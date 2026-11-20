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Dow Jones-Schlusslicht NVIDIA: Aktie verliert 6,75% - warum die nächsten Quartalszahlen und die CEO-Suche jetzt zählen

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 19:34 2 Min.

NVIDIA fällt ans Dow-Ende, doch selbst das gesenkte Kursziel von Freedom Broker liegt rund 69% über dem Aktienkurs.

Bild: NVIDIA (Unternehmenswebsite)

Die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA) verlor am 20. November im Handelsverlauf 9,86 USD oder 6,75% auf 136,12 USD. Damit lag der Chiphersteller zu diesem Zeitpunkt am Ende des Dow Jones Industrial Average. Bereits am 18. November hatte Egor Tolmachev von Freedom Broker sein Kursziel von 305 auf 230 USD gesenkt. Am Rating "buy" hielt er fest. Selbst das um 75 USD gekürzte Ziel liegt damit rund 69% über dem Kurs vom Freitagnachmittag. Fünf Tage nach dem CEO-Abgang erhöht NVIDIA den Ausblick Für Egor Tolmachev wiegt eine Entscheidung von NVIDIA besonders schwer: Nur fünf Tage nach dem Abgang von Mitgründer und CEO Jensen Huang hob das Unternehmen seine Prognose an. Die Ertragskraft sei intakt, urteilt Egor Tolmachev in seiner NVIDIA-Aktienanalyse. Im Aktienkurs sei bereits ein großer Teil der Risiken eingepreist, die mit der Unternehmensführung und dem politischen Umfeld verbunden seien. Wie tragfähig diese Einschätzung ist, dürfte sich zunächst an den Zahlen für das vierte Geschäftsquartal zeigen. An ihnen können Anleger messen, ob NVIDIA den höheren Erwartungen auch operativ gerecht wird. Die zweite offene Frage betrifft die Nachfolge von Jensen Huang. Hier könnten schon Fortschritte bei der Suche den Anlegern helfen, die künftige Führung des Konzerns besser einzuschätzen. Kursziel 230 USD – worauf Egor Tolmachev jetzt blickt Die Quartalszahlen und die Suche nach einem neuen CEO seien, so Egor Tolmachev in deutscher Übersetzung, "die Impulse, durch die sich die Lücke allmählich schließen könnte". Wie groß diese Lücke inzwischen ist, zeigt der Blick auf den Börsenkurs: Zwischen 136,12 USD und dem Kursziel von Freedom Broker liegen 93,88 USD je Aktie. Das Rating "buy" beruht damit auf einer klaren Annahme: Der Markt unterschätze, wie viel NVIDIA nach dem Führungswechsel weiterhin verdienen könne. Freedom Broker bleibt in der NVIDIA-Aktienanalyse vom 18. November bei seiner Kaufempfehlung. Das Kursziel 230 USD lässt erhebliches Aufwärtspotenzial, während die nächsten Quartalszahlen den Anlegern einen konkreten Maßstab für das Urteil von Egor Tolmachev liefern. Schicken Sie den Artikel dem Freund, der im Börsenchat immer als Erster "Kaufen!" ruft. Diesmal muss er zur Abwechslung sein Kursziel begründen. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 20. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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