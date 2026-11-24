Eine neue Unternehmensmeldung gibt es am Dienstag nicht. Der Anstieg hat zwei Quellen. Die erste ist der Markt: An einem Tag, an dem AIXTRON 16 Prozent und Infineon 10 Prozent verlieren, suchen Anleger Geschäftsmodelle, die nicht am KI-Zyklus hängen. Medizin- und Sicherheitstechnik aus Lübeck passt in dieses Raster.

Die zweite Quelle wirkt seit knapp einer Woche. Am 18. November hat Dräger auf seinem ersten Kapitalmarkttag die Strategie „Ambition 2030“ vorgestellt, und die Ziele fielen ehrgeiziger aus, als der Markt erwartet hatte. Seither kennt die Drägerwerk Aktie fast nur eine Richtung. Das Wochenplus liegt laut wallstreet-online bei rund 14 Prozent, das Monatsplus bei gut 26 Prozent.