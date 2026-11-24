Warum steigt die Drägerwerk Aktie heute?

Eine neue Meldung gibt es nicht. Die Aktie setzt ihre Rally nach dem Kapitalmarkttag und der Kaufempfehlung von Berenberg fort und profitiert von der Suche nach defensiven Werten.

Ist die Drägerwerk Aktie SDAX Gewinner?

Ja. Mit plus 5,41 Prozent ist sie am Abend der größte Gewinner im SDAX.

Welche Ziele hat Drägerwerk für 2030?

Rund 4,5 Milliarden Euro Umsatz und eine EBIT-Marge von 10 bis 12 Prozent.