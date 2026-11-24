Während Chipwerte zweistellig einbrechen, schreibt ein Lübecker Traditionskonzern Börsengeschichte: Die Drägerwerk Aktie steigt am Dienstag um 5,41 Prozent auf 128,60 Euro und ist der größte SDAX Gewinner. Die Vorzugsaktie des Herstellers von Medizin- und Sicherheitstechnik lässt damit ihr bisheriges Rekordhoch von 125,40 Euro hinter sich.
Drägerwerk Aktie: SDAX Gewinner am Abend – plus 5,4 Prozent, mitten im Tech-Ausverkauf fällt das Rekordhoch von 125,40 Euro
Die Drägerwerk Aktie gewinnt am Dienstag 5,41 Prozent auf 128,60 Euro und ist größter SDAX Gewinner. Die Vorzugsaktie übertrifft ihr Rekordhoch vom September. Rückenwind geben die Ziele bis 2030 und eine Kaufempfehlung von Berenberg.
Der Auslöser
Warum die Drägerwerk Aktie als SDAX Gewinner davonzieht
Eine neue Meldung aus Lübeck gibt es am Dienstag nicht. Der Kursgewinn setzt einen Lauf fort, der vor zwei Wochen begonnen hat, und er passt in das Bild dieses Handelstages: Anleger ziehen Geld aus Halbleiterwerten ab und suchen Unternehmen mit berechenbarem Geschäft. Drägerwerk baut Beatmungsgeräte, Narkosetechnik und Atemschutz. Das hat mit dem Auf und Ab der KI-Werte wenig zu tun.
Die Zahlen des Anstiegs sind beachtlich. Schon am Nachmittag, bei 127,80 Euro, lag das Wochenplus bei rund 14 Prozent, der Gewinn auf Monatssicht bei gut 26 Prozent. Seit Jahresbeginn hat die Drägerwerk Aktie rund 83 Prozent zugelegt. Mit dem Sprung über 125,40 Euro ist die letzte Hürde aus dem September genommen.
Der Hintergrund
Eine Milliarde mehr Umsatz und fast die doppelte Marge bis 2030
Der Treibstoff der Rally stammt vom 18. November. Auf dem ersten Kapitalmarkttag der Firmengeschichte stellte Drägerwerk die „Ambition 2030“ vor. Der Umsatz soll von 3,5 Milliarden Euro im Jahr 2025 auf rund 4,5 Milliarden Euro steigen, die EBIT-Marge von 6,7 Prozent auf 10 bis 12 Prozent. Die Medizintechnik soll rund 2,5 Milliarden Euro Umsatz bei 7 bis 9 Prozent Marge erreichen, die Sicherheitstechnik rund 2,0 Milliarden Euro bei 14 bis 16 Prozent. Ein Händler verwies darauf, dass der Markt bis dahin nur mit 4,3 Milliarden Euro Umsatz und rund 8 Prozent Marge gerechnet hatte.
Dazu kommt Rückenwind von Analysten. Die Privatbank Berenberg nahm die Drägerwerk Aktie am 11. November mit „Buy“ und einem Kursziel von 156 Euro in die Bewertung auf. Vergessen ist damit der Schreck von Mitte Oktober, als die Aktie nach den Zahlen zum dritten Quartal zweistellig eingebrochen war, weil die Kosten schneller stiegen als der Umsatz. Für 2026 peilt der Konzern eine EBIT-Marge von 6,0 bis 8,0 Prozent an. Der Weg zu den Zielen für 2030 ist also noch weit.
FAQ
Häufige Fragen zur Drägerwerk Aktie
Warum steigt die Drägerwerk Aktie heute?
Eine neue Meldung gibt es nicht. Die Aktie setzt ihre Rally nach dem Kapitalmarkttag und der Kaufempfehlung von Berenberg fort und profitiert von der Suche nach defensiven Werten.
Ist die Drägerwerk Aktie SDAX Gewinner?
Ja. Mit plus 5,41 Prozent ist sie am Abend der größte Gewinner im SDAX.
Welche Ziele hat Drägerwerk für 2030?
Rund 4,5 Milliarden Euro Umsatz und eine EBIT-Marge von 10 bis 12 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Drägerwerk Aktie?
Vorzugsaktie: ISIN DE0005550636, WKN 555063, Handelssymbol DRW3 (Xetra), US-Handelssymbol DRWKF (OTC).
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