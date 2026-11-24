Warum steigt die Eckert & Ziegler Aktie heute?

Eine neue Meldung gibt es nicht. Anleger schichten aus Technologiewerten in defensive Titel um, dazu wirken die starken Quartalszahlen nach.

Ist die Eckert & Ziegler Aktie SDAX Gewinner?

Ja. Mit plus 3,56 Prozent ist sie am Abend der zweitgrößte Gewinner im SDAX. Die Aktie ist zugleich im TecDAX notiert.

Was ist Lutetium-177?

Ein radioaktives Isotop, das in der Krebstherapie eingesetzt wird. Eckert & Ziegler liefert es an Pharmaunternehmen.