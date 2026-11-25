Die Eckert & Ziegler Aktie profitiert von einem Megatrend der Krebsmedizin. Im dritten Quartal steigerte der Berliner Spezialist für radioaktive Isotope den Umsatz um 6 Prozent auf 79,6 Millionen Euro. Das bereinigte operative Ergebnis sprang um 25 Prozent auf 19,3 Millionen Euro, die Marge kletterte auf gut 24 Prozent.
Eckert & Ziegler Aktie: Gewinn plus 25 Prozent, Krebs-Isotope gefragt wie nie – startet der Strahlenspezialist jetzt zum Jahreshoch?
Radiopharmaka gegen Krebs treiben das Geschäft von Eckert & Ziegler. Das operative Ergebnis sprang im Quartal um ein Viertel, die Aktie nähert sich dem Jahreshoch. Was die Eckert & Ziegler Aktie antreibt.
Der Treiber
Radiopharmaka gegen Krebs
Wichtigster Wachstumstreiber bleiben Radiopharmaka – radioaktive Wirkstoffe, mit denen Tumore aufgespürt und gezielt bestrahlt werden. Zudem erholt sich das Geschäft mit Isotopenprodukten für die Industrie. Im Oktober erhielt Eckert & Ziegler die Zertifizierung für die Herstellung von Actinium-225 in Arzneimittelqualität, was den Zugang zum klinischen Markt öffnet.
Der Ausblick
Prognose bestätigt
Für das Gesamtjahr hält Eckert & Ziegler an den Zielen von rund 320 Millionen Euro Umsatz und etwa 80 Millionen Euro bereinigtem EBIT fest. Um sie zu erreichen, braucht es ein starkes Schlussquartal. Die Eckert & Ziegler Aktie legte nach den Zahlen um gut 8 Prozent zu und nähert sich inzwischen ihrem Jahreshoch.
Die Eckert & Ziegler Aktie ist ein Zulieferer für einen der spannendsten Märkte der Pharmabranche. Die Margen ziehen wieder an – das Schlussquartal muss die Jahresprognose nun absichern.
Häufige Fragen zur Eckert & Ziegler Aktie
Wie lief das dritte Quartal?
Der Umsatz stieg auf 79,6 Millionen Euro, das bereinigte EBIT um 25 Prozent auf 19,3 Millionen Euro.
Was erwartet Eckert & Ziegler für 2026?
Rund 320 Millionen Euro Umsatz und etwa 80 Millionen Euro bereinigtes EBIT.
Was sind Radiopharmaka?
Radioaktive Wirkstoffe zur Diagnose und Behandlung von Krebs.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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