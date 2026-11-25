DWS Aktie: Leichter Abschlag ohne Schlagzeile – der Vermögensverwalter bleibt im MDAX unter Druck

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 09:26 2 Min.

Die DWS Aktie gibt am Mittwochmorgen um 0,40 Prozent auf 62,35 Euro nach und zählt zu den MDAX Verlierern. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Aktie liegt rund 20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, die Analysten sind uneins.

Kein Absturz, aber auch keine Erholung. Die DWS Aktie notiert am Mittwochmorgen bei 62,35 Euro, ein Minus von 0,40 Prozent. Damit gehört der Frankfurter Vermögensverwalter zu den MDAX Verlierern. Schon am Dienstag hatte die Aktie leicht nachgegeben. Kurs der DWS Aktie 62,35 EUR Tagesverlust als MDAX Verlierer -0,40 % 52-Wochen-Hoch 78,70 EUR Dividende je Aktie für 2025 3,00 EUR Quelle : Kursliste 25.11.2026, 09:18 Uhr; finanzen.net; finanzen.at Der Auslöser Warum die DWS Aktie als MDAX Verlierer nachgibt Eine Unternehmensnachricht zur DWS liegt nicht vor. Der Abschlag ist klein und passt zu einem Markt, der nach dem Rückschlag vom Dienstag vorsichtig bleibt. Vermögensverwalter hängen an der Entwicklung der Kapitalmärkte: Fallen die Kurse, sinken die verwalteten Vermögen und damit die Gebühren. Die DWS Aktie liegt rund 20 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 78,70 Euro. Für 2025 schüttete die DWS 3,00 Euro je Aktie aus. Auf den aktuellen Kurs gerechnet sind das rund 4,8 Prozent (eigene Rechnung). Eine Zusage für künftige Jahre ist das nicht. Die Analysten Von Kaufen bis Verkaufen ist alles dabei Die Analysten sind uneins. Die UBS stuft mit Buy ein und nennt 76 Euro, Berenberg mit Hold, Barclays mit Equal Weight. Goldman Sachs rät zum Verkauf. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die DWS Aktie sprechen könnte Dividende von 3,00 Euro je Aktie

UBS mit Buy und 76 Euro

Kleiner Abschlag ohne negative Meldung

Rückhalt durch die Deutsche Bank als Mehrheitsaktionärin Was Anleger bedenken sollten Rund 20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch

Goldman Sachs rät zum Verkauf

Abhängigkeit von den Kapitalmärkten

Keine Dividendenzusage für die Zukunft Einordnung der Redaktion: Die DWS Aktie ist an diesem Morgen ein stiller MDAX Verlierer. Der Abschlag ist gering, die Richtung bestimmt das Marktumfeld. FAQ Häufige Fragen zur DWS Aktie Warum fällt die DWS Aktie heute?

Eine eigene Nachricht gibt es nicht. Der Abschlag ist gering und folgt dem vorsichtigen Marktumfeld. Wie hoch war die Dividende der DWS?

Für 2025 zahlte die DWS 3,00 Euro je Aktie. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der DWS Aktie?

ISIN DE000DWS1007, WKN DWS100. Handelssymbol an deutschen Börsen: DWS. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur DWS Aktie Die DWS Aktie gibt als MDAX Verlierer leicht nach, ohne dass es eine Nachricht gibt. Die Analysten bleiben gespalten.

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