DSM-Firmenich-Aktie: Deutsche Bank stuft auf „Hold“ ab – Kursziel steigt dennoch auf 112 Euro

Die Börse reagiert verhalten negativ. Laut goldesel.de notierte die DSM-Firmenich-Aktie am Montagmorgen um 8.27 Uhr bei 103,65 Euro und damit 1,85 Prozent unter dem Vortagesniveau. Der Rücksetzer kommt nach einer beeindruckenden Rally: Seit Jahresbeginn hat das Papier laut goldesel.de rund 51 Prozent zugelegt.

Mit 112 Euro lässt die Deutsche Bank der DSM-Firmenich-Aktie zwar noch rund 8 Prozent Luft nach oben. Nach dem starken Lauf ist der Abstand zwischen Kurs und Kursziel aber deutlich kleiner geworden als zu Jahresbeginn.