Die EU-Kommission hat am Mittwoch gegen die drei weltgrößten Duftstoffhersteller Givaudan, Firmenich (heute Teil von DSM-Firmenich) und IFF Geldbußen von zusammen 471,9 Millionen Euro verhängt; die britische Wettbewerbsbehörde CMA kommt auf rund 85 Millionen Pfund (ariva, investing.com). Am Tag danach zählt die Frage, was folgt: Der Vorwurf lautet auf Informationsaustausch und Absprachen über mehr als vier Jahre, und Kunden könnten vor nationalen Gerichten Schadensersatz fordern. Die Givaudan Aktie gab am Mittwoch im Schweizer Handel zeitweise um 1,56 Prozent auf 4.033 Franken nach (finanzen.net, 25.11.).
Duftstoff-Kartell: 471,9 Millionen Euro EU-Bußen, dazu Strafen aus Großbritannien – drohen Givaudan Aktie jetzt Schadensersatzklagen?
Einen Tag nach der Kartellentscheidung der EU-Kommission gegen Givaudan, Firmenich und IFF stellt sich die Frage nach den Folgen: Kunden könnten Schadensersatz fordern, DSM-Firmenich nennt eine höhere Belastung. Was das für Givaudan Aktie, Duftstoff-Aktien und Anleger bedeutet.
Die Entscheidung
Was wirft die EU-Kommission Givaudan, Firmenich und IFF vor – und wie hoch fallen die Strafen aus?
Nach den Angaben aus den Meldungen stimmten sich die drei Unternehmen von März 2019 bis zu den unangekündigten Nachprüfungen im März 2023 ab. Sie tauschten wirtschaftlich sensible Daten über ihr Geschäft mit Unilever aus, darunter Preiserhöhungen und Verhandlungstaktiken, und vereinbarten laut den Meldungen, keine Unilever-Betreuer abzuwerben. Givaudan und IFF tauschten sich zudem breiter über Preiserhöhungsziele aus; ab November 2021 waren laut den Berichten leitende Mitarbeiter direkt beteiligt. Alle drei räumten die Beteiligung ein und einigten sich per Vergleich mit EU und CMA.
|Unternehmen
|EU-Buße
|Buße der britischen CMA
|Givaudan
|252,4 Mio. €
|rund 40 Mio. £
|Firmenich (DSM-Firmenich)
|137,7 Mio. €
|20,6 Mio. £
|IFF
|81,9 Mio. €
|24,6 Mio. £
Beträge laut Medienberichten (ariva, investing.com, finanzen.net) vom 25.11.2026; Rundungsdifferenz der EU-Summe 0,1 Mio. €. Die EU-Originalmitteilung wurde nicht ausgewertet.
Quelle: ariva, investing.com, finanzen.net
Die Strafen wurden durch Nachlässe gemindert: Für die Kooperation mit den Behörden gab es laut investing.com 20 bis 50 Prozent Abschlag, für den Vergleich weitere 10 Prozent, für Firmenich zusätzlich 5 Prozent wegen geringerer Verwicklung. Wer welchen Kronzeugen-Nachlass erhielt, geht aus den Meldungen nicht hervor.
Die Folgen
Welche Folgen hat das Kartell für Kunden, Unternehmen und Aktien – und wer zahlt am Ende?
Investing.com weist auf mögliche zivilrechtliche Schadensersatzklagen von Kunden hin. Das ist für Anleger der eigentliche Unsicherheitsfaktor, denn dort sind weder Summen noch Zeitpunkte absehbar. Zudem gibt es Widersprüche in den Zahlen: DSM-Firmenich nennt eine Gesamtbelastung von 300 Millionen Euro, größtenteils 2026 gebucht und ohne Einfluss auf den bereinigten Gewinn. Das passt nicht ohne Weiteres zu den 137,7 Millionen Euro der EU plus 20,6 Millionen Pfund der CMA; ob weitere Verfahren oder Rückstellungen enthalten sind, ist ungeklärt. IFF übernimmt laut finanzen.net Verantwortung für unangemessenes Verhalten einzelner Personen, die nicht mehr im Unternehmen sind.
Für die Givaudan Aktie gilt: Die Strafe ist laut den vorliegenden Einschätzungen eine spürbare, aber einmalige Belastung. Der Symrise Aktie und andere Wettbewerber werden in den ausgewerteten Quellen nicht als Beteiligte genannt; ein Bezug zum Kartell ist nicht belegt. Eine neue Kursbewegung am 26.11. zum Thema liegt zum Redaktionsschluss nicht vor.
Termine
Welche Schritte sind für Anleger jetzt wichtig – und was kommt als Nächstes?
Offen: Reaktionen von Unilever und weiteren Kunden; in den Quellen lag keine vor.
Offen: Ob Kunden Schadensersatzklagen vor nationalen Gerichten einreichen.
Offen: Genaue Rückstellungen und Einmalbelastungen in den nächsten Quartalszahlen der Unternehmen.
Häufige Fragen zum Duftstoff-Kartell
Wie hoch sind die Strafen im Duftstoff-Kartell?
Die EU-Kommission verhängte insgesamt 471,9 Millionen Euro; hinzu kommen rund 85 Millionen Pfund der britischen CMA.
Welche Unternehmen sind betroffen?
Givaudan, Firmenich (heute DSM-Firmenich) und IFF. Symrise wird in den ausgewerteten Quellen nicht genannt.
Was bedeutet das für die Givaudan Aktie?
Die Givaudan Aktie gab am Mittwoch zeitweise um 1,56 Prozent nach. Offen sind mögliche Schadensersatzklagen von Kunden.
Drohen Schadensersatzklagen?
Investing.com weist darauf hin, dass Kunden vor nationalen Gerichten Schadensersatz fordern könnten. Konkrete Klagen sind nicht bekannt.
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