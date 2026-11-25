Die Dycom Aktie hat am Dienstag einen der schwärzesten Tage des Jahres erlebt. Mit einem Minus von rund 18 Prozent rutschte das Papier auf ein 52-Wochen-Tief. Das Erstaunliche daran: Der US-Infrastrukturdienstleister, der für Telekomkonzerne Glasfasernetze verlegt, hatte zuvor ein Rekordquartal gemeldet. An der Börse zählte aber nur der Blick nach vorn.
Dycom Aktie stürzt um 18 Prozent – Rekordzahlen, aber die Glasfaser-Sorgen wiegen schwerer
Rekordumsatz, Rekord-Auftragsbestand, angehobene Jahresprognose – und trotzdem bricht die Dycom Aktie um 18 Prozent auf ein 52-Wochen-Tief ein. Der Spezialist für Glasfaser- und Netzausbau verschreckt Anleger mit einem vorsichtigen Ausblick. Die Analyse zeigt, warum die Börse hier nach vorn schaut und nicht zurück.
Die Zahlen
Ein Quartal der Superlative
Der Umsatz stieg im dritten Geschäftsquartal um 41,6 Prozent auf 2,056 Milliarden Dollar. Ohne Zukäufe lag das Wachstum bei 11,2 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 33 Prozent auf 5,23 Dollar, das bereinigte EBITDA auf 311,7 Millionen Dollar – eine Marge von 15,2 Prozent. Am stärksten beeindruckte der Auftragsbestand: Er wuchs um 57 Prozent auf fast 12,9 Milliarden Dollar. Dycom hob zudem die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 7,66 bis 7,73 Milliarden Dollar an.
Der Auslöser
Warum die Börse trotzdem verkauft
Das Problem steckt im Ausblick. Für das vierte Quartal stellte Dycom Umsatz und bereinigten Gewinn in Aussicht, deren Mittelwerte unter den Schätzungen der Analysten lagen. Schwerer wog ein Hinweis zum kommenden Geschäftsjahr: Beim Glasfaserausbau bis in die Haushalte, im Fachjargon Fiber to the Home genannt, rechnet das Management mit weniger Aktivität. Genau dieses Geschäft war über Jahre ein zentraler Wachstumstreiber. Für die Dycom Aktie, die viel Wachstum eingepreist hatte, ist das ein empfindlicher Dämpfer.
Die Börse zahlt nicht für das Rekordquartal von gestern, sondern für das Wachstum von morgen – und genau dort zeigt Dycom Risse.
Die Perspektive
Rekord-Aufträge als Sicherheitsnetz
Ganz ohne Halt ist die Lage nicht. Der Auftragsbestand von fast 12,9 Milliarden Dollar entspricht deutlich mehr als einem Jahresumsatz und gibt Dycom Planungssicherheit. Neben dem Glasfaserausbau für Privathaushalte profitiert das Unternehmen vom Netzausbau für Rechenzentren und vom Ausbau der Stromnetze. Entscheidend für die Dycom Aktie wird sein, ob diese Felder die Abkühlung im Haushaltsgeschäft auffangen können.
Häufige Fragen zur Dycom Aktie
Warum ist die Dycom Aktie so stark gefallen?
Der Ausblick auf das vierte Quartal blieb hinter den Erwartungen zurück. Zudem erwartet Dycom im kommenden Geschäftsjahr weniger Aufträge beim Glasfaserausbau bis in die Haushalte.
Waren die Quartalszahlen schlecht?
Nein. Umsatz, Gewinn und Auftragsbestand erreichten Rekordwerte, die Jahresprognose wurde angehoben.
Was macht Dycom?
Dycom plant, baut und wartet Telekommunikations- und Infrastrukturnetze in den USA, vor allem Glasfasernetze für große Telekomkonzerne.
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