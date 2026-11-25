Warum ist die Dycom Aktie so stark gefallen?

Der Ausblick auf das vierte Quartal blieb hinter den Erwartungen zurück. Zudem erwartet Dycom im kommenden Geschäftsjahr weniger Aufträge beim Glasfaserausbau bis in die Haushalte.

Waren die Quartalszahlen schlecht?

Nein. Umsatz, Gewinn und Auftragsbestand erreichten Rekordwerte, die Jahresprognose wurde angehoben.

Was macht Dycom?

Dycom plant, baut und wartet Telekommunikations- und Infrastrukturnetze in den USA, vor allem Glasfasernetze für große Telekomkonzerne.