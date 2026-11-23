Charttechnisch hätten die amerikanischen Standardwerte die zentrale Haltezone bei 50.000 Punkten unterschritten, wodurch ein wichtiges Warnsignal für das übergeordnete Chartbild entstehe. Die Bedeutung dieses Unterstützungsbündels speise sich aus der 50-Wochen-Linie (akt. bei 50.385 Punkten) und einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (50.465/49.904 Punkte). Am schwersten wiege aber sicherlich, dass mit dem Bruch dieser Bastion eine Topformation vervollständigt worden sei. Das spreche in Zukunft für eine schwierige Marktphase, in der Erholungen zunächst als technische Gegenbewegungen und nicht automatisch als Beginn eines neuen Aufwärtstrends eingeordnet werden sollten. Es stehe also zu befürchten, dass ein Regimewechsel vom bisher bekannten "buy the dip" hin zu "sell the rallies" stattgefunden habe. Aus der Höhe der Formation lasse sich ein Kursziel im Bereich von 46.000 Punkten ableiten. Erst eine nachhaltige Rückkehr über die oben genannte Schlüsselzone bei rund 50.000 Punkten würde das negative Szenario deutlich entspannen und die Topbildungs-These infrage stellen.