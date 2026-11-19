Das Dreiergespräch fand am Donnerstag in einer Villa in Shenzhen am Rande des APEC-Gipfels statt, den China ausrichtet. Die Stuttgarter Zeitung meldete um 10:00 Uhr MEZ, das Treffen sei gestartet; die Uhrzeit des Beginns nennt keine der gelesenen Quellen. Zuvor hatte Trump Putin und Xi nach Berichten jeweils einzeln getroffen. Putin eröffnete die Runde laut Tagesspiegel mit dem Wunsch nach Beratungen über globale und regionale Fragen sowie Energiesicherheit.

Trump sagte zum Auftakt laut L'essentiel: „Wir schreiben wirklich Geschichte.“ Über abgestimmte Reduzierungen der Atomarsenale sagte er laut Tagesspiegel, das sei „eine sehr schwierige Sache“. Xi sprach sich laut Xinhua für eine Welt ohne Atomwaffen aus und mahnte, ein Atomkrieg dürfe nie geführt werden. Putin erwartet nach Angaben des Tagesspiegels einen „großen potenziellen Nutzen“ der Gespräche.

Konkrete Vereinbarungen blieben nach den dpa-Berichten aus. Eine Einigung zum Ende des Ukraine-Krieges wurde laut L'essentiel nicht bestätigt, Vorschläge für eine Waffenruhe oder Friedensverhandlungen sind nicht bekannt. Der Gipfel gilt den Berichten zufolge eher als Auftakt für vertiefte Gespräche. Ukraine und europäische Staaten waren am Tisch nicht beteiligt.