Der Dow Jones ist am Mittwoch an der Wall Street unter Druck geraten: Gegen 17 Uhr MEZ notierte der Index nach Angaben von Moneycab bei rund 50.115 Punkten und damit 1,27 Prozent im Minus – der tiefste Stand seit gut fünf Monaten. Während der S&P 500 mit rund 7.306 Punkten (-0,47 %) deutlich schwächer tendierte, hielt sich der Nasdaq 100 bei rund 26.977 Punkten (-0,09 %) fast auf Vortagesniveau. Zugleich liegt die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen bei 5,09 Prozent, und der Markt rechnet fest mit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember.
Dow Jones: Tiefster Stand seit gut fünf Monaten – 5,09 Prozent Rendite, Fed-Erhöhung eingepreist – wie lange hält der Dow die Zinsen aus?
Der Dow Jones rutscht am Mittwoch zeitweise um mehr als 1 Prozent auf rund 50.100 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit gut fünf Monaten, während der Nasdaq 100 nahezu unverändert bleibt. Zehnjährige Treasuries rentieren bei 5,09 Prozent, eine Fed-Zinserhöhung im Dezember gilt als nahezu sicher.
Steckbrief
- Index
- Dow Jones Industrial Average
- Ticker
- ^DJI
- ISIN
- US2605661048
- Schluss Dienstag
- 50.759,42 Punkte (-1,64 %)
- Eröffnung Mittwoch
- 50.596,51 Punkte (-0,3 %)
Stand: 18.11.2026, Eröffnungs- und Intraday-Stände Mittwoch, 18.11.2026, laut Dow Jones Newswires (Eröffnung) und Moneycab (rund 17 Uhr MEZ)
Dow Jones aktuell
Wie tief ist der Dow Jones gefallen – und warum fällt er stärker als der Nasdaq?
Zum Handelsstart war die Lage noch ruhiger: Laut Dow Jones Newswires eröffnete der Dow Jones um 09:49 Uhr New Yorker Zeit (15:49 Uhr MEZ) bei 50.596,51 Punkten (-0,3 %), der S&P 500 bei 7.362,70 Punkten (+0,3 %) und der Nasdaq 100 bei 27.198,24 Punkten (+0,7 %). Im Tagesverlauf kippte das Bild: Der Dow gab bis in den späten Nachmittag mitteleuropäischer Zeit deutlich nach, der Nasdaq 100 gab seine Gewinne vollständig ab.
Schon am Dienstag hatte der Dow Jones 1,64 Prozent auf 50.759,42 Punkte verloren, der S&P 500 schloss bei 7.340,53 Punkten (-1,03 %), der Nasdaq 100 bei 27.001,78 Punkten (-0,72 %). Damit summiert sich der Rückgang des Dow Jones binnen zwei Handelstagen auf mehr als 2,9 Prozent.
|Index
|Schluss Dienstag 17.11.
|Mittwoch ca. 17 Uhr MEZ
|Dow Jones
|50.759,42 (-1,64 %)
|ca. 50.115 (-1,27 %)
|S&P 500
|7.340,53 (-1,03 %)
|ca. 7.306 (-0,47 %)
|Nasdaq 100
|27.001,78 (-0,72 %)
|ca. 26.977 (-0,09 %)
Dienstag: Schlusskurse laut finanzen.at. Mittwoch: Moneycab, Stand gegen 17 Uhr MEZ; die Quelle nennt keine genaue Minute.
Quelle: finanzen.at, Dow Jones Newswires, Moneycab
Zinsen
Was bedeuten 5,09 Prozent Rendite – für Dow-Aktien und den Dollar?
Nach Dow-Jones-Newswires-Daten rentierten zehnjährige US-Staatsanleihen zum Börsenstart bei 5,09 Prozent, zweijährige bei 4,81 Prozent und fünfjährige bei 4,91 Prozent. Der Dollar-Index legte um 0,3 Prozent zu und liegt nahe einem 19-Monats-Hoch; der Euro kostete zuletzt 1,0968 US-Dollar. Wenn sichere Anleihen mehr als 5 Prozent abwerfen, steigt der Vergleichsmaßstab für Dividendenwerte und zyklische Industrieaktien, wie sie im Dow Jones stark vertreten sind. Das ist ein bekannter Zusammenhang, aber keine Garantie für einzelne Kursbewegungen – für den heutigen Dow-Rückgang nennen die ausgewerteten Quellen keine einzelne Ursache.
Einschätzung der Redaktion: Das Auseinanderlaufen von Dow und Nasdaq passt zu einem Markt, in dem Anleger Technologiewerte mit starken Zahlen – allen voran Nvidia Aktie – anders behandeln als breite Industrie- und Konsumwerte. Belegt ist das nicht; es ist eine Lesart der Kursverläufe.
Fed
Wie sicher ist die Zinserhöhung im Dezember – und wann kommt das Protokoll?
Laut Upstox (Stand 15:43 Uhr MEZ) sieht das CME-FedWatch-Tool eine Wahrscheinlichkeit von 96 Prozent für eine Zinserhöhung bei der nächsten Fed-Sitzung. Dow Jones Newswires berichtet, ein Schritt im Dezember sei nahezu vollständig eingepreist. NY-Fed-Präsident John Williams sehe keinen Bedarf für einen großen Zinsschritt, Beth Hammack von der Fed Cleveland bevorzuge Schritte von 25 Basispunkten. Am Mittwochabend um 20 Uhr MEZ erscheint das Protokoll der letzten Fed-Sitzung; es dürfte zeigen, wie breit die Zinserhöhung im Offenmarktausschuss getragen wird.
Unternehmen
Welche Aktien bewegen den Index – und was steht heute Abend an?
Nvidia Aktie: Nach den Quartalszahlen (Rechenzentrumsumsatz 107,6 Milliarden Dollar, Prognose 130 Milliarden Dollar) stieg die Aktie zum Start um 2,4 Prozent, drehte laut Moneycab aber ins Minus (-2,3 %). Die Quellen nennen unterschiedliche Zeitpunkte; der Wert ist nicht einheitlich belegt.
Chipwerte: Sandisk -4,2 Prozent, Marvell -3,4 Prozent, Qualcomm und Intel schwächer; Broadcom und Arm leicht im Plus.
Einzelhandel: Target +5,5 Prozent, Lowe's -0,5 Prozent.
Anthropic-Börsengang: Die Preisfestsetzung der geplanten Aktien (Spanne 70 bis 78 Dollar, Zielbewertung rund 1,4 Billionen Dollar) steht am Abend an, erster Handelstag soll Donnerstag sein.
Auch in Europa gab der DAX nach: Laut dpa-AFX (ariva.de, 14:41 Uhr) fiel er auf 25.952 Punkte (-0,4 %).
FAQ
Häufige Fragen zum Dow Jones
Wie steht der Dow Jones heute? Gegen 17 Uhr MEZ lag der Dow Jones laut Moneycab bei rund 50.115 Punkten (-1,27 %), dem tiefsten Stand seit gut fünf Monaten.
Warum fällt der Dow stärker als der Nasdaq 100? Die Quellen nennen keinen einzelnen Grund. Auffällig ist, dass Technologiewerte nach den Nvidia-Zahlen stabiler blieben als breite Industrie- und Konsumwerte.
Wann erscheint das Fed-Protokoll? Am Mittwochabend, 20 Uhr MEZ.
Wann kommt der Börsengang von Anthropic? Die Preisfestsetzung steht am Mittwochabend an, der erste Handelstag ist laut Moneycab und Upstox für Donnerstag, den 19. November, vorgesehen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.