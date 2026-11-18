Für die Drägerwerk-Aktie ist heute Zahltag der anderen Art. Ab 10 Uhr legt der Lübecker Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern auf seinem Kapitalmarkttag „Ambition 2030“ offen, wie er die operative Rendite in vier Jahren auf mindestens 10 Prozent hieven will. Die Vorzugsaktie (Xetra: DRW3, ISIN DE0005550636) geht mit Rückenwind in den Termin: Seit Jahresbeginn steht ein Plus von rund 60 Prozent zu Buche, und die Privatbank Berenberg hat erst vor einer Woche ein Kursziel von 156 Euro ausgerufen. Die Erwartungen sind damit hoch – und die jüngsten Quartalszahlen zeigen, wie viel Arbeit noch vor dem Management liegt.
Drägerwerk-Aktie vor dem Kapitalmarkttag – wie realistisch sind zehn Prozent Marge?
Die Drägerwerk-Aktie hat 2026 rund 60 Prozent zugelegt. Heute will Dräger am Kapitalmarkttag zeigen, wie die EBIT-Marge bis 2030 auf mindestens 10 Prozent steigen soll.
Steckbrief
- Unternehmen
- Drägerwerk AG & Co. KGaA
- Sitz
- Lübeck
- Wertpapier
- Vorzugsaktie, Xetra DRW3
- ISIN
- DE0005550636
- Index
- SDAX
- Marktwert
- rund 2,1 Mrd. Euro
- 52-Wochen-Spanne
- 66,00 bis 125,40 Euro
- Dividende
- 2,27 Euro je Vorzugsaktie
- Vorstandschef
- Stefan Dräger
Stand: 18.11.2026, Kursdaten laut stock3, Xetra; Dividende für 2025
Der Termin
Was will Dräger beim Kapitalmarkttag zeigen? Den Fahrplan zur Marge
Dräger hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Die EBIT-Marge soll im Schnitt um rund einen Prozentpunkt pro Jahr zulegen.
Das Ziel ist nicht neu. Schon im Sommer hatte das Management die Marke von mindestens 10 Prozent EBIT-Marge im Jahr 2030 genannt; 2025 lag die Marge bei 6,7 Prozent. Neu sein dürfte heute vor allem das Wie: Investoren erwarten Details zu Wachstumstreibern, Preissetzung und Kostenhebeln. Einige Bausteine sind bekannt. In der Sicherheitstechnik verlagert Dräger bis 2028 Funktionen, betroffen sind Stellen im niedrigen dreistelligen Bereich. Indirekte Engineering-Bereiche wandern nach Tschechien, das Vertriebsnetz in Deutschland wird gestrafft. In der Medizintechnik ist dagegen kein Stellenabbau geplant.
Die Quartalszahlen
Wie liefen die Quartalszahlen der Drägerwerk-Aktie? Zwei Welten in einem Konzern
Die Zahlen für die ersten neun Monate zeigen den Fortschritt – und die Baustelle. Der Umsatz stieg auf 2.453,9 Millionen Euro, währungsbereinigt ein Plus von 5,3 Prozent. Das EBIT kletterte von 77,1 auf 111,8 Millionen Euro, die Marge von 3,3 auf 4,6 Prozent. Auch die Bruttomarge legte deutlich zu, auf 46,8 Prozent. Der Auftragseingang wuchs um 3,1 Prozent auf 2.673,5 Millionen Euro.
Hinter dem Konzernwert verbirgt sich allerdings ein scharfer Kontrast. Die Sicherheitstechnik mit Atemschutz, Gasmesstechnik und Alkoholtestern verdiente nach neun Monaten 11,2 Prozent EBIT-Marge, die Aufträge zogen währungsbereinigt um 13,1 Prozent an. Die größere Medizintechnik mit Beatmung, Anästhesie und Patientenmonitoring schrieb dagegen mit minus 0,7 Prozent noch rote Zahlen, ihre Bestellungen gingen um 3,5 Prozent zurück. Wer an zweistellige Konzernmargen glauben will, muss also vor allem an eine Wende in der Medizintechnik glauben.
|Segment
|Umsatz
|Umsatzplus
|Auftragseingang
|EBIT-Marge
|Vorjahr
|Medizintechnik
|1.367,0 Mio. €
|+4,4 %
|-3,5 %
|-0,7 %
|-1,7 %
|Sicherheitstechnik
|1.087,0 Mio. €
|+6,5 %
|+13,1 %
|11,2 %
|9,8 %
|Konzern
|2.453,9 Mio. €
|+5,3 %
|+3,6 %
|4,6 %
|3,3 %
Veränderungen währungsbereinigt; Margen im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2025.
Quelle: Dräger, Mitteilung vom 29.10.2026
Der Dämpfer
Warum fiel die Aktie nach dem dritten Quartal? Zölle verdecken die Schwäche
Das dritte Quartal zeigte, wie fragil die Erholung noch ist. Der Umsatz wuchs nur um 2,1 Prozent auf 850,8 Millionen Euro, das EBIT sank von 56,7 auf 48,0 Millionen Euro, die Marge von 6,8 auf 5,6 Prozent. Und das, obwohl Rückerstattungen von US-Zöllen das Ergebnis im Quartal mit 20,1 Millionen Euro stützten. Die Medizintechnik kam nur noch auf eine Marge von 1,0 Prozent. Nach den vorläufigen Zahlen Mitte Oktober rutschte die Aktie zeitweise um gut 8 Prozent auf rund 97 Euro ab.
