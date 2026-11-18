Die Privatbank Berenberg hat die Vorzugsaktie am 11. November mit „Buy“ und einem Kursziel von 156 Euro in die Beobachtung aufgenommen; Analyst Christian Ehmann erwartet einen kräftigen Profitabilitätsschub. Bemerkenswert: Berenberg rechnet für 2028 mit einer Marge von 8,4 Prozent und bleibt mit seinen Annahmen unter dem Managementziel für 2030. Die Aktie sprang am Tag der Studie um gut 7 Prozent. mwb research bestätigte nach den Q3-Eckdaten Mitte Oktober „Buy“ mit einem Kursziel von 135 Euro. Auf Basis der damaligen Schätzungen und eines Kurses von 116,60 Euro kam mwb auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,8 und einen Unternehmenswert vom 9,5-Fachen des EBIT für 2026. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Empfehlung der Redaktion.