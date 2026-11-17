DT Midstream betreibt Erdgaspipelines, Speicher und Sammelsysteme in den USA. Im dritten Quartal 2026 verdiente das Unternehmen 118 Millionen US-Dollar oder 1,16 US-Dollar je Aktie und übertraf damit die Erwartungen. Das bereinigte EBITDA lag bei 301 Millionen US-Dollar.

Das Unternehmen hob die EBITDA-Prognose für 2026 auf 1,185 bis 1,225 Milliarden US-Dollar an und traf Investitionsentscheidungen für neue Projekte von rund 400 Millionen US-Dollar.