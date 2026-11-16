Hoher Abschlag, hohe Risiken: Lucid-Capital-Analyst Erik Zwick bleibt bei „Buy“ für die Eagle-Point-Credit-Aktie, senkt das Kursziel aber von 5 auf 4 US-Dollar. Zum Kurs von 2,39 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 67 Prozent. Eagle Point Credit investiert vor allem in die riskantesten Tranchen von verbrieften Kreditpaketen, sogenanntes CLO-Eigenkapital.
Eagle-Point-Credit-Aktie: Lucid-Analyst Erik Zwick bleibt bei „Buy“ – Kursziel sinkt auf 4 Dollar
Lucid-Capital-Analyst Erik Zwick bleibt bei „Buy“ für die Aktie von Eagle Point Credit, senkt das Kursziel aber von 5 auf 4 US-Dollar. Zum Kurs von 2,39 US-Dollar sind das rund 67 Prozent Potenzial. Der CLO-Fonds notiert weit unter seinem Inventarwert.
Steckbrief
- Unternehmen
- Eagle Point Credit Company Inc.
- Handelssymbol
- ECC (NYSE)
- Analyst
- Erik Zwick
- Bank
- Lucid Capital Markets
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 4 US-Dollar (zuvor 5 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Lucid Capital zur Eagle-Point-Credit-Aktie
Inventarwert geschrumpft – Zwick bleibt bei Kauf
Erik Zwick nimmt sein Kursziel zurück, hält aber an der Kaufempfehlung fest.
Den Nettoinventarwert je Aktie schätzte Eagle Point zum 30. September auf 4,12 bis 4,22 US-Dollar. Ende 2025 hatte er noch bei 5,70 US-Dollar gelegen.
Die Aktie notiert damit deutlich unter dem Wert des Portfolios.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Lucid-Capital-Analyst Erik Zwick zu lesen ist:
Großer Abschlag
Der Kurs liegt weit unter dem geschätzten Inventarwert je Aktie.
Laufende Erträge
Für das dritte Quartal schätzte Eagle Point den Nettoinvestitionsertrag abzüglich realisierter Verluste auf 0,27 bis 0,31 US-Dollar je Aktie.
Gekürzte Ausschüttung
Im dritten Quartal zahlte der Fonds monatlich 0,06 US-Dollar je Aktie, nach 0,14 US-Dollar im Vorjahr.
Hebel auf Kredite
CLO-Eigenkapital reagiert stark auf Veränderungen am Markt für Unternehmenskredite.
Ein schwieriges Jahr für CLO-Fonds
Im ersten Quartal 2026 brach der Inventarwert um fast 27 Prozent ein. Seitdem hat er sich nur wenig erholt.
Für Anleger bleibt die Frage, ob die Ausschüttungen dauerhaft aus den Erträgen bezahlt werden können.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Lucid Capital Markets, LLC, Analyst Erik Zwick. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 4 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: lucidcm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Eagle Point Credit Company Inc. (ECC): Kaufen, Kursziel 4,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Erik Zwick, Aktienanalyst, Lucid Capital Markets, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:25 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:25 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Erik Zwick, Aktienanalyst, Lucid Capital Markets, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.