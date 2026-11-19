In Shenzhen sind die Staats- und Regierungschefs der USA, Chinas und Russlands beim APEC-Gipfel zusammengekommen; das Dreiertreffen soll laut Trump noch heute stattfinden, ein Ergebnis wird bis zum Redaktionsstand nicht gemeldet. Der DAX wird vorbörslich bei 25.813 Punkten gesehen, plus 0,3 Prozent (IG, 07:32 Uhr), nachdem er am Mittwoch mit 25.736,24 Punkten 1,19 Prozent schwächer geschlossen hatte (finanzen.at, Stand 07:12 Uhr). Für Rüstungsaktien, Handelswerte und den DAX ist offen, ob aus der Szenerie Beschlüsse werden.
Dreiergipfel Shenzhen: Gruppenfoto steht, Trump sieht "Bühne bereitet" - Asiens Börsen gespalten, DAX vorbörslich im Plus - Was ist bis zum Ergebnis schon eingepreist?
Trump, Xi und Putin standen beim APEC-Gipfel in Shenzhen auf einem Foto, das Dreiertreffen folgt laut Trump noch heute. Ergebnisse gibt es bislang nicht. Asiens Börsen reagieren gemischt: Nikkei im Plus, Hang Seng und Shanghai im Minus. Was Anleger heute am DAX, an Rüstungsaktien und an Handelsthemen beobachten.
Der Stand
Was ist in Shenzhen bislang passiert?
Nach den Live-Berichten von ABC News (Stand 19.11., 01:52 Uhr New Yorker Zeit, 07:52 Uhr MEZ) und Fox News (18.11., 22:14 Uhr New Yorker Zeit) entstand am Abend ein Gruppenfoto der APEC-Spitzen mit Trump, Xi und Putin. Ein Beamter bestätigte laut ABC ein bilaterales Treffen von Trump und Putin am Donnerstag; Trump sagte danach, das Gespräch habe die Bühne für das Dreiertreffen bereitet. Zur Ukraine sagte er laut ABC, man wolle bei dem Krieg „helfen“; er erwarte, dass etwas dabei herauskomme. Ein Treffen von Trump und Xi ist laut Fox für den Donnerstagnachmittag in der Kylin Villa angesetzt. Als Schwerpunkt des Dreiertreffens nennt Fox die Reduzierung nuklearer Waffen, ABC spricht von Fortschritten in der Ukraine.
Was nicht gemeldet wird: Entscheidungen zu Zöllen mit China, zu Chips, zu Seltenen Erden oder zu Sanktionen gegen Russland. Auch eine Börsenreaktion auf das Gipfelgeschehen nennen die Seiten nicht. Das Weiße Haus verwies am 18.11. auf ein Handelsabkommen mit Thailand, nach dessen Unterzeichnung Zölle auf 99 Prozent der Waren entfallen sollen (ABC, laut Faktenblatt).
|Index
|Stand
|Veränderung
|Nikkei 225
|59.247,26
|plus 0,38%
|Hang Seng
|22.807,61
|minus 2,09%
|Shanghai Composite
|3.569,31
|minus 0,52%
Stand 07:12 Uhr MEZ laut finanzen.at; Werte schwanken im Handelsverlauf. Nikkei laut dpa-AFX um 07:23 Uhr bei plus 0,85 Prozent.
Quelle: finanzen.at, dpa-AFX
Das große Bild
Was bedeutet der Dreiergipfel für DAX, Rüstungsaktien und Handel?
Der Dreiergipfel bündelt drei Marktthemen: Frieden und Sicherheitsgarantien für die Ukraine, Nuklearfragen und den Handelsstreit USA–China. Für Rüstungsaktien wie die Rheinmetall Aktie ist ein Fortschritt Richtung Waffenruhe ein gegenläufiger Faktor zur Nachfrage nach Rüstung; gleichzeitig tagt heute im Berliner Kanzleramt die Koalition der Willigen. Für den DAX zählt zusätzlich, ob die USA und China ihre Handelspause verlängern. Asiens Börsen zeigen noch keine einheitliche Richtung: Der Hang Seng gibt deutlich nach, der Nikkei legt zu. Eine Verbindung zum Gipfel ist aus den Quellen nicht belegt. Das ist eine Einordnung der Redaktion, keine Prognose.
Termine
Was beobachten Anleger heute?
FAQ
Häufige Fragen zum Dreiergipfel in Shenzhen
Wann treffen sich Trump, Xi und Putin? Nach Trumps Angaben heute in Shenzhen; ein Ergebnis wird bislang nicht gemeldet.
Worum geht es? Laut Fox um Atomwaffen, laut ABC um Fortschritte in der Ukraine; Handel wird in den Gesprächen mit Xi erwartet.
Wie reagiert der DAX? Vorbörslich wird er bei 25.813 Punkten (plus 0,3 Prozent) gesehen, Stand 07:32 Uhr.
Was heißt das für Rüstungsaktien? Fortschritte beim Frieden und die europäische Ukraine-Finanzierung sind gegenläufige Faktoren; konkrete Kursfolgen lassen sich nicht ableiten.
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