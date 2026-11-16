EchoStar-Aktie: Citi-Analyst Michael Rollins bleibt bei „Buy“ – Kursziel steigt auf 139 Dollar

EchoStar hat einen großen Teil seiner Funkfrequenzen an AT&T und SpaceX verkauft. Von SpaceX erhält der Konzern dafür Geld und Aktien.

Bereits im Juli hatte Citi die Aktie als bessere Möglichkeit bezeichnet, an SpaceX beteiligt zu sein. EchoStar soll beim Abschluss der Transaktion 2027 rund 262 Millionen SpaceX-Aktien erhalten.