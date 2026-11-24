Drägerwerk Aktie: Nach dem Strategie-Sprung kommt die Pause – Berenberg sieht 156 Euro

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 09:35 2 Min.

Die Drägerwerk Vorzugsaktie wird am Dienstagmorgen bei 121,80 Euro gehandelt, 0,81 Prozent unter dem Vortag, und steht auf der Verliererliste im TecDAX. In der Vorwoche hatte die neue Strategie den Kurs um mehr als fünf Prozent getrieben. Berenberg empfiehlt die Aktie zum Kauf.

Bild: Foto: Frederic Köberl / Unsplash (Zuschnitt aus Medium 4136)

Nicht jeder Platz auf der Verliererliste ist ein Alarmsignal. Die Drägerwerk Aktie wird am Dienstagmorgen bei 121,80 Euro gehandelt, ein Minus von 1,00 Euro oder 0,81 Prozent. Für den Lübecker Hersteller von Medizin- und Sicherheitstechnik ist das nach den Kursgewinnen der vergangenen Tage kaum mehr als ein Durchatmen. Kurs der Drägerwerk Vorzugsaktie 121,80 EUR Veränderung zum Vortag −0,81 % Kursziel von Berenberg 156 EUR Kurs nach dem Strategie-Sprung in der Vorwoche 117,40 EUR Quelle : Kursliste 24.11.2026, 08:00 Uhr; aktiencheck.de; AD HOC NEWS Die Vorgeschichte Eine neue Strategie und ein neuer Fürsprecher Zwei Ereignisse haben die Drägerwerk Aktie zuletzt bewegt. Am 11. November nahm die Privatbank Berenberg die Beobachtung mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 156 Euro auf. Analyst Christian Ehmann sieht das Unternehmen vor einem Wendepunkt bei der Profitabilität. In der vergangenen Woche stellte Drägerwerk dann seine neue Strategie vor, die auf Wachstum und höhere Margen zielt. Die Aktie sprang an diesem Tag um 5,2 Prozent auf 117,40 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Einordnung Stärker als der Markt, auch in der Krise Seit dem Strategietag hat das Papier weitere knapp vier Prozent gewonnen (eigene Rechnung), und das in einer Woche, in der der DAX zeitweise mehr als sechs Prozent verlor. Unsere Lesart: Der Rückgang vom Dienstag ist eine Gewinnmitnahme und kein Urteil über das Unternehmen. Bis zum Kursziel von Berenberg fehlen vom aktuellen Kurs rund 28 Prozent (eigene Rechnung). Eine neue Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Was für die Drägerwerk Aktie spricht Neue Strategie mit höheren Margenzielen

Kaufempfehlung von Berenberg

Stabil in der schwachen Marktphase

Geschäft unabhängig vom KI-Zyklus Was Anleger bedenken sollten Margenziele müssen erst erreicht werden

Kurs seit Mitte November deutlich gestiegen

Kurs vom Morgen stammt aus dem außerbörslichen Handel

Geringe Handelsumsätze verstärken Ausschläge Einordnung der Redaktion: Die Drägerwerk Aktie gehört zu den stillen Gewinnern des Novembers. Dass sie am Dienstag auf der Verliererliste auftaucht, liegt an einem Minus von einem Euro und an einem Markt, in dem sich wenig bewegt. Entscheidend ist, ob das Unternehmen die angekündigte Margenverbesserung liefert. Daran wird die neue Strategie gemessen, und der Kurs mit ihr. FAQ Häufige Fragen zur Drägerwerk Aktie Warum fällt die Drägerwerk Aktie heute?

Eine neue Nachricht liegt nicht vor. Nach den Kursgewinnen der Vorwoche nehmen Anleger Gewinne mit. Welches Kursziel nennt Berenberg?

156 Euro bei der Einstufung Buy. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Drägerwerk Vorzugsaktie?

ISIN DE0005550636, WKN 555063. Handelssymbol an deutschen Börsen: DRW3. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.

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