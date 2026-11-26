Warum fällt die Drägerwerk Aktie heute? Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Nach dem Anstieg der vergangenen Wochen dürften Anleger Gewinne mitnehmen.

Ist die Drägerwerk Aktie SDAX Verlierer? Ja. Mit minus 0,98% gehört die Vorzugsaktie am Mittag zu den fünf größten SDAX Verlierern.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Drägerwerk Aktie? Vorzugsaktie: ISIN DE0005550636, WKN 555063, Handelssymbol DRW3 (Xetra). Die Stammaktie hat die ISIN DE0005550602.