Die Drägerwerk Vorzugsaktie (ISIN DE0005550636, Ticker DRW3) reagiert am Mittwochvormittag deutlich auf den Kapitalmarkttag: Nach den Berichten zur Strategie „Ambition 2030“ lag die Vorzugsaktie um 10:40 Uhr MEZ bei rund 118 Euro und damit gut 5 bis 6 Prozent im Plus. Das Lübecker Unternehmen will den Umsatz bis 2030 auf rund 4,5 Milliarden Euro steigern, nach etwa 3,5 Milliarden Euro im Jahr 2025, und die EBIT-Marge von 6,7 Prozent auf 10 bis 12 Prozent heben. Die Zahlen sind Zielgrößen des Managements, keine Prognose von aktiencheck.de.
Drägerwerk Aktie: 4,5 Milliarden Euro Umsatz und bis zu 12 Prozent Marge bis 2030 - Wie viel davon steckt schon im Kurs?
Nach dem Kapitalmarkttag in Lübeck legt die Drägerwerk Aktie am Vormittag kräftig zu. Ambition 2030 sieht rund 4,5 Milliarden Euro Umsatz und eine EBIT-Marge von 10 bis 12 Prozent vor. Was hinter den Zielen steckt, welche Rolle Verteidigung und Medizintechnik spielen und was Anleger jetzt beobachten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Drägerwerk AG & Co. KGaA, Lübeck
- ISIN Vorzugsaktie
- DE0005550636
- Ticker Vorzugsaktie
- DRW3 (Xetra)
- Segmente
- Medizintechnik, Sicherheitstechnik
Stand: 18.11.2026, Vorzugsaktie, Angaben laut Berichten vom 18.11.2026
Kapitalmarkttag Lübeck
Was steckt in Ambition 2030 – und was ist neu?
Nach den vorliegenden Berichten verteilt sich das Wachstum von rund einer Milliarde Euro etwa je zur Hälfte auf die beiden Segmente. Die Medizintechnik soll auf rund 2,5 Milliarden Euro Umsatz kommen und eine EBIT-Marge von 7 bis 9 Prozent erreichen. Die Sicherheitstechnik soll rund 2,0 Milliarden Euro erlösen, bei einer Marge von 14 bis 16 Prozent. Die Dividendenpolitik bleibt bei mindestens 30 Prozent des Jahresüberschusses; ein zweistelliges Dividendenwachstum nennen die Berichte als mögliche Entwicklung, nicht als Zusage.
|Größe
|2025
|Ziel 2030
|Konzernumsatz
|rund 3,5 Mrd. €
|rund 4,5 Mrd. €
|EBIT-Marge Konzern
|6,7 %
|10–12 %
|Medizintechnik, Umsatz
|–
|rund 2,5 Mrd. €
|Medizintechnik, EBIT-Marge
|–
|7–9 %
|Sicherheitstechnik, Umsatz
|–
|rund 2,0 Mrd. €
|Sicherheitstechnik, EBIT-Marge
|–
|14–16 %
Zielgrößen des Managements laut Berichten vom 18.11.2026; Basisjahr 2025. Keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: goldesel.de, kapitalmarktexperten.de, it-boltwise.de (18.11.2026)
Eine eigene Überschlagsrechnung der Redaktion macht die Größenordnung greifbar: Aus 6,7 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro ergibt sich ein EBIT von grob 235 Millionen Euro; 10 bis 12 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro wären rund 450 bis 540 Millionen Euro. Der Umsatz müsste dafür im Schnitt um etwa 5 Prozent pro Jahr wachsen. Das ist eine Rechnung auf Basis der Zielwerte, keine Vorhersage.
Das große Bild
Warum Verteidigung und Staatshaushalte für die Drägerwerk Aktie zählen
Im Segment Sicherheitstechnik nennt das Management nach den Berichten vier Wachstumsmärkte: Feuerwehren in den USA, Verteidigung, maritime Anwendungen sowie Energiewende und Cleantech. Der Verteidigungsbereich ist politisch getrieben. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat laut ZDF am 13. November den Bundeshaushalt 2027 mit Ausgaben von rund 560,9 Milliarden Euro gebilligt; der Verteidigungsetat liegt dabei bei etwa 109,7 Milliarden Euro, dazu kommen kreditfinanzierte Töpfe. Die Schlussabstimmung im Bundestag ist für den 27. November vorgesehen. Wie viel davon bei Atemschutz, Gasmesstechnik und Schutzausrüstung ankommt, lässt sich aus den Haushaltszahlen allein nicht ableiten; Dräger beziffert den Verteidigungsanteil nach den vorliegenden Berichten nicht.
In der Medizintechnik setzt das Unternehmen auf integrierte Lösungen, wiederkehrende Erlöse aus dem installierten Gerätebestand und den Ausbau des Patientenmonitorings, mit Schwerpunkt auf den USA und dem asiatisch-pazifischen Raum. Europa bleibt die Basis. Für Medtech-Aktien und Industrieaktien im Allgemeinen ist das ein Beispiel dafür, wie stark Investitionsprogramme von Staaten und Kliniken die Planungen prägen.
Kurs und Vorgeschichte
Wie hat die Drägerwerk Aktie zuletzt reagiert?
Laut goldesel.de lag die Vorzugsaktie um 10:40 Uhr MEZ bei 118 Euro (+6,1 Prozent), seit Jahresbeginn wären das rund 70 Prozent. it-boltwise.de nannte in einer Meldung von 11:34 Uhr MEZ 117,80 Euro (+5,6 Prozent). Dieselbe Quelle schreibt, die Aktie sei Mitte Oktober nach Quartalszahlen zweistellig eingebrochen, die Jahresziele seien aber beibehalten worden. Die Kursangaben stammen aus mehreren Momentaufnahmen und sind nicht exakt vergleichbar; verbindliche Kurse zeigt der Xetra-Handel.
Was Anleger beobachten
Welche Termine und Zahlen zählen jetzt für Drägerwerk?
Die offizielle Unternehmensmitteilung und die Präsentationsunterlagen zum Kapitalmarkttag, um die Zielwerte gegen die Berichte zu prüfen.
Die Verabschiedung des Bundeshaushalts 2027 am 27. November und die Frage, wie sich Verteidigungsausgaben auf Zulieferer verteilen.
Die nächsten Quartalszahlen, an denen sich zeigt, ob Marge und Auftragseingang den Weg zu den 2030-Zielen tragen.
Die Entwicklung in den USA und Asien-Pazifik, wo das Medizintechnik-Wachstum entstehen soll.
FAQ
Häufige Fragen zur Drägerwerk Aktie
Was sind die Ziele von Drägerwerk für 2030? Nach den Berichten rund 4,5 Milliarden Euro Umsatz und eine EBIT-Marge von 10 bis 12 Prozent, nach 6,7 Prozent im Jahr 2025.
Welche Rolle spielt die Verteidigung für die Drägerwerk Aktie? Verteidigung ist einer von vier Wachstumsmärkten der Sicherheitstechnik. Einen Umsatzanteil nennen die vorliegenden Berichte nicht.
Zahlt Drägerwerk weiter Dividende? Die Politik sieht weiter mindestens 30 Prozent des Jahresüberschusses vor; ein höheres Dividendenwachstum ist laut den Berichten möglich, aber nicht zugesagt.
Welche Aktie ist gemeint, Stamm oder Vorzug? Dieser Beitrag bezieht sich auf die Vorzugsaktie (Ticker DRW3, ISIN DE0005550636); die Stammaktie wird separat gehandelt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.