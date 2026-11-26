Nach den Angaben aus den Meldungen stimmten sich die drei Unternehmen von März 2019 bis zu den unangekündigten Nachprüfungen im März 2023 ab. Sie tauschten wirtschaftlich sensible Daten über ihr Geschäft mit Unilever aus, darunter Preiserhöhungen und Verhandlungstaktiken, und vereinbarten laut den Meldungen, keine Unilever-Betreuer abzuwerben. Givaudan und IFF tauschten sich zudem breiter über Preiserhöhungsziele aus; ab November 2021 waren laut den Berichten leitende Mitarbeiter direkt beteiligt. Alle drei räumten die Beteiligung ein und einigten sich per Vergleich mit EU und CMA.