Wie lief das dritte Quartal?

Der Umsatz stieg auf 79,6 Millionen Euro, das bereinigte EBIT um 25 Prozent auf 19,3 Millionen Euro.

Was erwartet Eckert & Ziegler für 2026?

Rund 320 Millionen Euro Umsatz und etwa 80 Millionen Euro bereinigtes EBIT.

Was sind Radiopharmaka?

Radioaktive Wirkstoffe zur Diagnose und Behandlung von Krebs.