Über die Plattform wurden im Quartal Waren für 23,2 Milliarden Dollar gehandelt, 15 Prozent mehr als im Vorjahr. In den USA waren es 12,55 Milliarden Dollar, im Rest der Welt mit 10,62 Milliarden nur 4 Prozent mehr. Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 3,21 Milliarden Dollar, die Werbeerlöse erreichten 607 Millionen Dollar.

Getragen wird das Wachstum von den Feldern, auf die das Management seit Jahren setzt: Sammlerstücke, Autoteile, Mode und generalüberholte Elektronik legten zusammen um 24 Prozent zu. Das Live-Shopping-Angebot eBay Live verzeichnete erneut ein Rekordquartal. Und seit dem 30. Juli gehört die Modeplattform Depop zum Konzern, die eBay für 1,4 Milliarden Dollar von Etsy übernommen hat.