Ein Umweg zu SpaceX: Citi-Analyst Michael Rollins bleibt bei „Buy“ für die EchoStar-Aktie und hebt das Kursziel von 117 auf 139 US-Dollar. Zum Kurs von 99,21 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 40 Prozent. EchoStar betreibt Satelliten-TV und den Mobilfunker Boost Mobile.
EchoStar-Aktie: Citi-Analyst Michael Rollins bleibt bei „Buy“ – Kursziel steigt auf 139 Dollar
Citi-Analyst Michael Rollins bleibt bei „Buy“ für die Aktie von EchoStar und hebt das Kursziel von 117 auf 139 US-Dollar. Zum Kurs von 99,21 US-Dollar sind das rund 40 Prozent Potenzial. Der Konzern bekommt für verkaufte Funkfrequenzen Geld und Aktien von SpaceX.
Steckbrief
- Unternehmen
- EchoStar Corporation
- Handelssymbol
- ECHO (Nasdaq)
- Analyst
- Michael Rollins
- Bank
- Citi
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 139 US-Dollar (zuvor 117 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Citi zur EchoStar-Aktie
SpaceX-Beteiligung im Blick – Rollins erhöht das Ziel
Michael Rollins hält an seiner Kaufempfehlung fest. Im Zentrum steht der Wert der künftigen SpaceX-Beteiligung.
EchoStar hat einen großen Teil seiner Funkfrequenzen an AT&T und SpaceX verkauft. Von SpaceX erhält der Konzern dafür Geld und Aktien.
Bereits im Juli hatte Citi die Aktie als bessere Möglichkeit bezeichnet, an SpaceX beteiligt zu sein. EchoStar soll beim Abschluss der Transaktion 2027 rund 262 Millionen SpaceX-Aktien erhalten.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Citi-Analyst Michael Rollins zu lesen ist:
Milliarden von SpaceX
Aus dem SpaceX-Geschäft erwartet EchoStar bis November 2027 insgesamt rund 20 Milliarden US-Dollar in bar und in Aktien.
Schuldenabbau
EchoStar hat Anleihen über 3,5 Milliarden US-Dollar zurückgezahlt.
Neue Rolle
Der Konzern wandelt sich vom Netzbetreiber zu einer Beteiligungsgesellschaft.
Mögliche Übernahme
Berichten zufolge könnte SpaceX auch an Boost Mobile interessiert sein.
Mobilfunk bleibt das Sorgenkind
Im dritten Quartal verlor Boost Mobile netto 182.000 Kunden. Der Umsatz je Kunde lag mit 39,11 US-Dollar aber über den Erwartungen.
Die Aktie hängt damit stark an der Bewertung von SpaceX.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Citigroup Global Markets Inc. (Citi Research), Analyst Michael Rollins. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 139 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.citivelocity.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
EchoStar Corporation (ECHO): Kaufen, Kursziel 139,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Michael Rollins, Aktienanalyst, Citigroup Global Markets Inc. (Citi Research) vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:23 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:23 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Michael Rollins, Aktienanalyst, Citigroup Global Markets Inc. (Citi Research).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.