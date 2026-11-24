Eckert & Ziegler Aktie: Plus 2 Prozent – das Krebsmedizin-Isotop Lutetium treibt den Kurs

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 09:31 2 Min.

Die Eckert & Ziegler Aktie steigt zum Handelsstart am Dienstag um 2,05 Prozent auf 14,92 Euro und ist zweitstärkster Wert im TecDAX. Der Berliner Isotopenspezialist steigerte sein bereinigtes Ergebnis im dritten Quartal um ein Viertel. Berenberg nennt ein Kursziel von 24 Euro.

Bild: Foto: CDC / Unsplash (Zuschnitt aus Medium 3999)

Radioaktive Stoffe gegen Krebs: Was nach Nische klingt, ist eines der am schnellsten wachsenden Felder der Medizin. Ein Berliner Unternehmen liefert dafür den Rohstoff. Die Eckert & Ziegler Aktie notiert am Dienstagmorgen bei 14,92 Euro, ein Plus von 0,30 Euro oder 2,05 Prozent. Im TecDAX liegt nur OHB davor. Kurs der Eckert & Ziegler Aktie 14,92 EUR Tagesgewinn, Platz 2 im TecDAX am Morgen +2,05 % bereinigtes EBIT im dritten Quartal 19,3 Mio. EUR Kursziel von Berenberg 24 EUR Quelle : Kursliste 24.11.2026, 09:03 Uhr; Unternehmensmitteilung vom 12.11.2026; dpa-AFX Die Zahlen Ein Viertel mehr Gewinn im Quartal Am 12. November legte das Unternehmen Zahlen vor, die den Kurs seither stützen. Im dritten Quartal setzte Eckert & Ziegler 79,6 Millionen Euro um, das bereinigte operative Ergebnis stieg um rund 25 Prozent auf 19,3 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr peilt der Vorstand unverändert rund 320 Millionen Euro Umsatz und rund 80 Millionen Euro bereinigtes EBIT an. Die Beteiligung Pentixapharm hat zudem ihre Wandelanleihe bis 2030 verlängert. Die Analysten Die Nachfrage nach Lutetium ist der Schlüssel Berenberg-Analyst Christian Ehmann hob sein Kursziel am 13. November von 23 auf 24 Euro an und bestätigte die Kaufempfehlung. Er verweist auf die anhaltend starke Nachfrage nach Lutetium, einem Isotop für die Krebstherapie. Auch NuWays rät zum Kauf, Börse Online nennt 21,50 Euro. Das Berenberg-Ziel läge rund 61 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Eckert & Ziegler Aktie spricht Bereinigtes EBIT im Quartal um rund 25 Prozent gestiegen

Jahresprognose bestätigt

Starke Nachfrage nach Lutetium

Mehrere Kaufempfehlungen Was Anleger bedenken sollten Kurs unter dem Niveau vom 13. November

Abhängigkeit von wenigen Isotopen

Strenge Regulierung der Radiopharmazie

Beteiligungen binden Kapital Einordnung der Redaktion: Die Eckert & Ziegler Aktie gehört zu den Werten, bei denen Kurs und Geschäft derzeit in dieselbe Richtung zeigen. Das Wachstum kommt aus einem Markt, der nicht am Konjunkturzyklus hängt. Der Tagesgewinn von zwei Prozent ist dennoch mit Vorsicht zu lesen: Am 13. November stand das Papier bei mehr als 15 Euro, die Erholung hat diesen Stand noch nicht wieder erreicht. FAQ Häufige Fragen zur Eckert & Ziegler Aktie Was macht Eckert & Ziegler?

Das Berliner Unternehmen stellt radioaktive Isotope und Komponenten für Medizin, Forschung und Industrie her. Welches Kursziel nennt Berenberg?

24 Euro bei der Einstufung Buy, zuvor 23 Euro. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Eckert & Ziegler Aktie?

ISIN DE0005659700, WKN 565970. Handelssymbol an deutschen Börsen: EUZ. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.

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