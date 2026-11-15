Ein einziger Analystenkommentar hat die Woche der Drägerwerk Aktie geprägt. Am Mittwoch nahm die Privatbank Berenberg die Vorzugsaktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 156 Euro in die Beobachtung auf – rund 50 Prozent über dem damaligen Kurs. Die Aktie sprang an diesem Tag um fast 8 Prozent und beendete die Woche mit einem Plus von 8,53 Prozent auf Rang fünf der TecDAX-Gewinner. Auf Jahressicht hat sich der Wert um fast 60 Prozent verteuert. Unsere Drägerwerk Aktienanalyse zeigt, ob der Optimismus berechtigt ist und was die Drägerwerk Aktienprognose vor dem Kapitalmarkttag am 18. November bestimmt.
Drägerwerk Aktienanalyse: Berenberg sieht 156 Euro, Kapitalmarkttag vor der Tür – zündet jetzt der Margen-Turbo?
Plus 8,53 Prozent in einer Woche: Eine Kaufempfehlung von Berenberg mit einem Kursziel von 156 Euro hat die Drägerwerk Aktie an die Spitze des TecDAX katapultiert. Am 18. November will der Lübecker Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern seine Ziele bis 2030 vorstellen. Unsere Drägerwerk Aktienanalyse zeigt, wie viel Margenpotenzial wirklich in Dräger steckt und was die Drägerwerk Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Drägerwerk AG & Co. KGaA
- Sitz
- Lübeck
- Ticker
- DRW3 (Xetra, Vorzugsaktie)
- Index
- TecDAX
- Kurs
- rund 108 Euro
- Dividende
- 2,27 Euro je Vorzugsaktie
- Vorstandschef
- Stefan Dräger
- Geschäft
- Medizintechnik, Sicherheitstechnik
Stand: 13.11.2026, Vorzugsaktie; Kurs gerundet, Xetra-Schluss 13.11.2026
Die Woche
Berenberg zündet die Rally: Spitzenplatz am Mittwoch
Die Drägerwerk Aktie war am Mittwoch der stärkste Wert unter den kleineren deutschen Titeln.
Analyst Christian Ehmann von Berenberg sieht Dräger vor einem deutlichen Profitabilitätsschub. Das Unternehmen habe bislang trotz soliden Wachstums niedrigere Margen erzielt als seine Wettbewerber. Eine konsequent auf Margen ausgerichtete Strategie soll das ändern. Selbst unter konservativen Annahmen sei Drägerwerk sehr attraktiv, so Berenberg. Konkret rechnen die Analysten bis 2028 mit einem durchschnittlichen jährlichen EBIT-Wachstum von 12,3 Prozent und einer Ausweitung der EBIT-Marge von 6,7 Prozent im Jahr 2025 auf 8,4 Prozent im Jahr 2028. Die Aktie stieg am Mittwoch bis an ihr Hoch aus der Vorwoche bei 108,20 Euro.
Das Geschäft
Beatmung, Narkose, Gasmessung: Technik für das Leben
Dräger ist in zwei Welten zu Hause. Die Medizintechnik liefert Beatmungs- und Anästhesiegeräte, Patientenmonitore und Ausstattung für Intensivstationen. Die Sicherheitstechnik stellt Atemschutz, Gaswarngeräte und Alkoholtester für Feuerwehren, Industrie und Behörden her. Das 1889 gegründete Lübecker Familienunternehmen wird in fünfter Generation von Stefan Dräger geführt; die Familie hält rund drei Viertel der stimmberechtigten Stammaktien. An der Börse wird vor allem die liquidere Vorzugsaktie gehandelt.
Die Zahlen
Mehr Umsatz, weniger Gewinn: der Dämpfer im Oktober
Für die Drägerwerk Aktienanalyse wichtig: Das dritte Quartal war operativ ein Rückschlag.
