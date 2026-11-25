Orange Flieger, volle Maschinen, aber kaum Gewinn: Die easyJet-Quartalszahlen zum Geschäftsjahr 2026 (Stichtag 30. September) fallen deutlich schwächer aus als erhofft. Die britische Billigairline (FTSE 100, Symbol EZJ, ISIN GB00B7KR2P84) hat am Mittwoch, dem 25. November 2026, ihre Jahreszahlen vorgelegt. Der bereinigte Vorsteuergewinn schrumpfte um 89 Prozent auf 71 Mio. Pfund, nach 665 Mio. Pfund im Vorjahr. Dass die easyJet-Aktie dennoch nahe 690 Pence notiert, liegt an einem Käufer, der den Kurs nach oben ankert.
easyJet-Aktie: Quartalszahlen Q4 GJ 2026 – Gewinn bricht um 89 Prozent ein, doch Apollo zahlt 715 Pence
easyJet meldet für das Geschäftsjahr 2026 nur noch 71 Mio. Pfund bereinigten Vorsteuergewinn (Vorjahr 665 Mio.) und verfehlt die Erwartungen. Treibstoff, Nahost-Krieg und ein Airline-Verlust von 195 Mio. Pfund belasten; die Apollo-Übernahme für 715 Pence je Aktie ist der Anker.
Die Zahlen im Überblick
Die Spreizung zwischen Umsatz und Ergebnis erzählt die ganze Geschichte: Die Erlöse wuchsen um rund 6 Prozent auf 10.737 Mio. Pfund, und die Auslastung hielt bei 90 Prozent. Trotzdem blieb vom Umsatz fast nichts übrig. Der gesetzliche Vorsteuergewinn sank sogar von 658 auf nur noch 24 Mio. Pfund. Das bereinigte Ergebnis je Aktie fiel nach Angaben von Asktraders von 66,4 auf 8,8 Pence.
|Kennzahl
|GJ 2026
|Erwartung
|GJ 2025
|Bereinigter Vorsteuergewinn
|71 Mio. £
|87,7 Mio. £¹ / ca. 130 Mio. £²
|665 Mio. £
|Gesetzlicher Vorsteuergewinn
|24 Mio. £
|–
|658 Mio. £
|Umsatz
|10.737 Mio. £
|–
|10.106 Mio. £
|Bereinigtes EBIT
|114 Mio. £
|–
|703 Mio. £
|Treibstoffkosten
|2.497 Mio. £
|–
|2.253 Mio. £
|Nettoliquidität
|268 Mio. £
|–
|602 Mio. £
|Dividende
|keine
|–
|13,2 Pence
¹ LSEG-Durchschnitt laut PiQ Markets (KI-aggregierte Quelle). ² Erwartung der Press Association vom 20.11.2026 für den zugrunde liegenden Vorsteuergewinn, zitiert bei Streamline Feed. Ein Umsatzkonsens lag nicht vor.
Quelle: easyJet (Final Results, 25.11.2026) laut Asktraders, JBiz News, Streamline Feed, PiQ Markets
Gemessen an den Erwartungen ist das ein klarer Miss: Gegenüber dem LSEG-Durchschnitt von 87,7 Mio. Pfund liegt das Ergebnis rund 19 Prozent darunter. Die Press Association hatte vor der Veröffentlichung sogar mit etwa 130 Mio. Pfund gerechnet, das wäre eine Verfehlung von rund 45 Prozent. Beide Erwartungswerte stammen aus Medienberichten und weichen deutlich voneinander ab.
Treibstoff und Nahost-Krieg fressen den Gewinn
Hauptursache ist das Kerosin. Die Treibstoffrechnung stieg um 244 Mio. Pfund oder 11 Prozent auf 2,5 Mrd. Pfund; allein im zweiten Halbjahr schlugen laut den Berichten 211 Mio. Pfund Mehrkosten zu Buche. Medien machen vor allem den Konflikt im Nahen Osten dafür verantwortlich, der die Ölpreise nach oben trieb. Der durchschnittliche Jet-Fuel-Preis nach Absicherung lag bei 804 US-Dollar je Tonne nach 761 Dollar im Vorjahr. Hinzu kommen nach Berichten von Streamline Feed höhere Auflagen für nachhaltigen Flugkraftstoff und das Auslaufen kostenloser EU-Emissionszertifikate.
Zugleich blieb die Nachfrage schwach: Der Erlös je angebotenem Sitzkilometer sank laut Newshub im Gesamtjahr um 2 Prozent und im zweiten Halbjahr um 3 Prozent. Das Management sprach von einer über längere Zeit geschwächten Kundennachfrage. Das zweite Halbjahr, sonst die Ertragsperle der Airline, lieferte nach Angaben von Streamline Feed nur 623 Mio. Pfund bereinigten Vorsteuergewinn, nach 1.059 Mio. Pfund im Vorjahr.
Holidays glänzt, die Airline rutscht ins Minus
Die Segmente driften auseinander. Die Pauschalreisesparte easyJet holidays steigerte ihr Vorsteuerergebnis um rund 6 Prozent auf 266 Mio. Pfund und erreichte laut Streamline Feed 3,5 Mio. Kunden (plus 13 Prozent). Die reine Fluggesellschaft dagegen schrieb einen Verlust von 195 Mio. Pfund, nach einem Gewinn von 415 Mio. Pfund im Vorjahr. Ohne den Reiseveranstalter wäre das Ergebnis tief rot. Auch die Kapitalrendite (ROCE) fiel nach diesen Angaben von 18 auf 3 Prozent, und die Nettoliquidität schrumpfte von 602 auf 268 Mio. Pfund bei 4,4 Mrd. Pfund Gesamtliquidität.
Eine Dividende für 2026 gibt es nicht, im Vorjahr waren es 13,2 Pence. Sollte künftig doch ausgeschüttet werden, würde sie nach Angaben von Streamline Feed vom Angebotspreis abgezogen.
Ausblick: Keine Prognose, dafür Flottenumbau
Eine detaillierte Finanzprognose für 2027 liefert easyJet nicht; eine Telefonkonferenz ist nicht vorgesehen. Qualitativ stellt das Unternehmen sinkende Gegenwinde in Aussicht: Der Umsatz je Sitz soll sich von Quartal zu Quartal verbessern, die Kostenentwicklung ohne Treibstoff soll besser werden. Zugleich verschlankt die Airline ihre Flotte: Nach Berichten werden 54 Flugzeuge vom Typ A319 in den Geschäftsjahren 2027 und 2028 ausgemustert, der Rest bis 2029. Die Ersparnis beziffern die Berichte auf rund 250 Mio. Pfund pro Jahr, wobei diese Aufteilung auf eine KI-aggregierte Quelle zurückgeht.
Apollo-Offerte: Kurs knapp unter dem Angebot
Der Kurs der easyJet-Aktie folgt weniger den operativen Zahlen als dem Übernahmeangebot. Der Finanzinvestor Apollo bietet über die Gesellschaft Eagle Bidco 715 Pence je Aktie in bar, insgesamt rund 5,7 Mrd. Pfund. Der Verwaltungsrat hatte die Offerte am 6. August empfohlen, die Aktionäre stimmten am 11. November zu. Kartell- und Investitionsprüfungen laufen unter anderem in Großbritannien, Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und Spanien; der Abschluss wird im ersten Quartal 2027 erwartet. Am Morgen notierte die Aktie laut Asktraders bei 690 Pence, rund 3,5 Prozent unter dem Angebot und praktisch unverändert zum Vortag (689,2 Pence).
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