Das Zollthema bleibt ein Unsicherheitsfaktor. Nach neun Monaten summieren sich die einmaligen Ergebnisbeiträge aus den US-Rückerstattungen auf 27,9 Millionen Euro. Dem stehen Zollkosten des laufenden Jahres von 25,8 Millionen Euro gegenüber, die nach geltendem Recht nicht erstattet werden. Ohne die Sondereffekte wäre der Margenfortschritt also deutlich kleiner ausgefallen. Lichtblick: Der Auftragseingang zog im dritten Quartal um 8,2 Prozent an, angeführt von der Sicherheitstechnik mit einem währungsbereinigten Plus von 20,2 Prozent.
EBIT-Marge nach Segmenten, neun Monate
Prozent
- 9M 2025
- 9M 2026
Quelle: Dräger, Mitteilung vom 29.10.2026
Daten als Tabelle
|Segment
|9M 2025
|9M 2026
|Medizintechnik
|-1,7
|-0,7
|Sicherheitstechnik
|9,8
|11,2
|Konzern
|3,3
|4,6
Die Prognose
Welche Prognose gilt für 2026? Jahresziel trotz schwachem Quartal bestätigt
Dräger hält an seinem Ausblick fest: Der Umsatz soll 2026 währungsbereinigt um 2 bis 6 Prozent wachsen, die EBIT-Marge zwischen 6 und 8 Prozent liegen. Die Spanne war im Sommer angehoben worden. Um sie zu erreichen, braucht der Konzern ein starkes Schlussquartal. Vorstandschef Stefan Dräger zeigte sich Ende Oktober zuversichtlich, die Jahresziele zu erreichen.
Die Analysten
Welches Kursziel sehen Analysten für die Drägerwerk-Aktie? Berenberg ist der Optimist
Die Privatbank Berenberg hat die Vorzugsaktie am 11. November mit „Buy“ und einem Kursziel von 156 Euro in die Beobachtung aufgenommen; Analyst Christian Ehmann erwartet einen kräftigen Profitabilitätsschub. Bemerkenswert: Berenberg rechnet für 2028 mit einer Marge von 8,4 Prozent und bleibt mit seinen Annahmen unter dem Managementziel für 2030. Die Aktie sprang am Tag der Studie um gut 7 Prozent. mwb research bestätigte nach den Q3-Eckdaten Mitte Oktober „Buy“ mit einem Kursziel von 135 Euro. Auf Basis der damaligen Schätzungen und eines Kurses von 116,60 Euro kam mwb auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,8 und einen Unternehmenswert vom 9,5-Fachen des EBIT für 2026. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Empfehlung der Redaktion.
Die Struktur
Was bedeutet die Familienkontrolle für Aktionäre? Vorzüge ohne Stimme
Dräger ist seit 1889 ein Familienunternehmen und wird in fünfter Generation von Stefan Dräger geführt. Als Kommanditgesellschaft auf Aktien hat der Konzern zwei Aktiengattungen: Die stimmberechtigten Stammaktien liegen überwiegend in Händen der Familie, die an der Börse deutlich liquidere Vorzugsaktie hat kein Stimmrecht. Anleger kaufen damit Beteiligung an Gewinn und Dividende, aber keinen Einfluss auf die Strategie. Für 2025 schüttete Dräger 2,27 Euro je Vorzugsaktie aus. Zuletzt kaufte der Konzern 60.000 Vorzugsaktien zurück – allerdings für das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm, nicht zur Kurspflege.
Nach dem Kapitalmarkttag richtet sich der Blick auf das Schlussquartal. Erst mit den Zahlen für das Gesamtjahr 2026 zeigt sich, ob Dräger die Spanne von 6 bis 8 Prozent Marge erreicht hat.
Häufige Fragen zur Drägerwerk-Aktie
Wann findet der Kapitalmarkttag von Dräger statt?
Am 18. November 2026, als Hybridveranstaltung für Investoren und Analysten.
Welche Mittelfristziele hat Dräger?
Bis 2030 soll die EBIT-Marge mindestens 10 Prozent erreichen, nach 6,7 Prozent im Jahr 2025.
Wie lautet die Prognose für 2026?
Währungsbereinigt 2 bis 6 Prozent Umsatzwachstum und eine EBIT-Marge von 6 bis 8 Prozent.
Welche Dividende zahlt die Drägerwerk-Aktie?
Für das Geschäftsjahr 2025 gab es 2,27 Euro je Vorzugsaktie.
Was ist der Unterschied zwischen Stamm- und Vorzugsaktie?
Die Vorzugsaktie (DRW3) hat kein Stimmrecht; die Stammaktien liegen überwiegend bei der Familie Dräger.
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