Auf den Höhenflug folgt die Landung: Die Drägerwerk Aktie fällt am Mittwoch um 4,98 Prozent auf 122,20 Euro und ist fünftgrößter SDAX Verlierer (Stand 17:50 Uhr, comdirect). Am Dienstag war die Vorzugsaktie des Lübecker Medizin- und Sicherheitstechnikkonzerns noch auf 128,60 Euro gesprungen, so hoch wie nie zuvor.
Drägerwerk Aktie: SDAX Verlierer am Abend – einen Tag nach dem Rekordhoch folgt der Rücksetzer
Die Drägerwerk Aktie verliert am Mittwoch 4,98 Prozent auf 122,20 Euro und zählt zu den SDAX Verlierern. Erst am Dienstag hatte die Vorzugsaktie ein Rekordhoch markiert. Jetzt nehmen Anleger Gewinne mit.
Der Auslöser
Warum fällt die Drägerwerk Aktie heute?
Eine Meldung aus Lübeck gibt es nicht. Der Rücksetzer der Drägerwerk Aktie ist die Kehrseite einer außergewöhnlichen Rally. Seit Jahresbeginn hatte der Titel bis Dienstag rund 83 Prozent zugelegt. Wer so weit vorn liegt, sichert in einem fallenden Markt gern Gewinne. Der Dax verlor am Mittwoch 1,26 Prozent und schloss auf dem tiefsten Stand seit Juli.
Bemerkenswert bleibt die Größenordnung: Das Minus von heute radiert fast exakt das Plus von gestern aus. Der SDAX Verlierer steht damit wieder dort, wo er zu Wochenbeginn notierte.
Der Hintergrund
Was die Rally ausgelöst hat
Zwei Ereignisse haben die Drägerwerk Aktie im November getragen. Am 11. November nahm Berenberg die Bewertung mit „Buy“ und einem Kursziel von 156 Euro auf. Am 18. November stellte der Konzern auf seinem Kapitalmarkttag die Ziele bis 2030 vor und kündigte an, den Umsatz um eine Milliarde Euro steigern zu wollen. Berenberg erhöhte das Kursziel daraufhin auf 162 Euro.
Im Oktober hatte es noch anders ausgesehen. Nach vorläufigen Zahlen mit einem gesunkenen Quartals-EBIT war die Aktie eingebrochen. Die Jahresprognose bestätigte der Vorstand jedoch, und die neue Strategie überzeugte den Markt.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Drägerwerk Aktie
Warum ist die Drägerwerk Aktie SDAX Verlierer?
Nach dem Rekordhoch vom Dienstag nehmen Anleger Gewinne mit. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht.
Was hat Dräger für 2030 angekündigt?
Der Konzern will den Umsatz bis 2030 um eine Milliarde Euro steigern.
Welches Kursziel nennt Berenberg?
162 Euro bei der Einstufung „Buy“.
Drägerwerk Vorzugsaktie: ISIN DE0005550636, WKN 555063, Börsenkürzel DRW3.
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