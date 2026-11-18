Im Segment Sicherheitstechnik nennt das Management nach den Berichten vier Wachstumsmärkte: Feuerwehren in den USA, Verteidigung, maritime Anwendungen sowie Energiewende und Cleantech. Der Verteidigungsbereich ist politisch getrieben. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat laut ZDF am 13. November den Bundeshaushalt 2027 mit Ausgaben von rund 560,9 Milliarden Euro gebilligt; der Verteidigungsetat liegt dabei bei etwa 109,7 Milliarden Euro, dazu kommen kreditfinanzierte Töpfe. Die Schlussabstimmung im Bundestag ist für den 27. November vorgesehen. Wie viel davon bei Atemschutz, Gasmesstechnik und Schutzausrüstung ankommt, lässt sich aus den Haushaltszahlen allein nicht ableiten; Dräger beziffert den Verteidigungsanteil nach den vorliegenden Berichten nicht.

In der Medizintechnik setzt das Unternehmen auf integrierte Lösungen, wiederkehrende Erlöse aus dem installierten Gerätebestand und den Ausbau des Patientenmonitorings, mit Schwerpunkt auf den USA und dem asiatisch-pazifischen Raum. Europa bleibt die Basis. Für Medtech-Aktien und Industrieaktien im Allgemeinen ist das ein Beispiel dafür, wie stark Investitionsprogramme von Staaten und Kliniken die Planungen prägen.