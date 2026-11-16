Ein einziger Analystenkommentar reichte, um die Drägerwerk Aktie in dieser Woche nach vorn zu katapultieren. Am Mittwoch nahm die Privatbank Berenberg die Vorzugsaktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 156 Euro in die Beobachtung auf – rund 50 Prozent über dem damaligen Kurs. Die Aktie sprang an diesem Tag um fast 8 Prozent und beendete die Woche mit einem Plus von 8,53 Prozent unter den SDAX-Gewinnern. Auf Jahressicht hat sich das Papier um fast 60 Prozent verteuert. Unsere Drägerwerk Aktienanalyse prüft, ob der Optimismus berechtigt ist – und was die Drägerwerk Aktienprognose vor dem Kapitalmarkttag bestimmt.
Drägerwerk Aktie: Berenberg sieht 156 Euro, Strategietag am 18. November – Aktienanalyse: Kommt jetzt der Margen-Turbo?
Plus 8,53 Prozent in einer Woche: Die Drägerwerk Aktie gehört zu den Gewinnern im SDAX. Eine Kaufempfehlung von Berenberg mit einem Kursziel von 156 Euro hat die Vorzugsaktie des Lübecker Medizin- und Sicherheitstechnikkonzerns angeschoben. Am 18. November will Dräger zeigen, wie die Marge bis 2030 zweistellig werden soll. Unsere Drägerwerk Aktienanalyse zeigt, wie realistisch das ist und was die Drägerwerk Aktienprognose bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Drägerwerk AG & Co. KGaA
- Sitz
- Lübeck
- Ticker
- DRW3 (Xetra, Vorzugsaktie)
- Indizes
- SDAX, TecDAX
- Kurs
- rund 108 Euro
- Dividende
- 2,27 Euro je Vorzugsaktie
- Vorstandschef
- Stefan Dräger
- Geschäft
- Medizintechnik, Sicherheitstechnik
Stand: 13.11.2026, Vorzugsaktie; Kurs gerundet, Xetra-Schluss 13.11.2026
Der Auslöser
Berenberg sieht 50 Prozent Potenzial: die Margenwette
Die Drägerwerk Aktie war am Mittwoch einer der stärksten Werte unter den deutschen Nebenwerten.
Berenberg-Analyst Christian Ehmann argumentiert, dass Dräger trotz soliden Wachstums bislang niedrigere Margen erzielt hat als vergleichbare Wettbewerber. Eine konsequent auf Profitabilität ausgerichtete Strategie soll diese Lücke schließen. Bis 2028 rechnet die Bank mit einem jährlichen EBIT-Wachstum von durchschnittlich 12,3 Prozent und einer Ausweitung der EBIT-Marge von 6,7 Prozent im Jahr 2025 auf 8,4 Prozent. Selbst unter konservativen Annahmen sei die Aktie sehr attraktiv. Am Mittwoch kletterte das Papier bis an sein Hoch aus der Vorwoche bei 108,20 Euro.
Das Geschäft
Beatmung, Narkose, Atemschutz: Technik für das Leben
Dräger ist in zwei Welten zu Hause. Die Medizintechnik liefert Beatmungs- und Narkosegeräte, Patientenmonitore und Ausstattung für Intensivstationen. Die Sicherheitstechnik stellt Atemschutz, Gaswarngeräte und Alkoholtester für Feuerwehren, Industrie und Behörden her. Das 1889 gegründete Familienunternehmen wird in fünfter Generation von Stefan Dräger geführt; die Familie hält rund drei Viertel der stimmberechtigten Stammaktien. Gehandelt wird vor allem die Vorzugsaktie ohne Stimmrecht.
Die Zahlen
Mehr Umsatz, weniger Gewinn: der Dämpfer im Oktober
Ganz ohne Kratzer ist die Story nicht. Im dritten Quartal stieg der Umsatz zwar um 2,1 Prozent auf rund 851 Millionen Euro, das EBIT sank aber von 56,7 auf rund 48 Millionen Euro – trotz einer Zollrückerstattung von 20,1 Millionen Euro. Die EBIT-Marge fiel von 6,8 auf 5,6 Prozent, weil die Kosten schneller stiegen als die Erlöse. Die Aktie brach nach den vorläufigen Zahlen Mitte Oktober zweistellig ein und liegt auf Monatssicht trotz der Rally dieser Woche noch leicht im Minus. Positiv: Der Auftragseingang zog an.
Drägerwerk: EBIT im dritten Quartal
Millionen Euro
Q3 2026 inklusive 20,1 Millionen Euro Zollrückerstattung.
Quelle: Drägerwerk, vorläufige Zahlen vom 14. Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|EBIT
|Q3 2025
|56,7
|Q3 2026
|48
Der Ausblick
Ambition 2030: der Kapitalmarkttag als Prüfstein
Dräger bestätigte die Prognose für 2026: ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 2 bis 6 Prozent und eine EBIT-Marge von 6 bis 8 Prozent. Am 18. November lädt der Konzern zum Kapitalmarkttag „Ambition 2030“ nach Lübeck. Dort soll der Weg zu einer EBIT-Marge von mindestens 10 Prozent bis 2030 erläutert werden – im Schnitt rund ein Prozentpunkt mehr pro Jahr. Für die Drägerwerk Aktienprognose ist dieser Termin der wichtigste Impuls der kommenden Wochen.
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Die Bewertung
Nahe am Corona-Hoch: teuer oder immer noch günstig?
Die Vorzugsaktie notiert nahe ihren Hochs aus der Corona-Zeit, das Rekordhoch aus dem Jahr 2015 liegt bei 123,70 Euro. Gemessen an Wettbewerbern wirkt Dräger mit rund dem Siebenfachen des erwarteten operativen Ergebnisses dennoch günstig. Die Analysten sind uneins: Neben Berenberg rät MWB Research zum Kauf, nannte im Sommer aber ein Ziel von 114 Euro. Die DZ Bank sah den fairen Wert im Juli bei 90 Euro, Jefferies stuft neutral ein. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Drägerwerk Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Der Kapitalmarkttag überzeugt
Dräger legt einen konkreten Plan für zweistellige Margen vor. Dann rückt das Rekordhoch von 123,70 Euro in Reichweite.
Szenario 2: Gewinnmitnahmen
Die Ziele bestätigen Bekanntes ohne Überraschung. Die Aktie pendelt um die Marke von 100 Euro.
Szenario 3: Zweifel an der Marge
Ein schwaches Schlussquartal oder vage Ziele nähren Zweifel. Dann droht ein Rückfall Richtung der Oktobertiefs.
Häufige Fragen zur Drägerwerk Aktienanalyse
Warum ist die Drägerwerk Aktie SDAX-Gewinner der Woche?
Berenberg nahm die Vorzugsaktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 156 Euro in die Beobachtung auf. Die Aktie stieg in der Woche um 8,53 Prozent.
Wann ist der Kapitalmarkttag?
Am 18. November 2026 in Lübeck.
Was erwartet Dräger für 2026?
Ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 2 bis 6 Prozent und eine EBIT-Marge von 6 bis 8 Prozent.
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