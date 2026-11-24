Morgens plus 2 Prozent, mittags plus 1,6 Prozent, abends plus 3,56 Prozent: Die Eckert & Ziegler Aktie hat ihren Gewinn im Tagesverlauf ausgebaut und schließt den Dienstag bei 15,14 Euro als zweitgrößter SDAX Gewinner ab. Während rundherum Technologiewerte fallen, zieht der Berliner Isotopenspezialist nach oben.
Eckert & Ziegler Aktie: SDAX Gewinner am Abend – plus 3,6 Prozent, das Krebs-Isotop Lutetium schützt vor dem Tech-Beben
Die Eckert & Ziegler Aktie gewinnt am Dienstag 3,56 Prozent auf 15,14 Euro und ist zweitgrößter SDAX Gewinner. Eine neue Meldung gibt es nicht. Starke Quartalszahlen, die Nachfrage nach Lutetium und ein Kursziel von 24 Euro tragen den Kurs.
Der Auslöser
Warum die Eckert & Ziegler Aktie als SDAX Gewinner steigt
Eine Nachricht des Tages gibt es für die Eckert & Ziegler Aktie nicht. Der Kursgewinn hat zwei Quellen. Die erste ist der Markt: An einem Tag, an dem AIXTRON und Infineon zweistellig verlieren, suchen Anleger Geschäftsmodelle, die nicht am Chipzyklus hängen. Radioaktive Isotope für die Krebsmedizin gehören dazu. Die zweite Quelle sind die Zahlen vom 12. November, die seither nachwirken.
Im dritten Quartal setzte Eckert & Ziegler 79,6 Millionen Euro um. Das bereinigte EBIT stieg um 25 Prozent auf 19,3 Millionen Euro, unter dem Strich blieben 13,1 Millionen Euro. Die Prognose für 2026, rund 320 Millionen Euro Umsatz und etwa 80 Millionen Euro bereinigtes EBIT, hat der Vorstand bestätigt. Damit war die Frage beantwortet, die Anleger monatelang umgetrieben hatte: ob die Jahresziele zu schaffen sind.
Der Hintergrund
Lutetium heute, Actinium morgen: die Isotope der Krebsmedizin
Hinter dem Wachstum steht ein Stoff, den kaum ein Anleger je gesehen hat: Lutetium-177. Das Isotop ist der Wirkstoffträger moderner Krebstherapien, die Tumorzellen gezielt von innen bestrahlen. Berenberg-Analyst Christian Ehmann schrieb nach den Zahlen, das Quartal sei von einer weiterhin starken Nachfrage nach Lutetium geprägt gewesen. Die Bank hob ihr Kursziel von 23 auf 24 Euro an und blieb bei „Buy“. Auf Monatssicht liegt die Eckert & Ziegler Aktie rund 15 Prozent im Plus.
Die nächste Stufe heißt Actinium-225. Ende Oktober erhielt eine Tochtergesellschaft die Herstellungserlaubnis für das Isotop in pharmazeutischer Qualität. Actinium gilt als Hoffnungsträger für eine weitere Generation von Krebsmedikamenten, ist weltweit aber knapp. Charttechnisch bleibt die Marke von 16 Euro die Hürde, an der die Aktie Mitte November gedreht hat.
FAQ
Häufige Fragen zur Eckert & Ziegler Aktie
Warum steigt die Eckert & Ziegler Aktie heute?
Eine neue Meldung gibt es nicht. Anleger schichten aus Technologiewerten in defensive Titel um, dazu wirken die starken Quartalszahlen nach.
Ist die Eckert & Ziegler Aktie SDAX Gewinner?
Ja. Mit plus 3,56 Prozent ist sie am Abend der zweitgrößte Gewinner im SDAX. Die Aktie ist zugleich im TecDAX notiert.
Was ist Lutetium-177?
Ein radioaktives Isotop, das in der Krebstherapie eingesetzt wird. Eckert & Ziegler liefert es an Pharmaunternehmen.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Eckert & Ziegler Aktie?
ISIN DE0005659700, WKN 565970, Handelssymbol EUZ (Xetra). Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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