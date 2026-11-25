Lange galt eBay als das Internetkaufhaus von gestern, eingeklemmt zwischen Amazon und den Billigplattformen aus China. Ausgerechnet dieses Unternehmen meldet nun ein Wachstum, das viele Rivalen neidisch macht. Das Handelsvolumen in den USA sprang im dritten Quartal 2026 um 27 Prozent. Die eBay Aktie hat seit der Zahlenvorlage dennoch schwächer abgeschnitten als der Gesamtmarkt. Der Grund liegt in dem, was das Wachstum kostet und wie lange es anhält.
eBay Aktie: US-Geschäft plus 27 Prozent, Gewinn minus 16 Prozent – ist das Comeback teuer erkauft?
Sammelkarten, Gebrauchtmode, Live-Shopping: eBay wächst so schnell wie lange nicht. Doch der Nettogewinn sinkt, und für das Schlussquartal kündigt der Konzern weniger Tempo an. Was Anleger zur eBay Aktie wissen sollten.
Die Zahlen
Secondhand ist das neue Wachstumsgeschäft
Über die Plattform wurden im Quartal Waren für 23,2 Milliarden Dollar gehandelt, 15 Prozent mehr als im Vorjahr. In den USA waren es 12,55 Milliarden Dollar, im Rest der Welt mit 10,62 Milliarden nur 4 Prozent mehr. Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 3,21 Milliarden Dollar, die Werbeerlöse erreichten 607 Millionen Dollar.
Getragen wird das Wachstum von den Feldern, auf die das Management seit Jahren setzt: Sammlerstücke, Autoteile, Mode und generalüberholte Elektronik legten zusammen um 24 Prozent zu. Das Live-Shopping-Angebot eBay Live verzeichnete erneut ein Rekordquartal. Und seit dem 30. Juli gehört die Modeplattform Depop zum Konzern, die eBay für 1,4 Milliarden Dollar von Etsy übernommen hat.
Die Kehrseite
Mehr Handel, weniger Marge
Ein Teil des Zuwachses ist gekauft. Ohne Depop und Währungseffekte wuchs das Handelsvolumen um 13 Prozent. Für das Schlussquartal stellt eBay organisch nur noch 8 bis 10 Prozent in Aussicht, bei einem Handelsvolumen von 23,7 bis 24,1 Milliarden Dollar. Das Tempo lässt also ausgerechnet im Weihnachtsquartal nach.
Zugleich sinkt die Profitabilität. Die operative Marge fiel von 20,3 auf 19,2 Prozent, die Ausgaben für Produktentwicklung stiegen deutlich, und der Nettogewinn aus dem fortgeführten Geschäft ging um 16 Prozent auf 501 Millionen Dollar zurück. Die Kasse schrumpfte durch die Übernahme von 4,85 auf 3,35 Milliarden Dollar. Dennoch flossen im Quartal 827 Millionen Dollar über Rückkäufe und Dividenden an die Aktionäre. Die nächste Quartalsdividende von 0,31 Dollar je Aktie wird am 18. Dezember gezahlt.
eBay hat seine Nische gefunden: alles, was es nicht neu bei Amazon gibt. Die eBay Aktie muss nun beweisen, dass sich diese Nische auch ohne Zukäufe weiter ausdehnen lässt.
Häufige Fragen zur eBay Aktie
Wie stark wächst eBay?
Das Handelsvolumen stieg im dritten Quartal 2026 um 15 Prozent, ohne Zukäufe und Währungseffekte um 13 Prozent.
Was hat eBay mit Depop vor?
Die für 1,4 Milliarden Dollar übernommene Plattform für gebrauchte Mode soll das Geschäft mit jüngeren Käufern und Secondhand-Kleidung stärken.
Zahlt eBay eine Dividende?
Ja, 0,31 Dollar je Aktie im Quartal. Die nächste Zahlung erfolgt am 18. Dezember 2026.
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