Drägerwerk Aktie: Berenberg sieht 156 Euro, Strategietag am 18. November – Aktienanalyse: Kommt jetzt der Margen-Turbo?

Ein einziger Analystenkommentar reichte, um die Drägerwerk Aktie in dieser Woche nach vorn zu katapultieren. Am Mittwoch nahm die Privatbank Berenberg die Vorzugsaktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 156 Euro in die Beobachtung auf – rund 50 Prozent über dem damaligen Kurs. Die Aktie sprang an diesem Tag um fast 8 Prozent und beendete die Woche mit einem Plus von 8,53 Prozent unter den SDAX-Gewinnern. Auf Jahressicht hat sich das Papier um fast 60 Prozent verteuert. Unsere Drägerwerk Aktienanalyse prüft, ob der Optimismus berechtigt ist – und was die Drägerwerk Aktienprognose vor dem Kapitalmarkttag bestimmt.