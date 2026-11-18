Mit der Ambition 2030 hat Drägerwerk eine langfristige Wachstumsstrategie präsentiert, die das wirtschaftliche Profil des Unternehmens erheblich verändern könnte. Der Umsatz soll von rund 3,5 Milliarden Euro im Jahr 2025 auf etwa 4,5 Milliarden Euro bis 2030 steigen. Gleichzeitig möchte der Konzern seine EBIT-Marge von 6,7 Prozent auf 10 bis 12 Prozent verbessern. Daraus ergibt sich ein rechnerisches operatives Ergebnis von 450 bis 540 Millionen Euro im Zieljahr. Besonders die Sicherheitstechnik könnte mit einer angestrebten EBIT-Marge von 14 bis 16 Prozent zu einem wichtigen Gewinnmotor werden. Auch die Medizintechnik bietet durch integrierte Lösungen, wiederkehrende Umsätze und internationale Expansion attraktive Perspektiven. Hinzu kommt die geplante Fortsetzung einer aktionärsfreundlichen Dividendenpolitik mit einer Ausschüttungsquote von mindestens 30 Prozent des Jahresüberschusses. Die Börse reagiert positiv: Die Drägerwerk-Aktie gewinnt auf Xetra 5,2 Prozent auf 117,40 Euro. Zusätzlichen Rückenwind liefert die Privatbank Berenberg. Analyst Christian Ehmann sieht mit seinem Kursziel von 156 Euro ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 32,88 Prozent und empfiehlt die Aktie zum Kauf. Die positive Einschätzung basiert insbesondere auf dem erheblichen Potenzial zur Verbesserung der Profitabilität und einer disziplinierten Unternehmensstrategie. Allerdings bleiben die Risiken beträchtlich. Die ehrgeizigen Wachstums- und Margenziele müssen erst umgesetzt werden, während internationale Expansion, technologischer Wettbewerb und mögliche Nachfrageschwankungen zusätzliche Herausforderungen darstellen. Für Anleger ergibt sich damit ein attraktives, aber anspruchsvolles Chancen-Risiko-Profil. Sollte Drägerwerk seine Ambition 2030 erfolgreich verwirklichen, könnte die wirtschaftliche Ertragskraft deutlich stärker steigen als der Umsatz. Genau darin liegt das Potenzial für eine nachhaltige Neubewertung der Aktie. Die kommenden Geschäftszahlen werden zeigen müssen, ob aus den ambitionierten Plänen tatsächlich eine neue Ära profitablen Wachstums entsteht.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 18. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.