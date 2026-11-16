Eckert & Ziegler Aktie: TecDAX Gewinner – die Zahlen-Rally geht weiter, kommt jetzt der Ausbruch über 16 Euro?

So erfreulich das dritte Quartal war: Die eigentliche Bewährungsprobe steht noch bevor. Um die Prognose zu erreichen, muss Eckert & Ziegler im vierten Quartal nach eigener Rechnung rund 91 Millionen Euro Umsatz und gut 27 Millionen Euro bereinigtes EBIT erzielen – deutlich mehr als im dritten Quartal. Den Unterschied sollen die angekündigten Lizenzerträge machen, die im bisherigen Jahresverlauf gefehlt hatten. Fallen sie wie geplant an, ist die Prognose erreichbar. Die Börse traut dem Management das offenbar zu: Der Vorstand hat seine Ziele in den vergangenen Jahren in der Regel eingehalten, ein Argument, das auch Kommentatoren nach den Zahlen hervorheben. Für die Eckert & Ziegler Aktie bleibt das vierte Quartal dennoch der entscheidende Prüfstein.