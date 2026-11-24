Der Markt verkauft Chips und kauft Beatmungsgeräte: Die Drägerwerk Aktie legt am Dienstag um 4,92 Prozent auf 128,00 Euro zu (Vorzugsaktie, Stand 17:48 Uhr, comdirect) und führt die Liste der TecDAX Gewinner an. So hoch stand das Papier in den vergangenen zwölf Monaten nie.
Drägerwerk Aktie: TecDAX Gewinner – fast fünf Prozent Plus und ein neues Jahreshoch mitten im Tech-Ausverkauf
Die Drägerwerk Aktie steigt am Dienstag um 4,92 Prozent auf 128,00 Euro und ist größter TecDAX Gewinner. Während Chipwerte abstürzen, treibt die Strategie „Ambition 2030“ die Lübecker auf ein Rekordniveau.
Warum steigt die Drägerwerk Aktie heute?
Eine neue Unternehmensmeldung gibt es am Dienstag nicht. Der Anstieg hat zwei Quellen. Die erste ist der Markt: An einem Tag, an dem AIXTRON 16 Prozent und Infineon 10 Prozent verlieren, suchen Anleger Geschäftsmodelle, die nicht am KI-Zyklus hängen. Medizin- und Sicherheitstechnik aus Lübeck passt in dieses Raster.
Die zweite Quelle wirkt seit knapp einer Woche. Am 18. November hat Dräger auf seinem ersten Kapitalmarkttag die Strategie „Ambition 2030“ vorgestellt, und die Ziele fielen ehrgeiziger aus, als der Markt erwartet hatte. Seither kennt die Drägerwerk Aktie fast nur eine Richtung. Das Wochenplus liegt laut wallstreet-online bei rund 14 Prozent, das Monatsplus bei gut 26 Prozent.
Ambition 2030: Was Dräger verspricht
Umsatz
Rund 4,5 Milliarden Euro im Jahr 2030, eine Milliarde mehr als 2025. Das entspricht etwa fünf Prozent Wachstum pro Jahr.
Marge
Die EBIT-Marge soll von 6,7 Prozent auf 10 bis 12 Prozent steigen.
Sparten
Medizintechnik: rund 2,5 Milliarden Euro Umsatz bei 7 bis 9 Prozent Marge. Sicherheitstechnik: rund 2,0 Milliarden Euro bei 14 bis 16 Prozent.
Dividende
Mindestens 30 Prozent des Jahresüberschusses sollen an die Aktionäre fließen.
Der Kern der Geschichte ist die Marge. Dräger war über Jahre ein solider, aber renditeschwacher Konzern. Gelingt der Sprung in den zweistelligen Bereich, würde sich der operative Gewinn annähernd verdoppeln. Diese Aussicht bewertet die Börse gerade neu.
Was jetzt für die Drägerwerk Aktie zählt
Für den TecDAX Gewinner des Tages kommt es darauf an, ob die nächsten Quartale erste Belege für den Margenpfad liefern. Kurzfristig spielt auch die Marktstimmung eine Rolle: Dreht der Technologiesektor nach oben, kann Geld aus defensiven Titeln wieder abfließen.
Stammdaten
Drägerwerk AG & Co. KGaA:
Vorzugsaktie: ISIN DE0005550636, WKN 555063, Handelssymbol DRW3
Stammaktie: ISIN DE0005550602, Handelssymbol DRW8, US-Handelssymbol DGWPF (OTC)
Kurs der Vorzugsaktie: 128,00 Euro, plus 4,92 Prozent (Stand 17:48 Uhr, comdirect)
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