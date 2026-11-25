Dürr Aktie: SDAX Gewinner am Abend – LBBW rät nach dem 14-Jahres-Tief zum Kauf

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 18:06 2 Min.

Die Dürr Aktie gewinnt am Mittwoch 1,38 Prozent auf 16,22 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Die LBBW stuft den Anlagenbauer von „Halten“ auf „Kaufen“ hoch. Starke Autowerte helfen zusätzlich.

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Eine Hochstufung zur rechten Zeit: Die Dürr Aktie steigt am Mittwoch um 1,38 Prozent auf 16,22 Euro und ist achtgrößter SDAX Gewinner (Stand 17:50 Uhr, comdirect). Die Landesbank Baden-Württemberg hat ihre Empfehlung für den Lackieranlagenbauer von „Halten“ auf „Kaufen“ angehoben. Kurs der Dürr Aktie am Abend 16,22 € Tagesgewinn, Platz 8 der SDAX Gewinner +1,38 % 14-Jahres-Tief vom 20. November 15,22 € 52-Wochen-Hoch vom Februar 25,05 € Quelle : comdirect, 25.11.2026, 17:50 Uhr; goldesel; Börse Stuttgart; Analystenangaben laut dpa-AFX Der Auslöser Warum steigt die Dürr Aktie heute? Den Anstoß gibt die LBBW. Die Analysten der Landesbank sehen nach dem Absturz offenbar ein besseres Verhältnis von Chance und Risiko und raten nun zum Kauf. Die Dürr Aktie war am 20. November bei 15,22 Euro auf den tiefsten Stand seit 14 Jahren gefallen. Seither hat sie gut sechs Prozent zugelegt. Zwei weitere Faktoren stützen den SDAX Gewinner. Autowerte waren am Mittwoch die Favoriten am deutschen Markt, VW und BMW gewannen jeweils mehr als vier Prozent. Davon profitieren auch Ausrüster der Branche. Zudem präsentierte sich Dürr heute auf der Bernstein Industrials & Infrastructure Conference vor Investoren. Der Hintergrund Analysten sind gespalten Der Kurs spiegelt ein schwieriges Jahr. Auf Jahressicht liegt die Dürr Aktie rund 27 Prozent im Minus, vom 52-Wochen-Hoch bei 25,05 Euro im Februar ist sie weit entfernt. Die Investitionszurückhaltung der Autoindustrie belastet das Geschäft mit Lackier- und Montageanlagen. Entsprechend weit liegen die Einschätzungen auseinander. Bernstein senkte das Kursziel zwar auf 30 Euro, bleibt aber bei „Outperform“. Berenberg stuft mit „Hold“ und einem Ziel von 21 Euro ein, die DZ Bank nennt einen fairen Wert von 18 Euro bei „Halten“. Am 30. November folgt mit der Berenberg European Conference der nächste Auftritt vor Investoren. Was für die Dürr Aktie spricht LBBW stuft auf „Kaufen“ hoch

Bernstein sieht 30 Euro

Autowerte am Markt wieder gefragt Was Anleger bedenken sollten Erst vor wenigen Tagen 14-Jahres-Tief

Autoindustrie investiert zurückhaltend

Berenberg und DZ Bank nur neutral Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Dürr Aktie Warum ist die Dürr Aktie SDAX Gewinner?

Die LBBW hat den Titel auf „Kaufen“ hochgestuft. Dazu kommt die Stärke der Autowerte. Wie tief war die Dürr Aktie gefallen?

Am 20. November auf 15,22 Euro, den niedrigsten Stand seit 14 Jahren. Welche Kursziele gibt es?

Bernstein nennt 30 Euro, Berenberg 21 Euro, die DZ Bank einen fairen Wert von 18 Euro. Dürr Aktie: ISIN DE0005565204, WKN 556520, Börsenkürzel DUE. Fazit zur Dürr Aktie Eine Hochstufung macht noch keinen Trendwechsel, sie zeigt aber, dass erste Profis den Boden für erreicht halten. Die Dürr Aktie bleibt abhängig von der Investitionsbereitschaft der Autobauer. Der SDAX Gewinner hat den Abwärtstrend gebremst, gebrochen ist er nicht.

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