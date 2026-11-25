Die Drägerwerk Aktie ist einer der auffälligsten Nebenwerte des Jahres. Am 18. November stellte der Lübecker Medizin- und Sicherheitstechnikspezialist auf seinem Kapitalmarkttag seine Ziele bis 2030 vor – die Vorzugsaktie sprang um 5,6 Prozent auf 117,80 Euro. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von fast 70 Prozent zu Buche, das Rekordhoch von 125,40 Euro aus dem September rückt wieder in Reichweite.
Drägerwerk Aktie: Fast 70 Prozent Plus, Prognose erhöht, Rekordhoch in Reichweite – startet der Lübecker Nebenwert durch?
Seit Herbst 2024 hat sich die Vorzugsaktie fast verdreifacht. Nach dem Kapitalmarkttag mit Zielen bis 2030 nimmt die Drägerwerk Aktie das Rekordhoch ins Visier. Was die Rally trägt und wo es hakt.
Die Erholung
Vom Corona-Kater zum Rekordkurs
Noch im November 2024 notierte das Papier bei gut 42 Euro. Seitdem hat sich die Vorzugsaktie fast verdreifacht und im September erstmals das alte Rekordhoch aus dem Jahr 2015 überwunden. Getragen wird die Rally von besseren Geschäften: Dräger hat die Prognose für die EBIT-Marge 2026 auf 6,0 bis 8,0 Prozent angehoben, nach zuvor 5,0 bis 7,5 Prozent. Der Umsatz soll währungsbereinigt um 2 bis 6 Prozent wachsen.
Der Dämpfer
Schwächere Marge im dritten Quartal
Ganz ohne Rückschläge verlief das Jahr nicht. Im dritten Quartal sank die EBIT-Marge auf rund 5,6 Prozent nach 6,8 Prozent im Vorjahr, im Oktober gab der Kurs deutlich nach. Das Management betont dennoch, dass die Nachfrage nach seiner „Technik für das Leben“ spürbar zugenommen habe. Mit den Zielen bis 2030 will Dräger nun zeigen, dass die Profitabilität dauerhaft steigt.
Die Drägerwerk Aktie steht an einer technischen und fundamentalen Schwelle. Gelingt es, die Marge im Schlussquartal zu steigern, hätte der Ausbruch über das Rekordhoch ein solides Fundament.
Häufige Fragen zur Drägerwerk Aktie
Was hat Dräger beim Kapitalmarkttag vorgestellt?
Die Unternehmensziele bis zum Jahr 2030.
Wie lautet die Prognose für 2026?
Währungsbereinigt 2 bis 6 Prozent Umsatzwachstum und eine EBIT-Marge von 6,0 bis 8,0 Prozent.
Wo liegt das Rekordhoch?
Bei 125,40 Euro, erreicht im September 2026.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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