigerte Eckert & Ziegler den Umsatz auf 79,6 Millionen Euro nach 75,3 Millionen Euro im Vorjahr – ein Plus von fast 6 Prozent. Deutlich stärker legte die Ertragskraft zu: Das bereinigte EBIT kletterte um rund 25 Prozent auf 19,3 Millionen Euro, der Nettogewinn sprang von 8,5 auf 13,1 Millionen Euro. Nach neun Monaten steht ein Umsatz von 229,0 Millionen Euro (plus 2 Prozent), ein bereinigtes EBIT von 52,6 Millionen Euro und ein Nettogewinn von 35,4 Millionen Euro oder 0,57 Euro je Aktie. Die Vorjahreszahlen enthielten Lizenzerlöse von rund 5 Millionen Euro – rechnet man diese heraus, wuchsen Umsatz und bereinigtes EBIT um 4 beziehungsweise 14 Prozent. Am Tag der Veröffentlichung schoss die Eckert & Ziegler Aktie um 8,4 Prozent nach oben.
Radiopharmazie als Wachstumsmotor
Das Segment Medical profitierte nach Unternehmensangaben von der starken Nachfrage nach radiopharmazeutischen Produkten. Die externen Umsätze lagen nach neun Monaten bei 121,4 Millionen Euro. Eckert & Ziegler liefert Isotope und Generatoren, mit denen Pharmafirmen Krebsdiagnostika und -therapien herstellen.
Margen auf dem Weg nach oben
Im dritten Quartal erreichte die bereinigte EBIT-Marge laut NuWays 24,2 Prozent. Der Gewinn wächst damit klar schneller als der Umsatz – ein Zeichen für bessere Auslastung und Preise.
Prognose bestätigt
Für 2026 hält der Vorstand an einem Umsatz von rund 320 Millionen Euro und einem bereinigten EBIT von rund 80 Millionen Euro fest. Für das vierte Quartal kündigt das Management Lizenzerträge an.
Die Rechnung
Ein Rekordquartal als Pflicht: was das vierte Quartal liefern muss
So erfreulich das dritte Quartal war: Die eigentliche Bewährungsprobe steht noch bevor. Um die Prognose zu erreichen, muss Eckert & Ziegler im vierten Quartal nach eigener Rechnung rund 91 Millionen Euro Umsatz und gut 27 Millionen Euro bereinigtes EBIT erzielen – deutlich mehr als im dritten Quartal. Den Unterschied sollen die angekündigten Lizenzerträge machen, die im bisherigen Jahresverlauf gefehlt hatten. Fallen sie wie geplant an, ist die Prognose erreichbar. Die Börse traut dem Management das offenbar zu: Der Vorstand hat seine Ziele in den vergangenen Jahren in der Regel eingehalten, ein Argument, das auch Kommentatoren nach den Zahlen hervorheben. Für die Eckert & Ziegler Aktie bleibt das vierte Quartal dennoch der entscheidende Prüfstein.
Der Chart
Die 16-Euro-Marke als nächste Hürde
Charttechnisch hat die Eckert & Ziegler Aktie eine bemerkenswerte Wende hinter sich. Anfang Oktober markierte sie bei knapp 12 Euro ein 52-Wochen-Tief, seitdem hat sie rund 30 Prozent zugelegt. Mitte Oktober kreuzte sie die 50-Tage-Linie nach oben, mit dem Zahlensprung folgte der nächste Schub. Die Zone um 16 Euro ist nun die erste Hürde, darüber liegt das 52-Wochen-Hoch bei rund 17,50 Euro. Nach unten bildet der Bereich um 14,40 Euro, von dem aus der Kurssprung am Donnerstag startete, eine erste Unterstützung. Bricht die Aktie darunter, wäre die Zahlen-Rally vorerst beendet.
Die Analysten
Kursziele um 21 Euro: deutlich Luft nach oben
Die Analysten sind für die Eckert & Ziegler Aktie klar positiv gestimmt. NuWays bestätigte nach den Zahlen die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 21,50 Euro und hob den Ergebnissprung im dritten Quartal hervor. Das Bankhaus Metzler sieht den fairen Wert bei 21 Euro. Im Schnitt liegen die Ziele bei rund 21,60 Euro – gut ein Drittel über dem aktuellen Kurs. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Eckert & Ziegler Aktie
Warum ist die Eckert & Ziegler Aktie heute TecDAX Gewinner?
Die Aktie setzt ihre Erholung nach den starken Neunmonatszahlen fort. Im dritten Quartal stieg das bereinigte EBIT um 25 Prozent, die Jahresprognose wurde bestätigt.
Was erwartet Eckert & Ziegler für 2026?
Einen Umsatz von rund 320 Millionen Euro und ein bereinigtes EBIT von rund 80 Millionen Euro. Dafür sind im vierten Quartal Lizenzerträge eingeplant.
Welche Kursziele nennen Analysten?
NuWays sieht 21,50 Euro, Metzler 21 Euro. Der Durchschnitt liegt bei rund 21,60 Euro.
Was macht Eckert & Ziegler?
Das Berliner Unternehmen produziert isotopentechnische Komponenten für Nuklearmedizin, Strahlentherapie und Messtechnik, etwa Radioisotope für Krebsdiagnostik und -therapie.
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