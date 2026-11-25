Hauptursache ist das Kerosin. Die Treibstoffrechnung stieg um 244 Mio. Pfund oder 11 Prozent auf 2,5 Mrd. Pfund; allein im zweiten Halbjahr schlugen laut den Berichten 211 Mio. Pfund Mehrkosten zu Buche. Medien machen vor allem den Konflikt im Nahen Osten dafür verantwortlich, der die Ölpreise nach oben trieb. Der durchschnittliche Jet-Fuel-Preis nach Absicherung lag bei 804 US-Dollar je Tonne nach 761 Dollar im Vorjahr. Hinzu kommen nach Berichten von Streamline Feed höhere Auflagen für nachhaltigen Flugkraftstoff und das Auslaufen kostenloser EU-Emissionszertifikate.

Zugleich blieb die Nachfrage schwach: Der Erlös je angebotenem Sitzkilometer sank laut Newshub im Gesamtjahr um 2 Prozent und im zweiten Halbjahr um 3 Prozent. Das Management sprach von einer über längere Zeit geschwächten Kundennachfrage. Das zweite Halbjahr, sonst die Ertragsperle der Airline, lieferte nach Angaben von Streamline Feed nur 623 Mio. Pfund bereinigten Vorsteuergewinn, nach 1.059 Mio. Pfund im Vorjahr.