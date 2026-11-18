Zum Handelsstart war die Lage noch ruhiger: Laut Dow Jones Newswires eröffnete der Dow Jones um 09:49 Uhr New Yorker Zeit (15:49 Uhr MEZ) bei 50.596,51 Punkten (-0,3 %), der S&P 500 bei 7.362,70 Punkten (+0,3 %) und der Nasdaq 100 bei 27.198,24 Punkten (+0,7 %). Im Tagesverlauf kippte das Bild: Der Dow gab bis in den späten Nachmittag mitteleuropäischer Zeit deutlich nach, der Nasdaq 100 gab seine Gewinne vollständig ab.

Schon am Dienstag hatte der Dow Jones 1,64 Prozent auf 50.759,42 Punkte verloren, der S&P 500 schloss bei 7.340,53 Punkten (-1,03 %), der Nasdaq 100 bei 27.001,78 Punkten (-0,72 %). Damit summiert sich der Rückgang des Dow Jones binnen zwei Handelstagen auf mehr als 2,9 Prozent.