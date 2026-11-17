Hochstufung für einen Infrastrukturwert: US-Capital-Advisors-Analyst James Carreker stuft die DT-Midstream-Aktie auf „Buy“ hoch und nennt ein Kursziel von 139 US-Dollar. Beim Kurs von 118,42 US-Dollar am 17. November ergibt sich ein Potenzial von rund 17 Prozent.
DT-Midstream-Aktie: US Capital Advisors stuft hoch – Gaspipelines für den Stromhunger
US-Capital-Advisors-Analyst James Carreker hebt die DT-Midstream-Aktie auf „Buy“ mit einem Kursziel von 139 US-Dollar. Der Pipelinebetreiber baut seinen Projektbestand aus.
Steckbrief
- Unternehmen
- DT Midstream, Inc.
- Handelssymbol
- DTM (NYSE)
- Analyst
- James Carreker
- Bank
- US Capital Advisors
- Rating
- Buy (hochgestuft)
- Kursziel
- 139 US-Dollar
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
US Capital Advisors zur DT-Midstream-Aktie
Mehr Projekte – Carreker wird positiv
James Carreker setzt auf die wachsende Gasnachfrage.
DT Midstream betreibt Erdgaspipelines, Speicher und Sammelsysteme in den USA. Im dritten Quartal 2026 verdiente das Unternehmen 118 Millionen US-Dollar oder 1,16 US-Dollar je Aktie und übertraf damit die Erwartungen. Das bereinigte EBITDA lag bei 301 Millionen US-Dollar.
Das Unternehmen hob die EBITDA-Prognose für 2026 auf 1,185 bis 1,225 Milliarden US-Dollar an und traf Investitionsentscheidungen für neue Projekte von rund 400 Millionen US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von US-Capital-Advisors-Analyst James Carreker zu lesen ist:
Wachsender Auftragsbestand
Die fest zugesagten Wachstumsprojekte summieren sich auf rund 2,4 Milliarden US-Dollar.
Strom für Kraftwerke
Eine neue Leitung soll ein geplantes Gaskraftwerk mit rund 900 Megawatt in Indiana versorgen.
Höhere Prognose
DT Midstream erhöhte die Ziele für EBITDA und ausschüttungsfähigen Cashflow.
Dividende
Die Quartalsdividende liegt bei 0,88 US-Dollar je Aktie.
Schwächeres viertes Quartal erwartet
Für das vierte Quartal rechnet das Management mit Ergebnissen unter dem Niveau des dritten Quartals, unter anderem wegen Kapazitätsausfällen und schwächerer Mengen im Nordosten. Langfristig verweist DT Midstream auf die Gasnachfrage durch LNG-Exporte, Kraftwerke und Rechenzentren.
Die konkrete Begründung der Hochstufung liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist U.S. Capital Advisors LLC (Broker-Dealer: USCA Securities LLC), Analyst James Carreker. Die Hochstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert (Aktion „Upgraded“). Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 139 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.uscallc.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
DT Midstream, Inc. (DTM): Kaufen, Kursziel 139,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von James Carreker, Aktienanalyst, U.S. Capital Advisors LLC (Broker-Dealer: USCA Securities LLC) vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:41 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:41 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: James Carreker, Aktienanalyst, U.S. Capital Advisors LLC (Broker-Dealer: USCA Securities LLC).
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Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.