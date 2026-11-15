Drägerwerk Aktienanalyse: Berenberg sieht 156 Euro, Kapitalmarkttag vor der Tür – zündet jetzt der Margen-Turbo?

Ein einziger Analystenkommentar hat die Woche der Drägerwerk Aktie geprägt. Am Mittwoch nahm die Privatbank Berenberg die Vorzugsaktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 156 Euro in die Beobachtung auf – rund 50 Prozent über dem damaligen Kurs. Die Aktie sprang an diesem Tag um fast 8 Prozent und beendete die Woche mit einem Plus von 8,53 Prozent auf Rang fünf der TecDAX-Gewinner. Auf Jahressicht hat sich der Wert um fast 60 Prozent verteuert. Unsere Drägerwerk Aktienanalyse zeigt, ob der Optimismus berechtigt ist und was die Drägerwerk Aktienprognose vor dem Kapitalmarkttag am 18. November bestimmt.