Die Drägerwerk Aktie gehört am Donnerstagmittag zu den SDAX Verlierern: Die Vorzugsaktie des Lübecker Medizin- und Sicherheitstechnikers verliert 0,98% auf 121,00 Euro. Der Rücksetzer fällt klein aus, denn die Drägerwerk Aktie hat seit Jahresbeginn rund 70% zugelegt (Stand 19. November) und notierte am 11. November noch bei 101,20 Euro, knapp 20% tiefer als jetzt.
Drägerwerk Aktie: SDAX Verlierer am Mittag - Atempause nach Rally
Die Drägerwerk Aktie gibt am Donnerstagmittag um 0,98% auf 121,00 Euro nach und ist SDAX Verlierer. Nach dem starken Lauf der vergangenen Wochen fehlt ein konkreter Auslöser.
Der Auslöser
Warum die Drägerwerk Aktie als SDAX Verlierer nachgibt
Eine eigene Dräger-Nachricht gibt es am Donnerstag nicht. Wahrscheinlich nehmen Anleger nach dem kräftigen Anstieg Gewinne mit: Schon am 19. November, einen Tag nach dem Kapitalmarkttag, gab die Drägerwerk Aktie um gut 2% nach. Dort hatte der Konzern ambitionierte Ziele für 2030 genannt, einen Umsatz von 4,5 Mrd. Euro und eine EBIT-Marge von 10 bis 12%.
Operativ liefert Dräger solide Zahlen: Der Auftragseingang stieg nach neun Monaten währungsbereinigt um 3,6% auf 2.673,5 Mio. Euro, besonders stark in Deutschland und in der Sicherheitstechnik. Die Jahresziele bestätigte der Konzern, er zeigte sich zuversichtlich, sie zu erreichen.
|Kennzahl
|9 Monate 2026
|9 Monate 2025
|Auftragseingang
|2.673,5 Mio. Euro
|2.594,1 Mio. Euro
|Umsatz
|2.453,9 Mio. Euro
|2.343,5 Mio. Euro
|EBIT
|111,8 Mio. Euro
|77,1 Mio. Euro
Das EBIT 2026 enthält 27,9 Mio. Euro aus Zollrückerstattungen.
Quelle: Drägerwerk AG & Co. KGaA, Mitteilung vom 29.10.2026
Einordnung
Zollrückerstattungen stützen das Ergebnis der Drägerwerk Aktie
Das EBIT von 111,8 Mio. Euro profitierte von Einmaleffekten: 27,9 Mio. Euro stammen aus Zollrückerstattungen. Die EBIT-Marge liegt nach neun Monaten bei 4,6% und damit unter dem Zielband von 6 bis 8% für das Gesamtjahr. Um dieses zu erreichen, muss das vierte Quartal deutlich stärker ausfallen als die ersten neun Monate. Die Funktionskosten lagen zudem 5,6% über dem Vorjahreswert.
FAQ
Häufige Fragen zur Drägerwerk Aktie
Warum fällt die Drägerwerk Aktie heute? Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Nach dem Anstieg der vergangenen Wochen dürften Anleger Gewinne mitnehmen.
Ist die Drägerwerk Aktie SDAX Verlierer? Ja. Mit minus 0,98% gehört die Vorzugsaktie am Mittag zu den fünf größten SDAX Verlierern.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Drägerwerk Aktie? Vorzugsaktie: ISIN DE0005550636, WKN 555063, Handelssymbol DRW3 (Xetra). Die Stammaktie hat die ISIN DE0005550602.
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