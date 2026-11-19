Wann treffen sich Trump, Xi und Putin? Nach Trumps Angaben heute in Shenzhen; ein Ergebnis wird bislang nicht gemeldet.

Worum geht es? Laut Fox um Atomwaffen, laut ABC um Fortschritte in der Ukraine; Handel wird in den Gesprächen mit Xi erwartet.

Wie reagiert der DAX? Vorbörslich wird er bei 25.813 Punkten (plus 0,3 Prozent) gesehen, Stand 07:32 Uhr.

Was heißt das für Rüstungsaktien? Fortschritte beim Frieden und die europäische Ukraine-Finanzierung sind gegenläufige Faktoren; konkrete Kursfolgen lassen sich nicht ableiten.