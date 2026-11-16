Abstufung mit höherem Kursziel: Die Deutsche Bank senkt die DSM-Firmenich-Aktie von „Buy“ auf „Hold“ – und hebt gleichzeitig das Kursziel von 110 auf 112 Euro an. Hintergrund ist die kräftige Kursrally: Die Lücke zwischen Aktienkurs und Kursziel ist deutlich geschrumpft. Gemessen am Kurs von 103,65 Euro am Montagmorgen liegt das neue Kursziel für die DSM-Firmenich-Aktie nur noch gut 8 Prozent über dem aktuellen Niveau.
DSM-Firmenich-Aktie: Deutsche Bank stuft auf „Hold“ ab – Kursziel steigt dennoch auf 112 Euro
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
DSM-Firmenich AG (DSFIR): Halten, Kursziel 112,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Deutsche Bank (Analyst in den Quellen nicht genannt) vom 16.11.2026, 08:14 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 08:49 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 08:49 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Abstufung nach starker Rally: Die Deutsche Bank senkt die DSM-Firmenich-Aktie von „Buy“ auf „Hold“, hebt das Kursziel aber leicht von 110 auf 112 Euro an. Nach einem Kursplus von rund 51 Prozent seit Jahresbeginn liegt das Ziel nur noch gut 8 Prozent über dem aktuellen Kurs.
Steckbrief
- Unternehmen
- DSM-Firmenich AG
- Handelssymbol
- DSFIR (Euronext Amsterdam)
- ISIN
- CH1216478797
- Analyst
- in den vorliegenden Meldungen nicht namentlich genannt
- Bank
- Deutsche Bank
- Rating
- Hold (zuvor Buy)
- Kursziel
- 112 EUR (zuvor 110 EUR)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut goldesel.de, 16.11.2026, 08:27 Uhr
Das Rating im Detail
Von „Buy“ auf „Hold“ – Deutsche Bank nimmt den Fuß vom Gas
Die Abstufung der DSM-Firmenich-Aktie wurde am Montag, 16. November 2026, im „Insider Briefing“ von cash.ch sowie von goldesel.de gemeldet. Beide Quellen nennen übereinstimmend die Deutsche Bank als Absender, die neue Einstufung „Hold“ nach zuvor „Buy“ sowie das von 110 auf 112 Euro angehobene Kursziel.
Den Namen des verantwortlichen Analysten der Deutschen Bank nennen die vorliegenden Meldungen nicht. Eine ausführliche Begründung der Abstufung ist in den öffentlich zugänglichen Meldungen ebenfalls nicht enthalten. Festzuhalten ist: Das Rating sinkt, das Kursziel steigt leicht.
|Kennzahl
|Bisher
|Neu
|Rating
|Buy
|Hold
|Kursziel
|110 EUR
|112 EUR
|Abstand zum Kurs von 103,65 EUR
|+6,1 %
|+8,1 %
Quelle: cash.ch, goldesel.de; Abstand: eigene Berechnung
Kursreaktion
DSM-Firmenich-Aktie zum Wochenstart im Minus
Die Börse reagiert verhalten negativ. Laut goldesel.de notierte die DSM-Firmenich-Aktie am Montagmorgen um 8.27 Uhr bei 103,65 Euro und damit 1,85 Prozent unter dem Vortagesniveau. Der Rücksetzer kommt nach einer beeindruckenden Rally: Seit Jahresbeginn hat das Papier laut goldesel.de rund 51 Prozent zugelegt.
Mit 112 Euro lässt die Deutsche Bank der DSM-Firmenich-Aktie zwar noch rund 8 Prozent Luft nach oben. Nach dem starken Lauf ist der Abstand zwischen Kurs und Kursziel aber deutlich kleiner geworden als zu Jahresbeginn.
Einordnung
Zweite Abstufung innerhalb einer Woche
Die Deutsche Bank ist nicht das erste Haus, das bei der DSM-Firmenich-Aktie auf die Bremse tritt. Laut goldesel.de hatte bereits Jefferies am 11. November das Votum von „Buy“ auf „Hold“ gesenkt und das Kursziel von 117 auf 110 Euro reduziert. Optimistischer zeigt sich Bernstein: Die Analysten hoben am 10. November ihr Kursziel von 103 auf 121 Euro an und bestätigten die Einstufung „Outperform“.
Deutsche Bank, 16.11.2026
Abstufung von „Buy“ auf „Hold“, Kursziel von 110 auf 112 Euro angehoben.
Jefferies, 11.11.2026
Abstufung von „Buy“ auf „Hold“, Kursziel von 117 auf 110 Euro gesenkt.
Bernstein, 10.11.2026
„Outperform“ bestätigt, Kursziel von 103 auf 121 Euro angehoben.
Das Bild ist damit gespalten: Bernstein sieht Potenzial bis 121 Euro, Jefferies und die Deutsche Bank stehen nach der Rally mit „Hold“ an der Seitenlinie.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist die Deutsche Bank, der Analyst wird in den vorliegenden Quellen nicht namentlich genannt. Die Originalstudie ist nicht öffentlich zugänglich; die früheste belegte Veröffentlichung der Einstufung datiert vom 16.11.2026, 07:14 Uhr UTC (goldesel.de), bestätigt durch das Insider Briefing von cash.ch (08:15 Uhr MEZ). Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 112 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: research.db.com/Research/Disclosures/CompanySearch. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Quelle der Empfehlung: Deutsche Bank (Analyst in den Quellen nicht genannt).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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