Mitte Oktober hatte Dräger vorläufige Zahlen vorgelegt, die Anleger verschreckten. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 2,1 Prozent auf rund 851 Millionen Euro, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern sank jedoch von 56,7 auf rund 48 Millionen Euro – und das trotz einer Zollrückerstattung von 20,1 Millionen Euro. Die EBIT-Marge fiel von 6,8 auf 5,6 Prozent, weil die Kosten schneller stiegen als die Erlöse. Die Aktie brach daraufhin zweistellig ein. Der Auftragseingang zog allerdings an, was zeigt, dass die Nachfrage intakt ist.
Drägerwerk: EBIT im dritten Quartal
Millionen Euro
Q3 2026 inklusive 20,1 Millionen Euro Zollrückerstattung.
Quelle: Drägerwerk, vorläufige Zahlen vom 14. Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|EBIT
|Q3 2025
|56,7
|Q3 2026
|48
Der Ausblick
Prognose bestätigt, Ambition 2030 im Blick
Dräger hält an seiner Prognose fest: Für 2026 erwartet der Konzern ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 2 bis 6 Prozent und eine EBIT-Marge von 6 bis 8 Prozent. Die Prognose war im Juli nach einem starken ersten Halbjahr angehoben worden. Am 18. November lädt Dräger zum Kapitalmarkttag „Ambition 2030“ nach Lübeck. Dort will das Management erläutern, wie die EBIT-Marge bis 2030 auf mindestens 10 Prozent steigen soll – im Schnitt rund einen Prozentpunkt pro Jahr. Für die Drägerwerk Aktienprognose ist dieser Termin der wichtigste Katalysator der kommenden Wochen.
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Die Bewertung
Kurz vor dem Corona-Hoch: teuer oder immer noch günstig?
Die Vorzugsaktie notiert nahe ihren Hochs aus der Corona-Zeit; das Rekordhoch aus dem Jahr 2015 liegt bei 123,70 Euro. Gemessen an Wettbewerbern wirkt Dräger mit rund dem Siebenfachen des erwarteten operativen Ergebnisses für 2026 dennoch günstig bewertet. Die Analysten sind uneins: Neben Berenberg (156 Euro) rät auch MWB Research zum Kauf, nannte im Sommer aber ein Ziel von 114 Euro. Die DZ Bank sah den fairen Wert im Juli bei 90 Euro und riet zum Halten, Jefferies stuft ebenfalls neutral ein. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Drägerwerk Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Der Kapitalmarkttag überzeugt
Dräger legt einen glaubwürdigen Plan für zweistellige Margen vor. Dann könnte die Aktie das Rekordhoch von 123,70 Euro ins Visier nehmen; das Berenberg-Ziel von 156 Euro bliebe der optimistische Maßstab.
Szenario 2: Gewinnmitnahmen nach dem Termin
Die Ziele bestätigen das Bekannte, ohne zu überraschen. Nach dem Kurssprung nehmen Anleger Gewinne mit, die Aktie pendelt um die Marke von 100 Euro.
Szenario 3: Zweifel an der Marge
Ein schwaches Schlussquartal oder vage Ziele nähren Zweifel an der Margenwende. Dann droht ein Rückfall in Richtung der Oktobertiefs.
Häufige Fragen zur Drägerwerk Aktienanalyse
Warum ist die Drägerwerk Aktie TecDAX-Gewinner der Woche?
Berenberg nahm die Vorzugsaktie am 11. November mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 156 Euro in die Beobachtung auf. Die Aktie stieg in der Woche um 8,53 Prozent.
Was erwartet Dräger für 2026?
Ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 2 bis 6 Prozent und eine EBIT-Marge von 6 bis 8 Prozent.
Wann ist der Kapitalmarkttag?
Am 18. November 2026 in Lübeck. Dräger will dort die Strategie bis 2030 und den Weg zu mindestens 10 Prozent EBIT-Marge erläutern.
Was ist der Unterschied zwischen Stamm- und Vorzugsaktie?
Vorzugsaktien haben kein Stimmrecht, sind an der Börse aber liquider. Die Stimmrechte liegen überwiegend bei der Familie Dräger.
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