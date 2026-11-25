Zwei Ereignisse haben die Drägerwerk Aktie im November getragen. Am 11. November nahm Berenberg die Bewertung mit „Buy“ und einem Kursziel von 156 Euro auf. Am 18. November stellte der Konzern auf seinem Kapitalmarkttag die Ziele bis 2030 vor und kündigte an, den Umsatz um eine Milliarde Euro steigern zu wollen. Berenberg erhöhte das Kursziel daraufhin auf 162 Euro.