Was hat Dräger beim Kapitalmarkttag vorgestellt?

Die Unternehmensziele bis zum Jahr 2030.

Wie lautet die Prognose für 2026?

Währungsbereinigt 2 bis 6 Prozent Umsatzwachstum und eine EBIT-Marge von 6,0 bis 8,0 Prozent.

Wo liegt das Rekordhoch?

Bei 125,40 Euro, erreicht im September 2026.